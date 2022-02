Orkantief „Ylenia“: Massive Störungen im Bahnverkehr bis Samstag - Zahl der Toten steigt

Von: Marc Dimitriu, Patrick Huljina

Sturm Ylenia hat drei Menschen das Leben gekostet. Der Zugverkehr ist massiv gestört. Reisende müssen sich noch länger auf Ausfälle einstellen. Der News-Ticker.

Sturm Ylenia sorgt für großflächige Störungen im Zugverkehr der Deutschen Bahn (siehe Update vom 17. Februar, 19.51 Uhr).

Der Orkan kostete drei Autofahrern das Leben (siehe Updates vom 17. Februar, 20.47, 15.10 und 13 Uhr).

Nordrhein-Westfalen machte zur Sicherheit die Schulen dicht (siehe Erstmeldung).

Update vom 17. Februar, 20.47 Uhr: In Deutschland ist durch Orkantief „Ylenia“ ein dritter Mensch ums Leben gekommen. Im Landkreis Osnabrück in Niedersachsen starb ein Autofahrer, nachdem der Anhänger eines Lkw durch den Sturm auf die Gegenfahrbahn geraten und in den Wagen des Mannes gekracht war. Sein Beifahrer erlitt laut Polizei durch den Aufprall schwere Verletzungen. Die Icker Landstraße 40 in Belm war wegen Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt.

Orkantief löst schweres Bahnchaos im Norden Deutschlands aus

Update vom 17. Februar, 19.51 Uhr: Das Sturmtief hat zu massiven Störungen bei der Deutschen Bahn vor allem im Norden geführt. Seit Donnerstagfrüh fuhren in Nord- und Nordostdeutschland keine Fernzüge mehr. Das betraf Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg. Auch im Regionalverkehr fielen in vielen Bundesländern Züge aus oder verspäteten sich.

Auf Twitter teilte die DB mit, dass der Zugverkehr voraussichtlich bis Samstag „bundesweit beeinträchtigt“ sei - und damit deutlich länger als zunächst angekündigt. Zahlreiche Strecken seien durch umgestürzte Bäume blockiert, schrieb die Bahn. „An vielen Stellen ist die Oberleitung beschädigt. Außerdem hat der Sturm Äste und Gegenstände in die Oberleitung geweht.“

Der Bahn-Sprecher sagte weiter: „Der Sturm hat uns hart getroffen. (...) Aber die Fahrgäste haben sehr verständnisvoll reagiert.“ Obwohl viele Schäden aus der Nacht zum Donnerstag im Lauf des Tages beseitigt worden seien, gebe es immer noch „mehrere hundert Kilometer Gleise“, die gesperrt seien. Die Strecken würden zur Kontrolle zum Teil mit Hubschraubern abgeflogen, aber auch das sei wegen des Sturms nicht überall möglich.

Fahrgäste sollten sich unbedingt im Internet über ihre Züge informieren. Fahrkarten für den 17. bis 20. Februar könnten flexibel an anderen Tagen bis zum 27. Februar genutzt oder kostenlos storniert werden. Zugbindungen seien aufgehoben.

Orkantief „Ylenia“ fordert zweites Sturmopfer - beide Male fällt ein Baum auf das Auto

Update vom 17. Februar, 15.10 Uhr: Inzwischen gibt es einen weiteren Sturmtoten in Deutschland zu beklagen. Ein 55-Jähriger ist am Donnerstag bei einem Autounfall auf einer Landstraße in Sachsen-Anhalt bei Südharz gestorben. Ein Baum sei durch den starken Wind auf den Wagen des Mannes gefallen, teilte die Polizei mit. Daraufhin habe sich der fahrende Wagen am Morgen überschlagen. Der Mann starb noch am Ort des Unfalls, hieß es weiter.

