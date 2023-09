Wetter-Portal aus Baden-Württemberg klagt gegen US-Riesen Google und fordert Schadensersatz

Das Wetterportal „wetter.com“ klagt gegen Google, da der US-Riese seinen eigenen Wetterdienst bevorzugt platziert (Symbolbild) © Fabian Sommer/dpa & IMAGO/Shotshop

Die Positionierungen bei Google sind hart umkämpft. Weil der US-Riese seine eigenen Dienste bevorzugt, klagt ein Wetterportal aus Baden-Württemberg auf Schadensersatz.

Stuttgart/Konstanz - Online-Medien weltweit kämpfen jeden Tag darum, ihren Content möglichst prominent auf der jeweiligen Google-Seite zu platzieren. Je höher ein Artikel, eine Werbung, ein Video oder eine andere Veröffentlichung bei der Suchmaschine des US-Konzerns platziert wird, desto höher fallen auch die Werbeeinnahmen aus. Weil Google seine eigenen Dienste – in diesem Fall seine Wetterdienste – aber bevorzugt platziert, verlieren andere Wetterportale in einem ohnehin stark umkämpften Feld massiv Einnahmen. Ein Wetterportal aus Baden-Württemberg zieht deshalb gegen den übermächtigen US-Konzern vor Gericht.

Die Suchmaschine Google ist mit mehr als drei Milliarden Suchanfragen pro Tag und einem Anteil von 92 Prozent am globalen Suchmaschinenmarkt die meistbesuchte Internetseite überhaupt. Das gleichnamige Unternehmen Google LLC. investiert zudem in anderen Bereichen. Der Stuttgarter Autokonzern Mercedes-Benz kooperiert beispielsweise beim Navigationssystem mit Google. Das Wetterportal wetter.com mit Sitz in Konstanz ist mit der Bevorzugung der Google-Dienste aber alles andere als einverstanden und wirft dem US-Riesen „eine besonders schwerwiegende Form des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung“ vor, wie es in einer Mitteilung heißt.

Wetterportal klagt wegen Bevorzugung von Google-Diensten – „Erheblicher Verlust von Werbeeinnahmen“

Das Online-Wetterportal wetter.com wurde im Jahr 2000 in Singen (Hohentwiel) gegründet und hat seinen Hauptsitz inzwischen in der Kreisstadt Konstanz am Bodensee, betreibt aber noch weitere Standorte und ist ein Tochter-Unternehmen von ProSieben-Sat.1 Media. Mit den Wettervorhersagen für Deutschland, Österreich und die Schweiz erreicht das Portal viele Menschen, auch BW24 bezieht sich regelmäßig auf das Portal. Beispielsweise aktuell bei unserer Wetterprognose für einen neuen Spätsommeranlauf in Baden-Württemberg. Dass das Portal nicht nur mit vielen weiteren Wetterdiensten konkurrieren muss, sondern sich die Google-Dienste immer vor alle anderen Artikel setzen, will das Unternehmen nicht mehr hinnehmen.

Wie das Manager Magazin in Bezug auf die Mitteilung von wetter.com berichtet, war der Auslöser für die Klage die Wetterbox von Google, die an erster Stelle erscheint, wenn jemand nach dem Schlagwort „Wetter“ sucht. Laut dem Portal verstößt die Suchmaschine andere Wetterprognosen damit auf deutlich schlechtere Plätze. Das führe bei wetter.com zu einem „erheblichen Verlust an Besuchen von Nutzer:innen und folglich zu einem Verlust an Werbeeinnahmen“, heißt es in der Mitteilung. Das Unternehmen klagt deshalb gegen Google und fordert sowohl eine Unterlassung, als auch Schadensersatz. Die Verhandlung soll am Landgericht Mannheim stattfinden.

Beschwerden bei EU-Kommission und Kartellamt wirkunglos – „Deshalb haben wir jetzt geklagt“

Das Wetterportal ist nicht die erste Institution, die sich mit Google anlegt. Die Imagekampagne „The Länd“ stichelte beispielsweise vor dem Deutschland-Sitz des Konzerns in München mit einem Werbescreen auf dem zu lesen war: „Das ganze Leben mit Suchen verschwenden? Google doch einfach: The Länd“. Wetter.com habe sich bereits bei der EU-Kommission in Brüssel und auch beim Bundeskartellamt über Google beschwert, erklärte Geschäftsführer Marius Neumann gegenüber dem Manager Magazin. Das hatte jedoch nicht den erhofften Erfolg. „Deshalb haben wir jetzt geklagt.“

Der US-Konzern selbst verweist in Bezug auf die Priorisierung der eigenen Wetterdienste allerdings auf eine Entscheidung des Landgerichts Hamburg aus dem Jahr 2013, nach der die Wetterboxen nicht gegen das Kartellrecht verstoßen. Allerdings hatte die EU dem Suchmaschinendienst bereits in der Vergangenheit untersagt, sich seiner starken Marktmacht zu bedienen, um die eigenen Inhalte vor denen anderer Unternehmen zu platzieren. Im Falle großer Unternehmen, beispielsweise bei Porsche oder auch bei Lidl, werden die Homepages mit dem Verweis „Gesponsert“ an erster Stelle angezeigt – wofür die Unternehmen auch bezahlen.