Wetter-Prognose: Fieser Ostwind kommt - und es gibt schon eine DWD-Warnung

Von: Yasina Hipp

In den vergangenen Tagen war Deutschland mit viel Sonnenschein und recht milden Temperaturen gesegnet. Wind aus dem Osten sorgt nun aber für kalte Temperaturen.

Offenbach am Main - Ein Blick aus dem Fenster ließ in den vergangenen Tagen fast vergessen, dass das Jahr gerade einmal zwei Monate alt ist. Zwitschernde Vögel, strahlend blauer Himmel und viel Sonne ließen die ersten Frühlingsgefühle und Vorfreude auf die wärmeren Monate aufkommen. In der Sonne und windgeschützt konnte man es sogar wagen, die Winterjacke abzulegen. Sobald die Sonne weg war, ist es aber dann doch eiskalt geworden. In der kommenden Woche könnte ein kräftiger Wind aus dem Osten die Frühlingsgefühle dann fürs Erste wieder verdrängen.

Wetter: Ostwind sorgt für frostige Nächte

Am Sonntag versteckt sich die Sonne hinter Wolkenfeldern, laut Deutschem Wetterdienst (DWD) kommt es nur gebietsweise zu Auflockerungen. Die Temperaturen liegen bei einem bis acht Grad. So pendelt sich das Wetter bis Dienstag ein, dann nimmt der Wind aus Osten langsam an Fahrt auf. Bis Donnerstag warnt der Deutsche Wetterdienst im süddeutschen Bergland und auf Alpengipfeln sogar vor stürmischen Böen. Die Höchsttemperaturen liegen etwa bei drei bis neun Grad, tagsüber scheint die Sonne. Nachts kühlt es dann deutlich ab, und die Temperaturen sinken unter den Gefrierpunkt auf etwas -2 bis -8 Grad.

Auch Donnerstag und Freitag hält der Ostwind weiter an. Trotz Sonnenschein bleiben die Temperaturen weiter einstellig und frisch bei -1 bis neun Grad.

Wetter: Zu warmer Winter - viel Niederschlag

Laut Angaben des DWD war auch dieser Winter von Dezember 2021 bis Februar 2022 schon im elften Mal in Folge zu warm. Die Durchschnittstemperatur lag bei 3,3 Grad und damit 3,1 Grad über der Referenztemperatur. Die Niederschlagsbilanz hingegen übertraf die Erwartungen der Experten. Mit etwa 200 Litern pro Quadratmeter gab es deutlich mehr Niederschlag als die Referenzmenge von 181 Litern.