In Polen ist bei starkem Wind ein Kran auf einer Baustelle umgekippt und hat vier Bauarbeiter verletzt. Zwei der Männer seien im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen, wie die Polizei in Krakau am Donnerstag mitteilte. Einer von ihnen habe zum Zeitpunkt des Unglücks auf dem Dach eines Neubaus in Krakau gearbeitet, der andere am Boden. Ersten Erkenntnissen zufolge war der 30 Meter hohe Kran von einer Windböe erfasst worden und auf ein fünfstöckiges Gebäude gestürzt. Der Kran war nicht in Betrieb, die Führerkabine unbesetzt. Die genaue Unglücksursache steht aber noch nicht fest. Die Gebietsverwaltung wies nach dem Unglück die Bauaufsicht an, alle Kräne in der Region zu überprüfen.

Hamburg: Welle zerschlägt Frontscheibe einer Hafenfähre

Update vom 17. Februar, 14.30 Uhr: In Hamburg hat der Sturm für einen Schock-Moment gesorgt. Auf stürmischer Fahrt über die Elbe hat eine große Welle die Frontscheiben einer Hafenfähre zerschlagen. Es sei offenbar niemand an Bord ernsthaft verletzt worden, sagte der Geschäftsführer der Betreibergesellschaft Hadag, Tobias Haack. Nach dpa-Informationen gab es jedoch einen leicht verletzten Passagier. Die Fähre „Tollerort“ sei am Donnerstagmorgen auf der Linie 68 von Teufelsbrück zum Anleger des Airbuswerks unterwegs gewesen, wie unter anderem 24hamburg.de* berichtet.

Mehrere Videos im Netz zeigten offensichtlich den Moment des Unglücks. Dort sind nur wenige Fahrgäste zu sehen, die nach dem Wassereinbruch aus dem Fahrgastraum laufen. Alle Passagiere seien am Anleger zu Fuß von Bord gegangen, sagte Haack. Die Hadag versuche, mit ihnen Kontakt aufzunehmen. „Es war ein Zwischenfall, den wir so noch nie hatten.“ Die Scheiben sollten eigentlich „seeschlagfest“ sein. Es handele sich um Sicherheitsglas, das zerbröselt sei. Das Schiff sei eine sogenannte Bügeleisen-Fähre des Typs 2000.

Orkantief „Ylenia“ sorgt für erstes Todesopfer: 37-Jähriger im Auto erschlagen

Update vom 17. Februar, 14.05 Uhr: Ein 15 Meter hoher Antennenmast ist in Berlin durch den Sturm auf die Ringbahn gestürzt. Die Feuerwehr rückte mit einem Kran aus, um die Strecke freizuräumen, wie ein Sprecher sagte. Auf der Ringbahn wurde der S-Bahn-Verkehr zwischen den Bahnhöfen Hermannstraße und Südkreuz unterbrochen. Zudem wurde eine Autobahnabfahrt gesperrt. Inzwischen wurde der Antennenmast sicher umgelegt, wie die Feuerwehr via Twitter mitteilte.

Update vom 17. Februar, 13 Uhr: Ein 37 Jahre alter Mann ist in seinem Auto Opfer des Orkantiefs „Ylenia“ geworden. Er war am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr auf der L252 zwischen Bad Bevensen und Seedorf im Landkreis Uelzen unterwegs, als ein Baum auf seinen Pkw stürzte und ihn erschlug. Wie ein Sprecher der Feuerwehr bestätigte, war der Fahrer sofort tot. Für die Dauer der Bergungsarbeiten wurde die Landstraße gesperrt.

Ein durch den Sturm umgestürzter Baum liegt auf einem Pkw. Der 37-jährige Fahrer wurde dabei tödlich verletzt. © Philipp Schulze/dpa

Doppel-Orkan über Deutschland: Stromausfälle in mehreren Bundesländern

Update vom 17. Februar, 12.36 Uhr: Das Sturmtief „Ylenia“ hat auch in Westmecklenburg und Nordbrandenburg für Stromausfälle gesorgt. In der Nacht zum Donnerstag seien dort bis zu 19.000 Haushalte ohne Strom gewesen, hieß es. Wie der regionale Stromversorger Wemag (Schwerin) weiter mitteilte, kam es im gesamten Netzgebiet zu Störungen an Leitungen. Die Reparaturarbeiten hätten schon in der Nacht begonnen. Am Morgen seien noch etwa 2000 Kunden von den Störungen betroffen gewesen. Der größte Teil der Schäden sei durch herabfallende Äste oder entwurzelte Bäume verursacht worden.

