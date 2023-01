Wintereinbruch: Deutschlandweite Glatteisgefahr – durchgehender Schneefall im Süden

Von: Magdalena Fürthauer

Während am Mittwoch deutschlandweite Glatteisgefahr herrscht, rollt der Winter gen Süden. Insbesondere an den Alpen ist mit Dauerschneefall zu rechnen.

München - Lange hat der Winter auf sich warten lassen. Gerade zu Beginn des Jahres ächzten allen voran die Skigebiete im Süden Deutschlands unter eklatantem Schneemangel. Das ändert sich gerade durch eine Kaltfront, die in Bayern für einen Schneesturm sorgen könnte. Doch auch im Rest der Bundesrepublik ist Frau Holle in den nächsten Tagen fleißig.

Wetter in Deutschland: Bundesweite Glatteisgefahr - Schneefall im Süden

Am Mittwoch bleibt es kalt, weswegen der DWD in ganz Deutschland vor Glatteis und Frost warnt. Im Tagesverlauf entstehen von der Nordsee her Niederschläge, die sich vom Nordwesten allmählich in Richtung Südosten ausbreiten. Wegen der vorgelagerten Kaltluft bestehe die Gefahr von gefrierendem Regen, sogar lokale Unwetter seien möglich.

Tief winterlich ist es derzeit im Taunus-Gebirge in Hessen. © IMAGO/Jan Eifert

In der Nacht auf Donnerstag bekommen dann auch NRW, Niedersachsen sowie teilweise Mecklenburg Schnee ab, allerdings nicht allzu viel. Es dürfte sich laut DWD lediglich um eine „dünne Schneedecke“ handeln. Während es im Norden wieder wärmer wird, rollt das Wetter in Form einer Schneewalze auf den Süden zu - bis zu 30 Zentimeter Neuschnee sind ab Donnerstag zu erwarten.

Deutschland-Wetter: Wärmere Temperaturen im Norden - Schneefall im Süden

Auch Freitag und Samstag dürften im Norden etwas freundlicher werden, so der Wetterdienst. Stellenweise lockern Wolken und Nebel auf, die Temperaturen schwanken um die 5 Grad plus herum. Währenddessen schneit es wohl im Süden Deutschlands - insbesondere im Nordstau der Mittelgebirge und Alpen - munter weiter. Große Schneemengen sind bis auf den Süden Bayerns jedoch nicht zu erwarten.

Mittwoch, 25.01.: Deutschlandweit tiefe Temperaturen, der DWD warnt vor Glatteis und Frost.

Donnerstag, 26.01.: Niederschläge breiten sich vom Nordwesten Richtung Südosten aus. Leichter Schneefall über NRW, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern.

Freitag, 27.01.: Im Norden wird es wärmer mit um die fünf Grad plus, stellenweise lockern Wolken auf. Im Süden anhaltender Schneefall.

Samstag, 28.01.: Weiterhin Schneefall ab den Mittelgebirgen südwärts, klingt in der Nacht auf Sonntag allmählich ab.

Am Sonntag bessert sich das Wetter wohl, es klart laut DWD in ganz Deutschland auf, stellenweise hält sich bloß der Tiefnebel. Vom Norden her machen sich wohl leichte Plusgrade Richtung Süden auf den Weg.

Wintereinbruch in Deutschland: Dauerschneefall an den Alpen ab nächster Woche

Mit allzu großen Schneemassen, wie sie etwa die letzten Tage den Süden Österreichs ins Winter-Chaos gestürzt haben, ist also in Deutschland nicht zu rechnen. Doch schon Anfang nächster Woche zeigt sich das Wetter in Deutschland wieder von seiner rauen Seite, laut dem Deutschen Wetterdienst setzt an den Alpen Dauerschneefall ein. Die Schneefallgrenze liegt dabei bei 400 bis 600 Meter.

Im Norden wird es mit bis zu 8 Grad plus im Ostfriesland zwar etwas wärmer, windiges Schauerwetter und Sturmböen an der Nordsee machen den Winter jedoch auch nicht gemütlicher. Doch nicht nur in Deutschland, auch an Urlaubsorten wie Mallorca hält der Winter gerade Einzug. (mef)