WhatsApp testet neue Funktion bei Foto-Nachrichten: Trick für Empfänger wird eliminiert

Von: Miriam Haberhauer

Ein neues WhatsApp-Update könnte lang ersehnte Funktionen bringen. Beta-Tester berichten von Screenshot-Blockern, bisher ist das Feature noch nicht allen zugänglich.

München - WhatsApp-Nutzer können bereits seit einiger Zeit Bilder und Videos zur einmaligen Ansicht verschicken. Der Empfänger kann sie so zwar anschauen, solange er möchte, nach dem Schließen aber nicht erneut öffnen. Bisher war es aber möglich, von den Mediendateien Screenshots oder Bildschirmvideos zu erstellen. Anders als beispielsweise bei Snapchat wird der Sender der Nachricht darüber nicht informiert.

WhatsApp-Update: Screenshot-Blockierung für Betatester

In der Version 2.22.22.3 für Android soll mit dem heimlichen Festhalten von Mediendateien nun Schluss sein. Auf der Webseite Wabetainfo berichten Betatester von einem neuen Feature, dass das Aufnehmen von Screenshots verhindert. Der Sender des Fotos kann die Option auswählen, bevor er das Foto abschickt.

Die Tester berichteten, dass sie beim Versuch, einen Screenshot eines Einmalfotos zu machen, nur ein schwarzes Bild erhielten. Auch mit Hilfe von Erweiterungen von Drittanbietern war keine Bildschirmaufnahme möglich. Der Versuch, ein Bildschirmvideo aufzunehmen und so das Foto oder Video zu speichern, ist in der Beta-Version nicht mehr möglich.

Weiterhin möglich: Bildschirm mit Trick aufnehmen

Auch wenn der Screenshot-Versuch in der Beta-Version verhindert wird: informiert wird der Sender der Nachricht darüber trotzdem nicht. Das Unternehmen teilte aber mit, es arbeite weiterhin daran, die Erkennung solcher Versuche zu verbessern. Gegen eine andere Möglichkeit, Einmalnachrichten zu speichern, ist WhatsApp hingegen machtlos: Empfänger könnten mit einem anderen Mobiltelefon ein Foto oder Video des Bildschirms aufnehmen. Nutzer sollten sich also gut überlegen, welche Mediendateien sie an wen schicken.

Ob die Screenshot-Blockierung aber wirklich für alle Nutzer kommen wird, steht nicht fest. Aktuell ist sie nur für Betatester abrufbar. Es wäre durchaus möglich, dass WhatsApp, das für diverse IPhones bald den Support einstellt, in seinem nächsten allgemeinen Update auf das Feature verzichtet.

Wann die Screenshot-Sperre für alle kommt, ist nicht bekannt. Theoretisch ist es sogar denkbar, dass WhatsApp die neue Funktion gar nicht herausbringt. Aktuell wird sie noch in einem begrenzten Kreis von Betatestern geprüft. Die Polizei warnt vor einem WhatsApp-“Enkeltrick“ - erst kürzlich fiel ein 66-Jähriger darauf herein und überwies Unbekannten mehrere tausend Euro.