Das Sturmtief „Ylenia“ hat auch in mehreren anderen Bundesländern den Strom ausfallen lassen. In Bayern verzeichnete der größte Stromnetzbetreiber, Bayernwerk Netz, 10.000 Betroffene, wie ein Sprecher am Donnerstagmorgen sagte. In Nordrhein-Westfalen fiel für etwa 54.000 Haushalte in der Nacht zu Donnerstag der Strom aus, wie der Betreiber Westnetz auf Twitter mitteilte. Im Nachbarland Tschechien waren mehr als 300.000 Haushalte wegen beschädigter Leitungen ohne Strom.

Doppel-Orkan über Deutschland: Schiffsverkehr eingeschränkt – Warnung vor weiterer Sturmflut

Update vom 17. Februar, 11.40 Uhr: Ylenia zwingt auch Schiffsreisende zur Geduld. Weil die Elbe derzeit für große Schiffe gesperrt ist, darf etwa das Kreuzfahrtschiff „Aidaprima“ nicht wie geplant den Hamburger Hafen anlaufen, wie eine Sprecherin der Hafenbehörde HPA am Donnerstag sagte. Dem Schiffsnavigationsdienst vesselfinder.com zufolge kreuzt das Schiff derzeit mit niedriger Geschwindigkeit rund 12 Seemeilen nördlich Helgoland in der Deutschen Bucht.

Auch der Fährverkehr wurde vielerorts vorübergehend eingestellt, etwa in Lübeck oder Rostock. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hat für die deutsche Nordseeküste erneut vor der Gefahr einer Sturmflut am Donnerstagnachmittag und Freitagfrüh gewarnt. Sturmfluten an sich seien durchaus normal, in der Häufigkeit wie im Moment jedoch schon ungewöhnlich, sagte ein Sprecher.

Doppel-Orkan über Deutschland: Berliner Feuerwehr ruft Ausnahmezustand aus

Update vom 17. Februar, 10.25 Uhr: Wegen des Sturms hat die Berliner Feuerwehr am Donnerstagvormittag zum zweiten Mal den Ausnahmezustand ausgerufen. Das bedeutet, dass so viele Alarmrufe eingehen, dass sie nicht mehr wie sonst üblich nacheinander abgearbeitet werden können, sondern andere Prioritäten gesetzt werden. Das kommt häufiger vor.

In der Nacht zu Donnerstag hatte die Feuerwehr den Ausnahmezustand bereits zwischen 2.30 Uhr und 4.30 Uhr ausgerufen. Von 2.00 Uhr bis 5.30 Uhr gab es 76 wetterbedingte Einsätze. „Größtenteils handelte es sich um umgestürzte Bäume oder lose Bauteile.“ Die Lage beruhigte sich dann zunächst. Mit dem Berufsverkehr und der zunehmend belebten Stadt am Morgen kamen aber wieder viele Alarmierungen zusammen. In Berlin-Lichterfelde stürzten in der Nacht drei Bäume auf parkende Autos, auch eine Laterne wurde mitgerissen. In Marienfelde deckte der Sturm Teile eines Flachdachs ab. Von verletzten Menschen sei aber nichts bekannt, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Doppel-Orkan über Deutschland: Gefahr auch in Bayern

Die Feuerwehr warnte am Morgen weiterhin davor, das Haus zu verlassen, wenn das nicht unbedingt nötig sei. Es sei damit zu rechnen, dass der Sturm im Laufe des Vormittags noch einmal an Stärke zunehme, sagte der Feuerwehrsprecher. Wälder und Parks in Berlin sollten besser nicht betreten werden, weil durch den Sturm Äste von den Bäumen fallen könnten.

