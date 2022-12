WhatsApp-Sprüche zu Weihnachten: Die besten Grüße zum Fest 2022

WhatsApp-Weihnachtssprüche sollten auch Weihnachten 2022 zum Repertoire gehören. Denn man kann nicht mit jedem feiern, aber Grüße sollten drin sein.

München – WhatsApp-Weihnachtsprüche gehören mittlerweile fast zu Weihnachten 2022 wie Geschenke, Plätzchen oder der Weihnachtsbaum selbst. Nach zwei Jahren, in denen die Corona-Pandemie auch die Festtage dominierte, stehen Einschränkungen und Beschränkungen nicht mehr auf der Weihnachtsliste.

WhatsApp-Weihnachtssprüche sorgen auch in diesem Jahr wieder für Freude bei jenen, die an Heiligabend und den Festtagen nicht bei der Feier dabei sein können. © Sebastian Kahnert / dpa

Dennoch kann man nicht mit jedem feiern, ob nun Freunde oder Verwandte. Aber für einen oder mehrere WhatsApp-Weihnachtsgrüße sollte auch in diesem Jahr die Zeit bleiben, um den Menschen, die einem am Herzen liegen, auch zu zeigen, dass man an sie denkt. Selbst wenn man Weihnachten 2022 nicht zusammen feiert.

WhatsApp-Sprüche zu Weihnachten: Die besten Grüße zum Fest 2022

Die besten WhatsApp-Sprüche zu Weihnachten sind zumeist Klassiker, die sich im Gegensatz zu guten Plätzchen immer wieder aufwärmen lassen. Deshalb prägt auch Tradition immer wieder die Weihnachtsgrüße via WhatsApp.

Tannen, Lametta, Kugeln und Lichter, Bratapfelduft und frohe Gesichter, Freude am Schenken, das Herz wird weit – ich wünsche dir eine fröhliche Weihnachtszeit!

Fichten, Lametta, Kugeln und Lichter, Bratäpfelduft und frohe Gesichter, Freude am Schenken – das Herz wird so weit. Ich wünsche allen: Eine fröhliche Weihnachtszeit.

Endlich ist es nun so weit: Weihnachten, die stille Zeit. Hab grad leis an dich gedacht und einen Wunsch für dich verpackt.

Nehmen und Geben, so ist das Leben. Weil du mir so viel gibst, möcht ich, dass du auch was kriegst. Ein kleines Geschenk, so weißt du, dass ich an dich denk.

Am Himmel leuchten die Sterne so hell und so klar, ich wünsch Dir ein frohes Fest und ein gutes neues Jahr.

Es ist Weihnachten, wie das mich freut, denn jedes Jahr zu dieser schönen Zeit sind alle Menschen froh und lieb, es wäre schön, wenn es das ganze Jahr so blieb. Die Kinder backen Plätzchen fein, sind glücklich, denn so soll es sein.

Ich wünsche schöne Weihnachtstage, dass ist doch klar und ohne Frage. Bei Tannenduft und Kerzenschein, möge alles friedlich und fröhlich sein!

Leise, leis durch die Nacht, schwebt eine zarte Weise ganz sacht. Berührt die Herzen federleicht, Trubel und Hektik von uns weicht. Du hältst inne, um zu lauschen, lässt dich tragen, von dem Klang berauschen. Friede, Ruhe, bist du bereit? Es ist Weihnachtszeit.

Abseits der Klassiker von den besten WhatsApp-Weihnachtssprüchen kommen auch lustige WhatsApp-Sprüche zu Weihnachten als Botschaften bei den Empfängern immer sehr gut an.

WhatsApp-Weihnachtssprüche: Lustige Grüße und Botschaften für Weihnachten 2022

Auch an Weihnachten 2022 darf Humor nicht fehlen. Lustige WhatsApp-Weihnachtssprüche gehören auch dieses Jahr wieder zum guten Ton, wenn man Freunden und Verwandten nicht nur schöne Festtage wünschen will, sondern ihnen auch noch ein Lächeln auf die Lippen zaubern möchte.

Was ist ein Keks unterm Baum? Ein schattiges Plätzchen!

Und? Wie viel Glühwein hast du schon gebunkert. Ich muss anbauen.

Und? Was hast du zu Weihnachten bekommen? – Eine Wampe!

Leise pinkelt ein Reh ein tiefes Loch in den Schnee, weihnachtlich glitzert der Strahl: Rehlein, pinkel noch mal!

