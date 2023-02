Es wird ungemütlich: Sturmflut und kräftige Windböen schütteln Hamburg und Norddeutschland durch

Von: Sebastian Peters

Kräftige Windböen und eine Sturmflutwarnung. Neben dem Streik der Hochbahn sorgt nun auch das Wetter für Chaos in Hamburg.

Hamburg – Am Mittwoch, 01. Februar 2023, wird es in Hamburg und Schleswig-Holstein windig bleiben. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) kann es im Binnenland zu Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 55 km/h kommen. In einigen Bereichen wird der Wind sogar stärker werden und es kann zu Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 80 km/h kommen, wie 24hamburg.de berichtet.

Sturm in Hamburg: Polizei warnt vor Sturmflut

Besonders betroffen sind die Küste, die Nordseeinseln und Gebiete mit Gewittern. Hier ist laut DWD sogar mit einzelnen schweren Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 95 km/h zu rechnen. Erst am Dienstag, 31. Januar 2023, ist es in Hamburg-Winterhude wegen des Wetters zu einem beinahe Drama gekommen.

Immer wieder wird der Hamburger Fischmarkt bei Sturm überspült. (Archivfoto) © Daniel Bockwoldt/dpa/picture alliance

In Hamburg warnt die Polizei Hamburg inzwischen vor einer Sturmflut. Gegen 12:56 Uhr soll die Elbe ganze 3,64 Meter höher sein, als normal (Normalhöhenull). Die Polizei gibt folgenden Tipp:

Meiden Sie das betroffene Gebiet. Informieren Sie sich in den Medien, zum Beispiel im Lokalradio. Informieren Sie Ihre Nachbarn. Verlassen Sie tiefer gelegene Gebiete, insbesondere im Hafen, in der HafenCity und in elbnahen Gebieten! Bringen Sie Ihre Fahrzeuge in höher gelegene Gebiete! Sichern Sie tiefer gelegene Gebäude vor dem Hochwasser!

Insbesondere die Parkplätze am Museumshafen Oevelgönne und der Hamburger Fischmarkt können überflutet werden. Wegen des Streiks der Hochbahn könnten insbesondere die Parkplätze stärker belegt sein als sonst. In der Nacht zum Donnerstag soll der Wind langsam nachlassen. Bis dahin sollte man jedoch weiterhin auf mögliche Windböen achten und entsprechend vorsichtig sein.