Aktuell erstreckt sich ein Regengebiet von Orkan Ylenia von Hamburg bis nach Berlin. Dort sind Schauer und Gewitter möglich. Die Lage soll sich laut Focus Online im Norden erst gegen Nachmittag beruhigen, im Osten erst am Abend. Auch in der Mitte der Bundesrepublik bilden sich Schauer in der kühlen Luft. Dadurch kann der Höhenwind durch Orkanböen bis zum Boden durchkommen. Vor allem im Bayerischen Wald, Thüringer Wald und dem Erzgebirge bleibt es demnach bis zum Abend gefährlich.

Doppel-Orkan über Deutschland: Hamburger Fischmarkt überflutet

Update vom 17. Februar, 9.53 Uhr: Wegen des starken Sturms bleibt der Hamburger Tierpark Hagenbeck am Donnerstag geschlossen. „Wir möchten jede mögliche Gefahr, die von dem Sturm ausgeht, von unseren Besuchern abwenden“, sagte eine Sprecherin am Morgen der Deutschen Presse-Agentur. Die Entscheidung gelte zunächst nur für den Donnerstag.

Am Flughafen Hamburg fallen wegen des Sturmtiefs „Ylenia“ rund ein Dutzend Flüge aus. Betroffen sind Verbindungen von und nach München, Frankfurt, Kopenhagen, Zürich und Istanbul, wie eine Sprecherin des Airports mitteilte. Die Lufthansa hatte in der Nacht bereits auf Anfrage mitgeteilt, dass sie vorsorglich 20 Flüge gestrichen habe. Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt sind nach Betreiberangaben Verbindungen mit Berlin, Hamburg und München betroffen.

In der Hansestadt wurde am Morgen zudem der Fischmarkt erneut überflutet. „Am Pegel St. Pauli wurde gegen 5.00 Uhr ein Wert von 1,98 Meter über dem mittleren Hochwasser (MHW) gemessen“, sagte ein Sprecher des Sturmflutwarndienstes des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg. An der Nordseeküste spricht das BSH ab 1,5 Meter über MHW von einer Sturmflut. Von einer schweren oder sehr schweren Sturmflut wird erst ab Werten von 2,5 beziehungsweise 3,5 Meter gesprochen.

Der Fischmarkt in Hamburg wurde erneut überflutet. © Daniel Bockwoldt/dpa

Sturmtief „Ylenia“: Bahn stellt Fernverkehr in mehreren Bundesländern ein

Update vom 17. Februar, 8.46 Uhr: Sturmtief „Ylenia“ lässt ab Donnerstagnachmittag langsam nach, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. In der Nacht ging es in einigen Regionen Deutschlands heftig zu Sache. Auf dem Brocken im Harz wurden Windgeschwindigkeiten von bis zu 156 km/h gemessen. Der Wert sei kurz nach Mitternacht aufgezeichnet worden, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Er wies darauf hin, dass die Zahlen noch vorläufig seien und noch um einige Stundenkilometer korrigiert werden könnten.

Update vom 17. Februar, 8.40 Uhr: Wegen des Sturms mit Orkanböen hat die Deutsche Bahn den Fernverkehr in mehreren Bundesländern eingestellt. In Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg verkehren keine Züge des Fernverkehrs, teilte die Bahn am Donnerstagmorgen mit. Auswirkungen könne es auch in anderen Bundesländern geben.

Doppel-Orkan über Deutschland: Tornadogefahr! Schulen vielerorts zu - Ylenia sorgt für Ausnahmezustand

Update vom 17. Februar, 6.30 Uhr: Orkantief „Ylenia“ fegt über Deutschland und hat den Nordosten erreicht. Bäume blockieren Bahnstrecken, Flüge wurden gestrichen, in einigen Regionen Deutschlands fiel zeitweise der Strom aus. Der Hamburger Fischmarkt in Altona wurde überspült. Die Berliner Feuerwehr hat um 2.30 Uhr den Ausnahmezustand Wetter ausgerufen. Freiwillige Feuerwehren unterstützen jetzt die Kräfte der Berufsfeuerwehr. In Lichterfelde seien beispielsweise drei Bäume auf mehrere parkende Autos gefallen und auch ein Lichtmast sei mitgerissen worden. Meldungen von Verletzten lagen aus Berlin zunächst nicht vor.

