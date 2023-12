WhatsApp: Neue Funktion zum Anpinnen von Nachrichten in Chats

WhatsApp führt eine neue Funktion ein, die es Nutzern ermöglicht, einzelne Nachrichten in Chats anzupinnen, doch wie funktioniert das neue Feature?

WhatsApp, der weltweit führende Messaging-Dienst, hat eine bahnbrechende Funktion in seiner neuesten Beta-Version eingeführt: Das Anpinnen von einzelnen Nachrichten in Chats. Diese innovative Funktion, die derzeit noch nicht für alle verfügbar ist, revolutioniert das Benutzererlebnis, indem sie wichtige Nachrichten in den Vordergrund rückt. NEXTG.tv verrät, wie das Anpinnen von Nachrichten in WhatsApp-Chats funktioniert.

Mehr zum Thema Anpinnen: Einzelne Nachrichten in WhatsApp-Chats fixieren

Die neue Funktion ermöglicht es Nutzern, den Überblick in aktiven Chats zu bewahren und schnell auf relevante Informationen zuzugreifen. Dies ist insbesondere in Gruppenchats und Communities von großer Bedeutung, wo häufig wichtige Inhalte ausgetauscht werden. Zuletzt arbeitete WhatsApp auch an einer Funktion, mit der sich Chats verstecken lassen, ohne sie zu archivieren, wie NEXTG.tv berichtet.