Temperaturen in Deutschland bleiben auch im Januar ungewöhnlich mild – DWD warnt vor Sturmböen

Von: Stefanie Fischhaber

Nach rekordverdächtigen Temperaturen an Silvester startet auch das neue Jahr mit milden Temperaturen. Der DWD warnt in einigen Lagen vor Windböen.

München – Strahlender Sonnenschein und milde Temperaturen: Das Jahr 2022 endete mit rekordverdächtigen Temperaturen bis zu 20 Grad. Und auch das neue Jahr startet ungewöhnlich mild für diese Jahreszeit. Trotz einiger Windböen bleibt das Wetter in Deutschland auch in den kommenden Tagen eher frühlingshaft. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in einigen Gebirgsgebieten vor stürmischen oder orkanartigen Böen.

Wetter in Deutschland: Warnstufe zwei – DWD warnt vor Sturmböen im Mittelgebirge

Auch am Montag (2. Januar) maßen die DWD-Wetterexperten Höchsttemperaturen zwischen 14 Grad im Südosten und 18 Grad am Oberrhein sowie in Brandenburg. Für die Mittelgebirge gilt auch am ersten Arbeitstag des Jahres noch eine Wetterwarnung vor Wind bzw. Sturm.

In den Mittelgebirgen warnt der DWD vor stürmischen Böen mit bis zu 70 km/h. Auf dem Brocken im Harzgebirge können sogar orkanartige Böen um 110 km/h auftreten. Für das Mittelgebirge wurde eine Unwetterwarnung der Stufe zwei ausgesprochen. Bis zum Abend sollen die Böen allerdings nachlassen, lediglich im Norden können an Nord- und Ostsee noch einige stürmische Windböen auftreten. Für Dienstag (3. Januar) gibt es aktuell keine Windwarnungen.

Milde Temperaturen zum Jahresbeginn: Höchstwerte bis 13 Grad

Die ungewöhnlich milden Temperaturen in Deutschland lockten auch im Januar in den Biergarten. © Imago/Sylvio Dittrich

In der Nacht zum Dienstag werden von der Mitte bis in die Alpen Regenschauer erwartet, es kühlt bis auf ein Grad ab. In den kommenden Tagen zeichnet sich ein leichter Temperaturrückgang ab, das Wetter wird dennoch wenig winterlich: Die Tageshöchstwerte erreichen zwischen 6 Grad an der Ostsee und 12 Grad am Oberrhein. Für Bayern wird eine neue Kaltfront erwartet, die Temperaturen klettern hier wieder in den einstelligen Bereich. Dabei bleibt es weitgehend trocken, auch sonnige Abschnitte sind nach Angaben der Meteorologen möglich. Lediglich in der Mitte Deutschlands und im Nordwesten können am Abend vereinzelt Schauer auftreten.

Am Mittwoch bringt ein Tief bei weiterhin milden Temperaturen Regen, auch der Wind frischt vermehrt auf. In tiefen Lagen muss dann mit starken bis stürmischen Böen gerechnet werden. Die Temperaturen bleiben auch bis Donnerstag frühlingshaft warm: Die Tageshöchstwerte erreichen 8 bis 13 Grad. Für Donnerstag erwarten die Meteorologen wechselhaftes Wetter mit Regenschauern und kurzen Auflockerungen. (sf mit dpa)