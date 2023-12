Wintereinbruch zu Weihnachten? ZDF-Meteorologin zeigt Wettermodelle mit völlig konträrer Prognose

Von: Teresa Toth

Aktuell dominiert Tauwetter die Wetterlage in Deutschland. Besteht die Chance, dass sich das Wetter zu Weihnachten nochmal ändert? Die Experten sind sich uneins.

Frankfurt – Starke Schneefälle und frostige Temperaturen leiteten Anfang Dezember den Winter in Deutschland ein. Das Winter-Wetter hielt jedoch nicht lange an und wurde abrupt durch ungemütliches Tauwetter abgelöst – vielerorts bestand sogar Hochwassergefahr. Doch wie sieht es mit dem Wetter rund um Weihnachten aus? Wetterexperten geben einen Ausblick und stellen zwei gegensätzliche Modelle vor.

Eine verbreitete weiße Weihnachten gab es zuletzt im Jahr 2010. Könnte sich das in diesem Jahr ändern? © Sebastian Willnow/dpa

Das amerikanische und das europäische Wetter-Modell liefern unterschiedliche Weihnachtsprognosen

Wettervorhersagen orientieren sich häufig entweder an dem amerikanischen Modell (GFS) oder an dem europäischen Modell (ECMWF). Je nachdem, auf welches Modell zurückgegriffen wird, unterscheiden sich die Wetterprognosen. Für Weihnachten gibt es folglich zwei Vorhersagen, die stark voneinander abweichen. Auch der 100-jährige Bauernkalender dient als Orientierung für Wetterprognosen.

Unterscheidung zwischen dem amerikanischen und dem europäischen Wettermodell: Das amerikanische Wettermodell, auch GFS (Global Forecast System) genannt, berechnet alle sechs Stunden das Wetter der nächsten 16 Tage für den gesamten Globus voraus. Das europäische Wettermodell, auch EZMW (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) genannt, berechnet zweimal täglich die globalen Wettervorhersagen für zehn Tage im Voraus. Die beiden Modelle unterscheiden sich in ihrer räumlichen und vertikalen Auflösung, wodurch unterschiedliche Vorhersagen zustande kommen. Quelle: Deutscher Wetterdienst, Spektrum.de

Wie die Wettervorhersage des ZDF zeigt, sind laut dem amerikanischen Modell an Heiligabend in Dresden mit 1 Grad zu rechnen, bei Schnee bis zu sieben Zentimetern. Das europäische Modell dagegen sagt Temperaturen von acht Grad voraus, mit Regenschauern. So oder so bleibe es jedoch „bei Spekulationen“, wie die ZDF-Wetterexpertin Christa Stipp betont. „Im Detail ist noch alles möglich“, erklärt sie weiter.

Im Bergland könnten ein paar Schneeflocken an Weihnachten fallen

Diplom-Meteorologe Dominik Jung von Wetter.net ist sich dagegen sicher, dass uns auch dieses Jahr eine weiße Weihnacht vorenthalten bleibt. „Es bleibt bei der zu starken Westströmung vom Atlantik, wie immer in den Wintern der vergangenen Jahre. Mit etwas Glück gibt es mal ein paar Flocken im Bergland, wo auch was liegen bleiben kann. Aber selbst das unsicher“, sagt Jung gegenüber Bild.

Wetter an Weihnachten laut amerikanischem Modell 1 Grad und Schnee (in Dresden) Wetter an Weihnachten laut europäischem Modell 8 Grand und Regen (in Dresden)

Wetterexperte zeigt sich wenig zuversichtlich: „Nordseewärme ruiniert uns die weiße Weihnacht“

Dr. Karsten Brandt, Klimatologe von Donnerwetter.de gibt gegenüber Bild eine ähnliche Prognose ab: „Ausgerechnet an Heiligabend, so der derzeitige Stand, ist mit dem Übergang von der milderen in die kältere Wetterlage zu rechnen. Die Nordseewärme ruiniert uns wohl die weiße Weihnacht.“ Allerdings könnte es am ersten Weihnachtsfeiertag vereinzelt schneien, da die Temperaturen kurzzeitig sinken. Bereits am zweiten Weihnachtsfeiertag soll es laut Brandt allerdings wieder regnen.

Die Wettervoraussage des Meteorologen Jan Schenk dürfte die Herzen von Schneefans dagegen höher schlagen lassen: Im Wetter Talk zeigte er sich deutlich optimistischer als seine Kollegen: Die Chancen auf eine weiße Weihnacht lägen demnach bei etwa 50 Prozent. Wann eine verlässliche Vorhersage möglich sein wird, kann Schenk jedoch derzeit noch nicht sagen. (tt)