Das ist eine Mistelzweig-SMS! Schau nach oben und küss dein Handy!

Lieber Weihnachtsmann: Bitte nicht wieder verwechseln: Mein Konto fett und ich schlank, danke!

Christkind, Christkind, guter Gast, hast du mir was mitgebracht? Hast du was, dann setz dich nieder, hast du nichts, dann geh gleich wieder.

Willst du mit dem Christkind rocken, musst du es mit Lametta locken.

Advent, Advent, dein Smartphone brennt. Erst die Antenne, dann die Tasten und zum Schluss der ganze Kasten. Ist dann auch der Akku breit, weißt du, es ist Weihnachtszeit!

Ich brauche erstmal nicht mehr bügeln. Nach Weihnachten liegen die Klamotten sowieso faltenfrei an.

Ich mag den Beerenpunsch: Nach fünf habe ich einen Wunsch. Darum schreibe ich flink dem Weihnachtsmann, solange er meine Schrift noch lesen kann.

Gänseleber, Karpfen, Schinken, Eis, Konfekt und Sekt zu trinken, gibt jeder Weihnacht ihren Sinn. Nur die Figur, die ist dann hin.

Findet der Bauer Lametta im Essen, weiß er, er soll das Geschenk nicht vergessen!

Oma singt die alten Lieder, Opa hält die Ohren zu. Jedes Jahr aufs Neue wieder ist sie hin, die Weihnachtsruh.

Lustige Weihnachtssprüche über WhatsApp zu verschicken, kann in dieser Zeit die richtige Medizin sein. Witzige Botschaften und lustige WhatsApp-Grüße zu Weihnachten können auch für den gesamten Familienkreis ein unglaublicher Spaß sein.

WhatsApp-Sprüche für Weihnachten 2022: Kurze Grüße zu den Festtagen an Weihnachten mit süßen Anspielungen

Bei WhatsApp-Sprüchen für Weihnachten 2022 liegt manchmal auch die Würze in der Kürze. Zu den Festtagen gibt es einige kurze Weihnachtsgrüße via WhatsApp, die mit süßen Anspielungen die Weihnachtszeit versüßen.

Ich nehme deine warme Hand, entführ’ dich in mein Weihnachtsland.

Gedanken, die voll Liebe klingen, Weihnachten möcht ich nur mit Dir verbringen.

Der Baum strahlt hell mit seinen Lichtern, Freude schaut aus den Gesichtern.

Weihnachten ist keine Jahreszeit. Weihnachten ist ein Gefühl.

Mit teuren Geschenken kann ich nicht dienen, doch bin ich hier mit Liebe erschienen! Frohe Weihnachten!

Plätzchen, Braten, Süßigkeiten – ich freu mich auf die Feierlichkeiten! Frohe Weihnachten!

Schöne Lieder – warmes Wort, tiefe Sehnsucht – ruhiger Ort.

Weihnachten ohne Dich ist wie Winter ohne Schnee, wie Toffi ohne Fee, wie Him ohne Beer, ich lieb‘ Dich doch so sehr.

Ich wünsch mir ein Geschenk, an das ich immer denk. Zum Glück gibt’s ja Dich, das ist schon genug für mich.

Zeit für Liebe und Gefühle, heute bleibt’s nur draußen kühl. Kerzenschein und Plätzchenduft, Weihnachten liegt in der Luft.

Stille Nacht, heilige Nacht, dieses Jahr ist nun vollbracht! Frohe Weihnachten!

Selbst aus weiter Ferne strahlen Deine Augen wie zwei Weihnachtssterne.

Hell erstrahlen alle Kerzen - mein Weihnachtswunsch - er kommt von Herzen!

Ich wünsche dir fröhliche Weihnachtstage und auch wenn ich es viel zu selten sage: Ich hab dich lieb!

Ich finde nicht nur am Weihnachtsfeste: Du bist einfach für mich die/der Beste!

Ich hoffe du wurdest mit Geschenken umgarnt, fühl dich von mir umarmt – Frohe Weihnachten!

Ich hoffe mein kleines Geschenk gefällt, die Verpackung hat es leicht entstellt. Mit Liebe war ich auf der Such‘... komm ruhig öfter zu Besuch! Frohe Weihnachten!

Oh du fröhliche, Oh du Selige, heißt es auch in diesem Jahr! Ich habe nur diesen Spruch im Repertoire! Frohe Weihnachten!

