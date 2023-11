„Kann richtig weiß werden“: Winter-Wetter mit 30 Zentimeter Neuschnee in Sicht

Der Winter ist in Deutschland angekommen und soll vorerst bleiben. Schneebedeckte Straßen wurden am Wochenende für Autofahrerinnen und -fahrer zur Gefahr.

München – Schnee, Eis, Glätte: Das Wetter hinterließ am Wochenende vielerorts eine weiße Landschaft. So schön das auch aussah, die glatten Straßen sorgten bundesweit für einige Unfälle. Der Schneefall lässt vorerst auch nicht nach. In den kommenden Tagen soll es winterlich bleiben. Der DWD warnt zum Beispiel für Hessen vor „teils heftigem Schneefall“.

Wetter in Deutschland: Schnee verursacht Chaos - Unfälle mit Schwerverletzten

Vorsicht war am Wochenende auf den Straßen geboten. Glätte und fallender Schnee verursachten einige Unfälle. Schwer verletzt wurden fünf junge Fahrzeuginsassen bei einem Verkehrsunfall auf schneebedeckter Fahrbahn bei Schotten in Mittelhessen. Sie kamen von der Fahrbahn ab und prallten gegen einen Baum. Auch im sächsischen Plauen wurde ein 72-Jähriger schwer verletzt. Er kam aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Auto.

Winter-Chaos in Deutschland noch nicht vorbei – Neuschnee in Sicht

Eine Schneepause ist indes erstmal nicht in Sicht. In diesem Punkt sind sich die Wettermodelle einig: Auch am Dienstag (28. November) soll in Deutschland Neuschnee fallen. Nur hinsichtlich der Menge herrscht kein Konsens, wie Wetter-Experte Dominik Jung in seiner Video-Prognose erklärte. „Oberhalb von 200, 300 Metern kann es richtig weiß werden“, sagte er. Zusammen mit einem „strammen Wind“ soll es auch zu Schneeverwehungen kommen können. Die Wettermodelle prognostizieren folgende Schneemengen für die höheren Lagen:

Deutsches Wettermodell: Zwischen zehn und 15 Zentimetern Neuschnee.

Amerikanisches Wettermodell: 20 bis zu teilweise 30 Zentimeter Neuschnee.

Europäisches Wettermodell: 40 bis 45 Zentimeter Neuschnee.

Die Schneemengen des europäischen Wettermodells bezeichnete Jung als häufig „relativ übertrieben“. „Wir müssen abwarten“, schlussfolgerte er. Verantwortlich für das Wetter ist laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ein Tiefdruckgebiet, das von Benelux kommend bis zum Dienstag über die Mitte des Landes hinwegzieht. „Dabei wird in der Südhälfte vorübergehend milde Luft herangeführt, während im Norden bereits kalte Luftmassen liegen. Im Laufe des Dienstags setzt sich die polare Kaltluft zunehmend auch im Süden durch“, so die Experten.

Kräftiger Schneefall kann vielerorts zu einer Gefahr auf den Straßen werden. © Bernd März/Imago

Wetter-Übersicht: Frost, Glätte, Neuschnee – Es bleibt winterlich in Deutschland

Das Wetter am Montagmorgen soll von „teils kräftigen Niederschlägen“ geprägt sein. Bis zum Mittag würden diese die Mitte Deutschlands erreichen und im Lauf des Nachmittags bis in den Osten vordringen. Über den mittleren Landesteilen soll der Niederschlag bis in tiefe Lagen in Schnee übergehen. Streckenweise warnt der DWD vor Glätte. Die Schneefallgrenzen sollen am Nachmittag wieder steigen: Im Westen soll sie bei 600 bis 800 Meter, im Süden vorübergehend bei 800 bis 1000 Meter liegen.

In der Nacht auf Dienstag soll es dann von der Mitte bis in den zu „anhaltenden Schneefällen oft bis in tiefe Lagen“ kommen, so der DWD. Im Süden soll es aufgrund einer hohen Schneefallgrenze nennenswerten Neuschnee nur in Hochlagen geben. Für den Norden und den Nordosten prognostizieren die Experten Schauerstraßen. Allgemein herrsche Frost- und Glättegefahr. Hinzu komme im Bergland, an der Nordsee sowie entlang der schleswig-holsteinischen Ostseeküste Wind. Es könne zu Sturmböen kommen.

So entwickeln sich die Höchstwerte laut DWD in den kommenden Tagen:

Montag, 27. November 2023 1 bis 8 Grad Dienstag, 28. November 2023 -1 bis 7 Grad Mittwoch, 29. November 2023 1 bis 5 Grad Donnerstag, 30. November 2023 3 bis 7 Grad im Südwesten, im Norden und Nordosten 0 und -2 Grad Freitag, 1. Dezember 2023 0 bis 7 Grad

Für viele Menschen könnte die winterliche Landschaft nun auch im Dezember gerne bleiben. Besonders weiße Weihnachten sind begehrt. Fällt im Dezember Schnee oder kommt Regenwetter auf uns zu? (mbr)