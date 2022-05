Wetterphänomen? Himmel färbt sich über chinesischer Stadt Zhoushan plötzlich komplett rot

Von: Laura May

Teilen

Plötzlich färbte sich der Himmel auf der chinesischen Insel Zhoushan blutrot. Die Stimmung machte Anwohnern zunächst Angst – es folgte jedoch bald eine Erklärung.

Zhoushan – Bewohner der chinesischen Stadt Zhoushan wunderten sich am Abend des 9. Mai über die Farbe des Himmels. Plötzlich färbte sich der Himmel über der Stadt, die auf der Insel Hainan südöstlich von Shanghai liegt, knallrot.

China: Die Menschen dachten zunächst, im Hafen sei ein Feuer ausgebrochen

Es war ein nebeliger, bewölkter Abend in China und das Licht brach sich diffus Bahn durch die Luft. Da das tiefe Rot vom Hafen Zhoushans her kam, hatten die Leute zunächst Angst, dass dort ein Feuer ausgebrochen sein könnte. Doch ein harmloser Effekt ist laut RTL-News für die Farbe am Himmel verantwortlich.

Roter Himmel über der chinesischen Stadt Zhoushan. © Screenshot/Twitter

China: Wetterexperten geben schnell Entwarnung - Fischerboote verursachten das rote Licht

Experten konnten den Inselbewohnern schnell Entwarnung geben. Der rote Himmel war kein Zeichen von Apokalypse oder Armageddon. Das rote Licht stammte von Fischerbooten.

Ein Mitarbeiter des meteorologischen Büros der Stadt erklärte das Phänomen: durch nebeliges, bewölktes Wetter befinden sich durch mehr Wasser, auch mehr Aerosole in der Luft. Diese brechen das Licht der Fischerboote und färben so den Himmel rot.

Eine zusätzliche Erklärung für den roten Himmel könnten Experten zufolge auch Partikel in der Luft sein, die vom Vulkan Hunga Tonga stammen. Der Vulkan liegt auf einer Insel im Pazifik und war im Januar ausgebrochen.