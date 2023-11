Schneebombe trifft Deutschland: 5b-artige Wetterlage – Meteorologe prognostiziert „wahres Schneechaos“

Von: Anna-Lena Kiegerl

Eine 5b-artige Wetterlage sorgt in den ersten Dezember-Tagen für reichlich Schnee im Süden und Südosten des Landes. Zeitweise könnte auch Eisregen drohen.

Kassel – Weiße Weihnachten gab es bereits seit einigen Jahren nicht mehr. Statistisch gesehen gibt es Schnee an den Feiertagen nur alle zehn Jahre. Und auch dieses Jahr steht noch in den Sternen, ob man an Heiligabend weiße Landschaften erblicken wird.

Doch eins steht bereits fest. In Teilen des Landes gibt es an den ersten Tagen des Dezembers bereits viele Schneeflocken. Was besonders Skifans freuen dürfte. Doch könnten diese auch für Chaos auf den Straßen sorgen.

Eiskalte Temperaturen in der Nacht: -20,4 Grad in Itzehoe

Über das Wetter für die nächsten Tage berichtet unter anderem der Meteorologe Daniel Jung auf wetter.net. So wurde es bereits in der letzten Nacht stellenweise eiskalte Temperaturen gemessen. In Itzehoe konnte man in einer Höhe von zwei Metern -16,3 Grad messen. In Ostenfeld waren es über der Schneedecke, fünf Zentimeter über dem Boden gemessen, -20,4 Grad. In Höhen von 5500 Metern, liegt die Temperatur aktuell zwischen –36 Grad bis –40 Grad Celsius. Das führt zu kühlen Temperaturen am Erdboden und sorgt für Dauerfrost. So kann es in der Nacht bis zu –10 Grad kalt werden, über der Schneedecke sogar bis zu –20 Grad.

Schnee und Eisregen: „ein wahres Schneechaos“

Oft bedeuten Temperaturen unter null Grad auch Schnee. So gibt es bereits in der Nacht zum 1. Dezember starke Schneefälle im Rhein-Main-Gebiet, was der Grund für eine angespannte Situation auf den Straßen sorgen könnte. So meint auch Wetter-Experte Jung: „Hier ist mit erheblicher Straßenglätte im Berufsverkehr zu rechnen.“

Auch in Hessen, im Saarland, in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg wird es in der Nacht zum Freitag stellenweise schneien.

Die ersten Tage des Dezembers bringen in Teilen Deutschlands Schnee und Eis mit sich. © Imago/Rolf Poss

Im Laufe des Morgens breiten sich die Schneefälle dann weiter Richtung Südosten aus. Eine 5b-artige Wetterlage sorgt für den Niederschlags-Reichtum in der Region. So könnte es im Südosten des Landes „ein wahres Schneechaos geben“, erklärt Jung. Vor allem im Süden und Südosten kann es in der Nacht zum Freitag noch zu Eisregen und gefrierendem Regen kommen, hier sind die Temperaturen zeitweise noch höher. Im Laufe des Freitags schneit es dann auch hier. Dabei können es 20 - 30 cm Neuschnee werden, südlich der Donau sind sogar 40 - 50 cm möglich.

Was ist eine 5b-Wetterlage (oder auch Vb-Wetterlage genannt) Der Begriff beschreibt die Zugbahn eines Tiefs vom Golf von Genua über Österreich, nach Tschechien und Polen. Die Besonderheit dabei ist, dass diese Wetterereignisse mit größeren Niederschlagsmengen, vor allem in der Südosthälfte Deutschlands, in Polen, Tschechien, sowie in Teilen Österreichs und Oberitaliens verbunden sind. Durch einen Anstau an Gebirgen, wie dem Erzgebirge oder den Alpen, werden diese Niederschläge verstärkt. Vb-Wetterlagen sind vor allem im Sommer einige Male für große Hochwasserlagen verantwortlich gewesen. Im Winter sind die Niederschlagsmengen jedoch deutlich harmloser. (Quelle: dwd.de)

Warnung vor Glätte auch am Wochenende: vor allem Baden-Württemberg betroffen

Auch am Wochenende droht Glätte auf den Straßen. Davor warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD). Betroffen ist dabei vor allem der Samstag und die Region im südöstlichen Baden-Württemberg. Allerdings ist auch in der Nacht zum Sonntag Vorsicht geboten. „Dort, wo der Schnee schmilzt, muss in der Nacht mit überfrierender Nässe gerechnet werden“, erklärt ein Sprecher des DWD. Vor allem dort, wo die Temperaturen am Tag über null klettern und nachts unter dem Gefrierpunkt liegen, ist das der Fall. Betroffene Regionen sind hauptsächlich Oberschwaben, Oberrhein, Neckar und Kraichgau.

Noch mindestens eine Woche zeigen sich winterliche Verhältnisse in Deutschland. Diese Wetterlage könnte sich jedoch bereits nach Nikolaus wieder ändern. Denn dann kündigen sich, wie mehrere Wettermodelle zeigen, wieder etwas mildere Temperaturen, vor allem im Südwesten des Landes an. Für genauere Prognosen müssen wir uns wohl noch gedulden.