Kurze WhatsApp-Weihnachtsgrüße treffen immer ins Schwarze, ob man nun wegen der Festlichkeiten kurz angebunden ist oder einfach nur prägnante WhatsApp-Weihnachtssprüche senden möchte.

WhatsApp-Weihnachtssprüche: Kostenlose Grüße für Weihnachten 2022

WhatsApp-Weihnachtssprüche lassen sich kostenlos und schnell an die Verwandten und Freunde senden, die man an den Festtagen aufgrund von Distanz oder anderen Gründen nicht zu Gesicht zu bekommt. Da können kostenlose Weihnachtsgrüße via WhatsApp schnelle Abhilfe schaffen und diesen wichtigen Menschen im Leben noch eine weitere Freude an Weihnachten im Jahr 2022 bereiten.

Erst wenn Weihnachten im Herzen ist, liegt Weihnachten auch in der Luft. Denn Weihnachten steht für Gemeinsamkeiten, auch wenn wir uns nicht sehen können.

Früher bekamen wir Socken zu Weihnachten, letztes Jahr waren es Masken. Was wird es wohl dieses Jahr sein?



Weihnachten ist keine Jahreszeit – das ist ein Gefühl. Das gilt auch besonders in diesem Moment, wenn wir uns gerade nicht sehen können.

Das schönste Geschenk zu Weihnachten ist, dich in meinem Leben zu haben!

Kaminprasseln, Lichterketten, Tannenduft: Weihnachten liegt in der Luft. Möge das diesjährige Fest dich reich mit Zufriedenheit, Glück und Gesundheit beschenken.

DU bist mein Lieblingsmensch. Von Herzen frohe Weihnachten!

Am liebsten sind mir die Geschenke, die ich nicht auspacken muss, sondern die ich auch in der Nacht anrufen kann. Danke für deine wundervolle Freundschaft und frohe Weihnachten!

Nun leuchten alle vier Kerzen, hier kommt ein Weihnachtsgruß von Herzen.

Weihnachstgrüße gehen raus, denn der Heilige Abend ist im Haus.

Kerzenschein und Räucherduft, Weihnachten liegt in der Luft.

Eine kleine Schneeflocke geht auf die Reise. Denk an Dich, sagt sie leise!

Ein kleiner Weihnachtsgruß, einfach so, denn ich dich mag, auch ohne Ho, Ho.

Frohe Weihnachten überall genieße die schöne Zeit.

Bei diesen kostenlosen WhatsApp-Weihnachtsgrüßen sollte man nicht lange nachdenken, ob man sich die Mühe macht, schnelle WhatsApp-Weihnachtssprüche in Zeiten der Besinnlichkeit zu verschicken.

WhatsApp-Weihnachtsprüche auf Englisch: Besinnliche Grüße an Weihnachten 2022

Falls die deutsche Variante der besinnlichen WhatsApp-Weihnachtsgrüße nicht den richtigen „Holidays-Spirit“ einfängt, können WhatsApp-Weihnachtssprüche auf Englisch möglicherweise die Lösung bringen, um Weihnachten 2022 bei all den Botschaften und Wünschen einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

We may not be able to rock around the Christmas tree together, but I‘ll deck the halls in your honor.

Even though we‘re apart, our hearts are together.“

Let‘s have a Christmas video call — I‘ll bring the cocoa!

Christmas won‘t be the same without you here.

Even though we‘re apart, I hope you have a joyous holiday.

Consider this card a raincheck for a belated Christmas hug.

Die englischen Weihnachtssprüche via WhatsApp treffen womöglich die richtige persönliche Note, um den WhatsApp-Weihnachtsgrüßen den entsprechenden Nachdruck zu verleihen.

WhatsApp-Weihnachtssprüche: Videos mit festlichen Grüßen zu Weihnachten 2022

Allseits beliebt sind auch immer WhatsApp-Weihnachtssprüche, die per Video über den Messenger versandt werden. Festliche Weihnachtsgrüße über WhatsApp lassen sich als Video einfach, schnell und unkompliziert versenden, um den Menschen, die einem wichtig sind, eine kurze Freude zu machen.

Warme WhatsApp Weihnachtsgrüße sind in vielen Varianten immer eine gute Option, um anderen Menschen eine Freude an Weihnachten zu bereiten. Denn wie auch bei materiellen Geschenken gilt für WhatsApp-Weihnachtsgrüße: Es kommt nicht auf die Größe oder den Preis an, sondern auf die Geste.