Auf dem exponiert liegendem Brocken im Harz wurden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zwischen 00.30 und 1.00 Uhr durchschnittliche Windgeschwindigkeiten von 120 km/h gemessen. Die Windspitze in dem Zeitraum lag hier bei 152 km/h.

Auch in anderen Teilen Deutschlands gab es in exponierten Lagen wie Bergspitzen zum Teil Orkanböen und orkanartige Böen: So wurden im oben genannten Zeitraum auf dem Feldberg im Schwarzwald Windgeschwindigkeiten von durchschnittlich 87 km/h gemessen, in Spitzen 125 km/h. Schwere Sturmböen gab es beispielsweise am Kap Arkona auf Rügen (77 km/h, 105 Spitze) und am Leuchtturm Kiel (79 km/h, 101 km/h in der Spitze).

Unwetter in Deutschland: Sturmtief „Ylenia“ erreicht Nordosten Deutschlands

Die Sturmlage hält laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) noch bis heute Nachmittag an. „Die Kaltfront nimmt Schwung auf!“, twittert der DWD Donnerstagfrüh. Aktuell hat sie die Mitte Deutschlands erreicht. Zwischen Nordhessen und Sachsen beziehungsweise dem südlichen Brandenburg liege momentan der Aktivitätsschwerpunkt.

Zahlreiche Zoos, etwa in Berlin, Wuppertal in Nordrhein-Westfalen und in Magdeburg (Sachsen-Anhalt), bleiben am Donnerstag vorsorglich geschlossen. Hier und dort wurde der Besuch von Friedhöfen untersagt. Auch viele Skigebiete stellten sich auf die Orkantiefs ein. Bereits am Mittwoch stand etwa die Fichtelberg Schwebebahn in Sachsen still. Wegen der Baumbruchgefahr sollen einige Loipen gesperrt werden. In vielen Städten wurden die Wochenmärkte für Donnerstag abgesagt.

Alarmstufe Rot! Doppel-Orkan trifft Deutschland - erste Region warnt vor Überschwemmungen

Update vom 16. Februar, 20.45 Uhr: In Thüringen wird aufgrund der Wetterlage vor Überschwemmungen gewarnt, so etwa in Teilen von Sonneberg. „Bringen Sie persönliche Wertgegenstände in höher liegende Gebäudeteile. Schalten Sie Strom und Heizungen in gefährdeten Räumen ab. Eine Stromschlaggefahr besteht bereits bei Kondenswasser“, hieß es am Abend in einer Mitteilung der Landespolizeidirektion Thüringen.

Menschen in Teilen der Stadt Schleusingen hatten sich bereits auf mögliches Hochwasser des Werra-Zuflusses Schleuse vorbereitet. Zahlreiche Freiwillige halfen dabei, rund 2000 Sandsäcke zu füllen, wie der Sprecher des Landratsamtes Hildburghausen Tim Pechauf erklärte.

Update vom 16. Februar, 18.26 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Sturm- und Orkanböen in großen Teilen Deutschlands. Nachdem bereits die Bundesländer NRW und Saarland mit Schulschließung bzw. einer Freistellung des Schulbesuchs auf die extreme Wetterlage reagiert haben, ziehen Bremen, Niedersachsen und Baden-Württemberg nach.

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Sturm- und Orkanböen mit bis zu 120 km/h. © Ralph Peters / IMAGO

So liegt in Niedersachsen die Entscheidung über einen möglichen Schulausfall bei den Landkreisen, während Bremen und Brandenburg den Präsenzunterricht aussetzen. In Baden-Württemberg können Eltern in betroffenen Regionen am Donnerstag selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken.

