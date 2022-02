Achtung, es regnet Eidechsen! US-Behörde gibt ungewöhnliche Warnung heraus

Von: Franziska Schwarz

Einer der schwersten Winterstürme seit Jahren hat die US-Ostküste getroffen. Das sorgte auch für ein besonderes „Wetter-Phänomen“.

Miami - Es wird Niederschlag* geben. Das ist eine Voraussage, die beim üblichen Wetter in Deutschland* niemanden aufhorchen lässt. Aber Reptilien-Regen? Für die Menschen im US-Bundesstaat Florida* tatsächlich nichts Neues mehr.

Denn verfrorene Leguane fallen dort aktuell von den Bäumen. Grund ist der Temperaturrückgang. „Es ist ein kalter Morgen... zwar nicht so kalt wie im Norden des Landes, der mit einem Blizzard kämpft“, twitterte das Büro des nationalen Wetterdienstes in Miami vor wenigen Tagen. „Aber wir haben unsere eigenen Sorgen mit Eidechsen“. Ein Wortspiel, da die Tiere im Englischen auch „lizards“ heißen.

Mit gehörigem Galgenhumor fügte die Behörde hinzu: „Dachtet Ihr wirklich, dass wir Euch bei diesen tiefsten Temperaturen seit mehr als einem Jahrzehnt nicht vor herunterfallenden Leguanen warnen würden?“

Kälteschock lässt Leguane „regnen“:

Leguane sind Kaltblüter. Das ungewohnt kalte Wetter betäubt sie., daher können sie sich nicht mehr an den Bäumen halten. Trotz der Starre sind die aber nicht tot, informiert der Wetterdienst. Die Tiere können bis zu neun Kilogramm wiegen. Ein Wintersturm hatte am Wochenende an der US-Ostküste eine Kältewelle ausgelöst. An einigen Orten wurden Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt gemessen.

In Kältestarre, aber noch lebend: Ein vom Wetter mitgenommener Leguan in Florida © Greg Lovett/Imago

Nach der Prognose des Wetterdiensts dürfte sich der Sturm weiter verstärken, ein Phänomen, das manchmal auch als „bomb cyclone“ (Bomben-Zyklon) bezeichnet wird.

Tausende Flüge wurden bislang abgesagt, für rund 70 Millionen Menschen galten Unwetterwarnungen*. Erst vor zwei Wochen hatte ein schwerer Schneesturm für massive Strom- und Flugausfälle im Osten der USA* gesorgt.