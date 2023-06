Müssen wir im Sommer unser Wasser rationieren? Experte mit drastischer Prognose

Von: Helena Gries

Die anhaltende Trockenheit aufgrund der Hitze könnte in Deutschland drastische Auswirkungen haben. Es drohe sogar Wasserknappheit.

Berlin – Deutschland steht ein weiterer Hitze-Sommer bevor. Meteorologen befürchten, dass es in den Sommermonaten nur sehr wenig Niederschläge in Deutschland geben wird. Die Folgen des Wetters sind anhaltende Dürre und damit einhergehende Wasserknappheit.

Etwa 70 Prozent des deutschen Trinkwassers stammt aus Grund- und Quellwasser. Laut Umweltbundesamt herrscht in Deutschland derzeit noch kein Mangel an Trinkwasser, in einigen Regionen Deutschlands könnte die anhaltende Dürre jedoch bald erste drastische Auswirkungen haben.

Dürre in Deutschland: Große Engpässe in der Trinkwasserversorgung drohen

Denn in Trockenperioden mit steigenden Temperaturen und erhöhter Verdunstung aufgrund von Sonneneinstrahlung sind niedrige Grundwasserstände problematisch für die Wasserentnahme zur Trinkwassergewinnung. Der „Dürremonitor Deutschland“ des Helmholtz Zentrums für Umweltforschung (UFZ) zeigt bereits jetzt eine „außergewöhnliche Dürre“ für viele Regionen im Nordosten Deutschlands. Besonders betroffen ist der Großraum Berlin und die Regionen entlang der Spree. Einer Studie zufolge drohen hier sogar große Engpässe in der Trinkwasserversorgung.

Der Fluss könnte in trockenen Sommermonaten örtlich bis zu 75 Prozent weniger Wasser führen, wenn mit Ende der Braunkohleförderung in der Lausitz viel weniger Grundwasser in den Fluss gepumpt wird. Dies zeigt eine aktuelle Studie des Umweltbundesamts.

Wasser könnte knapp werden: Maßnahmenplan für Krisenfall wird erarbeitet

Behördenchef Dirk Messner warnte: „In Berlin und Brandenburg könnte im schlimmsten Szenario das Wasser empfindlich knapp werden, wenn nicht entschlossen gegengesteuert wird. Die Länder Brandenburg, Berlin und Sachsen stehen vor entsprechenden Herausforderungen.“

Berlins Umweltsenatorin Manja Schreiner hält mit Blick auf den Sommer eine Rationierung von Wasser bei Trinkwasserknappheit für denkbar. Für einen solchen Krisenfall sei laut Schreiner ein stufenweiser Maßnahmenplan nötig. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtet, werde ein solcher Plan nun erarbeitet.

Wegen anhaltender Dürre könnte das Wasser in Deutschland im Sommer knapp werden. Experten geben eine drastische Prognose ab. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Gerd Landsberg, Chef des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, schließt laut Berichten der Bild-Zeitung eine Wasser-Rationierung in vielen Teilen des Landes zumindest im Sommer nicht aus. Laut Bernd Düsterdiek, Städtebau- und Umwelt-Experte beim Städte- und Gemeindebund, drohe in Deutschland sogar Trinkwasser-Mangel. Bei lang anhaltenden Hitze- und Dürreperioden könne es in Deutschland zu regionalen Wasserknappheiten kommen, so Düsterdiek im Gespräch mit der Bild-Zeitung.

Wasserknappheit wegen anhaltender Dürre in Deutschland: So kann Wasser gespart werden

Haushalte, Industrie und Landwirtschaft sollten daher mehr Wasser sparen. Die Studie des Umweltbundesamts schlägt vor, Talsperren und Wasserspeicher zu ertüchtigen und bestehende Seen als Wasserspeicher auszubauen. Weiterhin wird dazu geraten, grundsätzlich mit Wasser – insbesondere mit Warmwasser – sorgsam umzugehen.

Folgende Tipps können zum Wassersparen beachtet werden:

Waschmaschine und Geschirrspüler nur anschalten, wenn sie voll beladen sind

Vollbad durch eine Dusche ersetzen

Am frühen Morgen oder am späten Abend gießen, dann verdunstet das Wasser nicht so schnell

Kauf von Lebensmitteln aus ökologischer Landwirtschaft

Verzicht auf Pflanzenschutzmittel und Biozide in Garten und Haushalt

Ordnungsgemäße Entsorgung von Arzneimitteln

Einige dieser Maßnahmen tragen wesentlich zu einer geringeren Verschmutzung der Gewässer bei und erhöhen daher die Wasserverfügbarkeit. (hg/dpa)