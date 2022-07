Brand- und Wetterlage in Europa kurz vor Bayerns Sommerferien: Wohin Sie jetzt auf keinen Fall reisen sollten

Urlaub in Italien: Ein Bademeister sitzt unter einem Sonnenschirm am Strand. © imago

Endlich Sommerferien heißt es jetzt auch für Bayern und Baden-Württemberg! Doch wie sieht es beim Wetter in den Urlaubsländern, wie Italien, Griechenland und Spanien aus?

Berlin – In ganz Deutschland sind ab diesem Wochenende Sommerferien. Apokalyptische Bilder von brennenden Wäldern in beliebten Reisezielen sowie Nachrichten von extremen Hitzewellen bereiten vielen Sorgen. Italien leidet unter einer extremen Dürre, dazu brechen immer wieder Waldbrände aus. In Spanien und Portugal beruhigt sich immerhin die Lage inzwischen. Dagegen sieht es in Griechenland weiter kritisch aus. Auch merkur.de berichtete darüber. Ein Überblick zum Wetter und Waldbrand-Situation in den Urlaubsländern.

Wetter in Frankreich

In Deutschlands westlichem Nachbarland Frankreich hat es wieder etwas abgekühlt, die Hitzewelle ist weitgehend vorbei. In vielen Landesteilen werden in den kommenden Tagen Temperaturen um 25 Grad erwartet. An der Mittelmeerküste können sich Urlauberinnen und Urlauber auch über 30 Grad und leicht mehr freuen. Vorsicht ist aber weiterhin in Wäldern geboten. In vielen Gegenden Frankreichs ist es noch immer trocken. Immer wieder brechen Waldbrände aus. Die großen Feuer südlich von Bordeaux sind aber unter Kontrolle und die beliebte Wanderdüne Dune du Pilat ganz in der Nähe von einem der Brände soll wieder zugänglich sein.

Ein Canadair-Löschflugzeug ist nahe La Teste-de-Buch im Südwesten Frankreichs im Einsatz. © SDIS 33/Service Communication-Protocole via AP/dpa

Bis zu 40 Grad in Griechenland: Sehr hohe Brandgefahr

In Griechenland herrschen Meteorologen zufolge noch mindestens bis Anfang August sehr hohe Temperaturen und Trockenheit. Örtlich kann das Thermometer auf über 40 Grad klettern. Das Waldbrandrisiko wird von der Feuerwehr aktuell in weiten Teilen des Landes als hoch bis sehr hoch eingeschätzt. Betroffen sind auch Urlaubsinseln – so brannte es zuletzt auf Lesbos, Kreta und Samos. In der südlichen Ägäis sind es vor allem die für die Jahreszeit typischen Winde, die Brandherde weiter anfachen und vorantreiben. Schwierig blieb die Lage im Nationalpark Dadia im Nordosten des Lanes. Dort kämpften den siebten Tag in Folge hunderte Feuerwehrleute gegen das Feuer. Militär und Förster versuchten, große Schneisen in die Wälder zu schlagen, um ein weiteres Ausbreiten der Flammen zu verhindern.

Die Behörden rufen dazu auf, jegliches Hantieren mit Feuer, Glut und Funken im Freien zu unterlassen. Besteht akute Gefahr und muss etwa eine Ortschaft evakuiert werden, erhalten die Menschen eine Warn-SMS – auch Touristen aus dem Ausland, sofern sie über ein Smartphone verfügen.

Spanien und Portugal erwarten ruhigere Tage

Nach langen Hitzewellen und verheerenden Waldbrand-Serien erleben die beiden Urlaubsländer derzeit ruhigere Tage. In Spanien gab es am Dienstagabend nur noch wenige kleinere Feuer, in Portugal war der letzte größere Waldbrand in Silves im Süden des Landes bereits am Dienstagvormittag unter Kontrolle gebracht worden. Für die kommenden Tage gab der spanische Wetterdienst Aemet nur für wenige Regionen die (niedrigste) Hitze-Warnstufe Gelb aus. Die Balearen mit des Deutschen liebster Urlaubsinsel Mallorca gehören zwar nicht dazu – kühl wird es dort deshalb aber keinesfalls werden: Am „Ballermann“ an der Playa de Palma sollen die Höchsttemperaturen zum Beispiel in den nächsten zehn Tagen zwischen 31 und 34 Grad schwanken. Unter 23 Grad soll die Quecksilbersäule auch nachts nicht fallen.

Urlaubsland Italien: Süden leidet unter extremer Hitze – im Norden drohen Unwetter

Unwetter im Norden und weiter Gluthitze im Süden – so sind die Wetter-Prognosen für Italien. Nachdem die Lombardei, das Piemont oder Venetien eine monatelange Rekorddürre mit vielen Waldbränden durchgemacht hatten, halten nun Regen, Hagel und Stürme die Feuerwehr in Atem. Schäden wurden am Dienstag unter anderem aus der nordöstlichen Provinz Pordenone, der Alpenprovinz Sondrio, der Provinz Cuneo im Piemont sowie aus Pavia in der Lombardei gemeldet. Grund für die heftigen Unwetter ist laut Website iL.meteo.it der Zustrom kälterer Luft, die sich mit der heißen Luft vor Ort mischt. Bis einschließlich Freitag bleibt es im Norden regnerisch. Afrikanische Hitze herrscht dagegen weiter im Süden mit Temperaturen bis 40 Grad in Apulien und auf Sizilien. In den Dolomiten warnten die Behörden vor neuen Gefahren an der Marmolata, wo bei einem Gletscherabbruch am 3. Juli elf Menschen ums Leben gekommen waren. Die Sperrzone am höchsten Berg der Dolomiten wurde ausgeweitet.

Wetter-Prognose für Kroatien: heiß und trocken

Kroatien: Im beliebten Urlaubsland an der Adria ist es heiß und sehr trocken. An der Küste werden Temperaturen um die 30 bis 33 Grad gemessen, den Prognosen zufolge soll es in den nächsten Tagen dabei bleiben. Derzeit sorgen keine größeren Waldbrände für Schlagzeilen. Wegen der anhaltenden Trockenheit besteht aber fast überall und immer Brandgefahr. Kleinere, lokale Brände bringen die Einsatzkräfte in der Regel rasch unter Kontrolle. Das Meer ist derzeit ungewöhnlich warm. Im nördlichen Abschnitt der Adria machten sich vermehrt Quallen bemerkbar.

Slowenien bereitet anhaltende Trockenheit Sorge

Mit seiner nur 46 Kilometer langen Adriaküste ist Slowenien am Alpensüdrand nicht nur eine Destination für Badegäste, sondern auch für Naturfreunde und Wanderer. Eines ihrer Zielgebiete, der slowenische Karst, war bis zum letzten Sonntag Schauplatz des wahrscheinlich schwersten Großbrandes in der Geschichte des Landes. Derzeit gehen die Einsatzkräfte noch gegen kleinere Restbrände vor. Grundsätzlich bereitet ihnen aber die anhaltende Trockenheit Sorge.

An deutschen Flughäfen herrscht indes Chaos. Verdi hat für Mittwoch das Lufthansa-Bodenpersonal zum Streik aufgerufen. Lufthansa hatte vorsorglich an den Drehkreuzen Frankfurt und München mehr als 1000 Flüge gestrichen. (dpa)