Winter-Chaos in Österreich und kein Ende in Sicht: Eisige Wetter-Warnung für das Wochenende

Von: Michelle Brey

Am Wochenende geht es in Österreich mit eisigen Temperaturen weiter. Minusgrade werden erwartet. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Schnee und Kälte: In Österreich ist der Winter eingekehrt. Auch am Samstag und Sonntag müssen die Menschen mit extremen Temperaturen rechnen.

Wien – Der Winter hält Einzug in Österreich. Auf Schneefälle am Montag folgte eine neue Wetterwarnung. Für ein österreichisches Wetterportal rollt sogar eine „Schneewalze“ an. Und so schnell scheint kein Ende in Sicht zu sein. Die Kälte im Nachbarland Deutschlands hält sich hartnäckig. Ein Wetter-Überblick.

Winter-Wetter in Österreich: „Starker Schneefall“ führt zu Unfällen

Blockierte Straßen und schwere Verkehrsunfälle: Schneefälle sorgten in der Nacht auf Donnerstag (19. Januar) für Chaos in vielen Teilen Österreichs. So berichtete etwa die Freiwillige Feuerwehr Eberndorf (Kärnten) auf ihrer Facebookseite von mehreren Einsätzen, „bedingt durch den starken Schneefall“. Wie wetter.at zudem schrieb, kam es auch in Salzburg, Vorarlberg und Tirol zu Unfällen.

Neue Wetterwarnung für Österreich: Kälte und Schnee am Wochenende

Besonders der Blick auf die Temperaturen der bevorstehenden Tage verdeutlicht: Es bleibt weiterhin eiskalt. Laut ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) kann es am Freitagmorgen (20. Januar) zu Temperaturen zwischen minus neun und minus ein Grad kommen. Am Tag können die Werte bis auf drei Grad ansteigen. Auch am Samstag und Sonntag bleibt es frostig:

Samstag (21. Januar): Morgens minus neun bis null Grad, am Tag bis zu vier Grad. Hinzu kommt laut ZAMG mäßiger bis lebhafter Wind, am Alpenostrand und in Föhnschneisen kräftig.

Morgens minus neun bis null Grad, am Tag bis zu vier Grad. Hinzu kommt laut ZAMG mäßiger bis lebhafter Wind, am Alpenostrand und in Föhnschneisen kräftig. Sonntag (22. Januar): In den Morgenstunden minus zehn bis minus ein Grad, im weiteren Tagesverlauf bis plus drei Grad.

Dementsprechend warnt das ZAMG für den Zeitraum von Freitag bis Montag (20.-23. Januar) vor eisigen Temperaturen. „Es ist mit erhöhter Kältebelastung zu rechnen“, heißt es. Welche Teile Österreichs davon konkret betroffen sind, können Sie der nachfolgenden Karte entnehmen:

Von Freitag bis Montag wird in Österreich vor „erhöhter Kältebelastung“ gewarnt. © Screenshot ZAMG

Neben der Kälte könne es zudem zu neuem Schnee kommen. In einer ZAMG-Prognose heißt es: „Am Wochenende können weitere Wolkenbänder zu regionalen Schneefällen führen.“

Indes rollt auch auf Deutschland ein Schneetief zu. Der Winter wird wohl hierzulande langsam, aber sicher sein Comeback feiern. (mbr)