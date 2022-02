Wie entsteht ein Regenbogen und wann können wir ihn sehen? Eigentlich ist er kreisförmig

Von: Marcus Giebel

Teilen

Beim Anblick eines Regenbogens geraten Menschen in Verzückung. Denn oft bekommen wir sie nicht zu Gesicht. Und noch viel seltener in ihrer Gänze. Wie entstehen sie und wann können wir sie sehen?

München - Regenbögen stehen wegen ihrer vielen verschiedenen Farben für Vielfalt und Toleranz. Am Himmel lassen sich die Wetterphänomene nur selten blicken. Doch wie entstehen sie und welche Voraussetzungen müssen zutreffen, damit wir sie auch wahrnehmen?



Das Portal wetteronline beschreibt Regenbögen als optische Lichterscheinung. Wenn die Sonne eine Regenwand anstrahlt, teilen deren Tropfen das weiße Licht in die Spektralfarben auf. Diese sieben sind der Reihe nach Rot, Orange, Gelb, Grün, Hellblau, Indigo und Violett. Um sich die Reihenfolge zu merken, kann man auf diesen Spruch zurückgreifen: Regen ohne Gewitter geht bestimmt irgendwann vorbei. Die Anfangsbuchstaben der Worte stimmen mit denen der Farben überein.

Nur die halbe Wahrheit: Ein Regenbogen über einer grünen Kulisse, die untere Hälfte ist hinter dem Horizont verschwunden. © IMAGO / YAY Images

Regenbogen - wie entsteht er? Weiße Sonnenlicht wird durch Regentropfen aufgespalten

Bei studyflix wird ein Regenbogen als aufgeteiltes Sonnenlicht beschrieben. Die sieben uns in dieser Sondersituation erscheinenden Farben ergeben normalerweise zusammen das weiße Sonnenlicht. Die Zerlegung in seine Einzelteile nennt sich in der Fachsprache Dispersion. Jede der sieben Farben steht für eine andere Wellenlänge des Lichts.

Treffen also die Sonnenstrahlen auf Regen, dringen sie in die Tropfen ein. Bereits durch dessen Form wird das Licht aufgespalten. Von innen stößt es auf die gebogene Rückseite und wird zurückgeworfen. Diese Reflexion geht in einem Winkel von etwa 42 Grad vonstatten - abhängig von der Farbe. So verlassen die einzelnen Bestandteile des Sonnenlichts die Regentropfen wieder und werden erneut gebrochen. Werden besonders viele Tropfen angestrahlt, entsteht ein Regenbogen.



Einfluss auf dessen Helligkeit hat die Größe der Tropfen. Dabei gilt: Je größer die Tropfen sind, desto heller erstrahlt der Regenbogen.

Lesen Sie auch Nach Sturz-Serie bei GNTM: Kandidatin greift zu radikalem Schritt - das geht völlig nach hinten los In der ersten Folge von GNTM 2022 mussten die Kandidatinnen in Athen ihre Laufsteg-Künste unter Beweis stellen. Zahlreiche Stürze ließen ein Mädchen einen gewagten Schritt gehen. Nach Sturz-Serie bei GNTM: Kandidatin greift zu radikalem Schritt - das geht völlig nach hinten los GNTM 2022: Heidi Klum holt sich hochkarätige Jury-Unterstützung - auch ein internationaler Musikstar ist dabei Auch in der 17. Staffel „Germany‘s Next Topmodel“ geht Heidi Klum nicht ganz alleine auf die Suche nach der nächsten Catwalk-Schönheit. Das sind alle Juroren. GNTM 2022: Heidi Klum holt sich hochkarätige Jury-Unterstützung - auch ein internationaler Musikstar ist dabei

Regenbogen - wie zu beobachten? Nur zwischen Sonne und Regen kann er wahrgenommen werden

Allerdings kann dennoch nicht jeder in der Nähe dieser Regenwand den Regenbogen auch sehen. Beobachter müssen zwischen Sonne und Regentropfen stehen - mit Blickrichtung zum Regen, denn das bunte Licht wird in Richtung Sonne zurückgeworfen.



Wichtig: Je tiefer die Sonne steht, desto gebogener ist der Regenbogen. Daher ist er laut wetteronline in den Morgen- und Abendstunden besonders gut zu beobachten. Ist die Sonne besonders hoch platziert, kann der Regenbogen jedoch gar nicht wahrgenommen werden.

Das erklärt studyflix damit, dass es in diesem Fall nicht möglich ist, sich in einen Winkel von 42 Grad zur Sonne zu positionieren. So versinkt der Regenbogen quasi im Boden. Bei wetteronline heißt es, dass daher die Sonne etwa im Juni zwischen 10 und 16 Uhr zu hoch stehe, um einen Regenbogen sichtbar zu machen.

Regenbogen in seiner ganzen Pracht: Aus großer Höhe lässt sich der ganze Kreis wahrnehmen. © IMAGO / agefotostock

Regenbogen eigentlich kreisförmig: Komplett sichtbar nur aus besonderen Höhen

Im Grunde ist der Regenbogen sogar ein kompletter Kreis. In seiner Gänze lässt sich der aber nur aus besonderer Höhe - etwa aus einem Flugzeug heraus oder von einem Berggipfel herunter - wahrnehmen. Ansonsten wird die untere Hälfte vom Boden und der Landschaft quasi abgeschnitten.



Bogenförmig ist er zudem, weil wir von unserem Standpunkt aus nur das reflektierte Licht bestimmter Regentropfen sehen. Diese sind kreisförmig angeordnet. (mg)

Warum der Himmel tagsüber blau aussieht, morgens und abends aber rot, klären wir ebenfalls auf. Und wie sollte man Öl entsorgen oder recyclen? Ist es schlau, Obstreste in der Natur zurückzulassen?