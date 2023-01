Wetter auf Rekord-Kurs: Meteorologe fürchtet Winter-„Totalausfall“ – doch ein Modell macht Hoffnung

Von: Fabian Müller

In Deutschland bleibt es weiterhin zu mild für diese Jahreszeit. Der Winter 2022/23 könnte zu einem der wärmsten seit der Wetteraufzeichnung werden.

München - Vom Winter fehlt in Deutschland weiter jede Spur. Für Schnee-Fans ein echtes Ärgernis, die Ski-Saison fällt dieses Jahr bescheiden aus. „Der Winter 2022/23 könnte zu einem kompletten Totalausfall werden“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung. Somit würden die Prognosen des US-Wetterdienstes NOAA aus dem vergangenen Sommer zutreffen. Positiver Aspekt: Energiesparen fällt bei den milden Temperaturen deutlich leichter. Denn der Januar 2023 ist wettertechnisch auf Rekordkurs, es könnte gar der wärmste Januar seit dem Jahr 1881 werden.

Das liegt an immer neuen Warmluftvorstößen, auch die kommenden Tage bleiben deshalb mild. Winterwetter ist für das Flachland nicht in Sicht. Dafür drohen uns Hochwasser und starke Winde. Laut den Prognosen könnte auch der Februar deutlich zu warm werden.

Wetter-Prognosen für Deutschland Dienstag: 5 bis 10 Grad, viele Wolken, wenig Sonne und Regen

Mittwoch: 7 bis 12 Grad, stürmisch und nass

Donnerstag: 6 bis 10 Grad, viel Wind und Regen

Freitag: 6 bis 11 Grad, durchwachsen, immer wieder Regen

Samstag: 7 bis 14 Grad, Sturmböen, in den Hochlagen Orkanböen und viel Regen

Sonntag: 6 bis 12 Grad, wechselhaft und nass, Sturmböen

Montag: 4 bis 9 Grad, immer wieder Schauer, ab und zu Sonnenschein

Dienstag: 5 bis 9 Grad, wechselhaft mit einem Mix aus Sonne, Wolken und einzelnen Schauern

Mittwoch: 5 bis 8 Grad , leicht wechselhaft, immer wieder Regenschauer

Wetter in Deutschland: Winter 2022/23 könnte komplett ausfallen - dafür viel Wind und Regen

„Silvester und Neujahr waren so warm wie noch nie seit 1881“, sagt auch Meterologe Jung. Und es gäbe keine Anzeichen, dass die Wetterlage bald enden wird. Bedeutet: „Vom Atlantik kommen weiterhin milde Luftmassen nach Deutschland.“ Selbst in den Hochlagen der Mittelgebirte bliebe kaum Zeit für die Ausbildung einer Schneedecke. Dafür ist aber „das Potenzial für schweren Sturm oder gar ein großes Hochwasser“ deutlich höher. Bedeutet in den kommenden Tagen für weiter Teile Deutschlands: viel Regen, milde Temperaturen und teils heftige Windböen.

Rund um den 4. Advent hat sich die aktuelle Wetterlage bei uns eingestellt, seitdem ist sie in Mittel- und Westeuropa dominant, eisige Kälte aus Osteuropa hat deshalb kaum eine Chance, bei uns Fuß zu fassen. „Sollte auch der Februar eine Abweichung von mehr als zwei Grad vom Klimamittel bringen, dann wird das einer der drei wärmsten Winter seit 1881 werden“, erklärt der Wetterexperte.

Doch ein Modell macht den Schnee- und Winterfans Hoffnung: Das europäische Wettermodell rechnet für kommenden Mittwoch mit einer Schneefront über Deutschland. Und die könnte in mittleren und höheren Lagen für eine Schneedecke sorgen. Allerdings steht diese Berechnung derzeit noch ziemlich alleine da. (fmü)