Nach Unwettern und Hitze-Schelle: Wettermodell zeigt Temperatursturz um fast 20 Grad

Von: Sandra Sporer

Der Prognose zufolge soll Ende Juli ein Wetterumschwung kommen. Solange die neue Wetterlage anhält, ist mit deutlich niedrigeren Temperaturen zu rechnen.

Kassel – Das Wetter in den vergangenen Wochen wechselte zwischen hochsommerlicher Hitze und starken Gewittern, die zumindest sporadisch für etwas Abkühlung sorgten, aber teils auch große Schäden verursachten. Der Wetterprognose des US-Modells zufolge soll sich das jedoch Ende Juli ändern. Ein Tiefdruckgebiet über Skandinavien könnte dann im Zusammenspiel mit einem Hoch über dem Atlantik für einen deutlichen Temperaturabfall sorgen.

Wetter in Deutschland: Am Wochenende kommen Hitze, Gewitter und Unwetter

Das Wochenende bleibt jedoch erstmal noch heiß. Im Süden von Deutschland sind Temperaturen von bis zu über 32 Grad zu erwarten. Stellenweise können sogar Höchstwerte von 38 Grad erreicht werden. Im Norden bleibt es mit Temperaturen von maximal 25 Grad etwas kühler. Wenn sich die Wetterprognose bestätigt, sind das vorerst die letzten Ausläufer der momentanen Hitze-Welle.

Auch mit Hitzegewittern ist nach wie vor zu rechnen. Teilweise sind wieder schwere Unwetter zu erwarten. In den darauffolgenden Tagen ist jedoch damit zu rechnen, dass sich die Wetterlage radikal verändert.

Mit der Hitze ist es erstmal vorbei. Ein Tief über Skandinavien beschert uns einen Temperatursturz. © Annett Mirsberger/Imago

Tief über Skandinavien bringt Temperatursturz: Es könnte bis zu 20 Grad kühler werden

Zwischen dem 18. und 20. Juli positioniert sich der Prognose zufolge dann nämlich ein Tiefdruckgebiet über Skandinavien. Dieses soll in Richtung Süden ziehen und so auch uns kühleres Wetter bescheren. Unterstützt wird der Effekt des Tiefs zusätzlich noch von einem Hoch über dem Atlantik, das sich nach Island ausdehnt.

„Deutschland, Österreich und die Schweiz gelangen infolge daraus in eine Nord-Süd-Strömung, was die Temperaturen bis zum 21. Juli mit +17 bis +22 Grad regelrecht absacken lässt“, heißt es in der Wetterprognose. Die beiden Wettersysteme stabilisieren sich gegenseitig, sodass die neue Wetterlage gute Chancen hat, für längere Zeit anzuhalten.

Zwar sind meridionale Wetterlagen wie diese meist nicht durch hohe Niederschlagsraten ausgezeichnet. Die Wetterprognose rechnet jedoch mit wechselhaftem Wetter. Es kann also immer wieder auch mal zu Regenschauern kommen. (sp)