Update vom 16. Februar, 16.10 Uhr: Wegen des Orkan stellt nun auch das Bildungsministerium im Saarland den Schulbesuch in den nächsten beiden Tagen frei. „Bei extremen Witterungsverhältnissen entscheiden grundsätzlich die Erziehungsberechtigten am Morgen, ob der Schulweg für ihre Kinder zumutbar ist“, teilte das Ministerium am Mittwoch in Saarbrücken mit. Volljährige Schüler entschieden selbst. Wer dem Unterricht fernbleibe, müsse die Schule benachrichtigen, hieß es.

Die Schulen könnten auch „eigenständig entscheiden, ob es zur Gefahrenabwehr nötig ist, den Unterricht witterungsbedingt nicht stattfinden zu lassen“. In diesen Fällen müsse aber möglichst eine Notbetreuung angeboten werden. Vom 21. Februar bis 1. März sind im Saarland Winterferien. Zuvor hatte bereits Nordrhein-Westfalen den einen Unterrichtsausfall für Donnerstag beschlossen (siehe Erstmeldung).

Alarmstufe Rot! Doppel-Orkan trifft Deutschland - Bundesland macht sogar Schulen dicht

Doppel-Orkan fegt über Deutschland. © JanisMEYER/Priller&MAUG via www.imago-images.de

Erstmeldung vom 16. Februar 2022:

München - Für ganz Deutschland gilt eine Sturmwarnung. „Zwei Orkantiefs sorgen ab der Nacht auf Donnerstag bis zum Samstag für eine ausgewachsene Unwetterlage in Deutschland“, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mit. In der Nacht auf Donnerstag zieht Orkantief „Ylenia“ auf. Das nächste Unwetter kündigt sich dann schon am Freitag (18. Februar) in der Nacht auf Samstag an. Das Wetter bleibt also vorerst gelinde gesagt bescheiden.

Orkantiefs rauschen über Deutschland: Alarmstufe Rot in weiten Teilen des Landes

In Nord-, Ost- und Mitteldeutschland sowie am Alpenrand gilt die Alarmstufe Rot mit Warnungen vor orkanartigen Böen mit Windgeschwindigkeiten von 80 bis 110 km/h. Für West und Süddeutschland gilt eine geringe Warnstufe, allerdings drohen hier am Mittwoch Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 km/h und 85 km/h.

Alarmstufe Rot in weiten Teilen Deutschlands. © Screenshot/dwd

An der Nordsee droht zudem eine schwere Sturmflut. Das Bundesamt für Schifffahrt und Hydrographie (BSH) warnt vor Hochwasser an der ostfriesischen Küste, an der nordfriesischen Küste und im Weser- und Elbegebiet vor Hochwasser bis zu 1,5 Meter höher als das mittlere Hochwasser. Im Hamburger Elbegebiet könnte Hochwasser 1,5 bis 2 Meter über das mittlere Hochwasser eintreten.

Feuerwehr Hamburg gibt Empfehlung ab - NRW macht sogar Schulen dicht

Die Feuerwehr Hamburg empfiehlt deswegen die Warn-App NINA und die Warn-App des Deutschen Wetterdienstes zu installieren. Gleichzeitig weist die Feuerwehr Hamburg daraufhin, den „Hinweisen und Warnungen aus beiden Warn-Apps grundsätzlich Folge zu leisten“.

In Nordrhein-Westfalen fällt am Donnerstag wegen des Unwetters sogar die Schule aus. Das Bundesland hat für den morgigen Donnerstag (17. Februar) einen landesweiten Unterrichtsausfall angekündigt. Das kündigte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Mittwoch im Düsseldorfer Landtag an. „Morgen findet landesweit kein Unterricht in den Schulen in NRW statt", ist auf der Webseite des NRW-Schulministeriums zu lesen. Familienminister Joachim Stamp (FDP) appellierte an alle Eltern, ihre Kinder am Donnerstag zu Hause zu betreuen statt in die Kita oder Kindertagespflege zu schicken. (md)