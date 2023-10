Schlager-Legende Roger Whittaker im Alter von 87 Jahren gestorben

Von: Kai Hartwig

Der britische Sänger Roger Whittaker ist tot. Er starb bereits am 13. September, wie seine Familie mitteilte. Zuletzt hatte er sich in ärztlicher Behandlung befunden.

München – Der Schlager-Sänger Roger Whittaker ist tot. Der Brite, der auch in Deutschland große Erfolge feierte, verstarb schon am 13. September im Alter von 87 Jahren. Das teilte seine Familie am Montag (18. September) in einem offiziellen Statement mit. „Roger war ein ikonischer Künstler, ein wundervoller Ehemann und Vater. Er hat in seinem Leben so viele Herzen mit seiner Musik berührt und wird immer in unseren Erinnerungen weiterleben“, zitierte bild.de aus der Mitteilung.

Schlager-Legende Roger Whittaker ist tot – mit dem Song „Albany“ stürmte er die deutschen Charts

Genaue Angaben über die Todesursache machten die Angehörigen des Musikers nicht. Allerdings war zuletzt bekannt geworden, dass Whittaker mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Er soll auch einen Schlaganfall erlitten haben, wie mehrere Medien übereinstimmend berichtet hatten. Zudem war von Herzproblemen die Rede.

Der britische Sänger Roger Whittaker ist gestorben. © Patrick Seeger/dpa

Whittaker war am 22. März 1936 in Kenias Hauptstadt Nairobi geboren worden. Nach seinem Studium startete er eine Karriere als Sänger. Neben seiner englischen Muttersprache sang Whittaker auch auf Deutsch und landete Ende der 1970er und Anfang der 1980er erste Hits in der Bundesrepublik. Der größte Erfolg gelang ihm mit dem Song „Albany“ im Jahr 1981.

Whitakker konnte Deutsch nur singen – und hatte einen sehr berühmten Fan

„Die besten Fans auf der Welt sind die deutschen Fans“, sagte Whittaker einmal. „Sie sind loyal und lassen dich nie im Stich.“ Dabei konnte Whittaker nur auf Deutsch singen – das Sprechen lernte er kurioserweise nie richtig. Sein berühmtester Fan wohnte allerdings in den USA. Es war kein Geringerer als der war der frühere US-Präsident George H. W. Bush, der Whitakker zu sich einlud und auf dessen Goldener Hochzeit der Brite sang.

30 Jahre später bezog er seinen Altersruhesitz in Frankreich. In einem kleinen südfranzösischen Ort lebte Whittaker bis zu seinem Tod, nachdem er sich nach dem Ende der Bühnenkarriere mit seiner Frau Natalie dorthin zurückgezogen hatte. Am 13. September verstarb Whittaker in einem örtlichen Krankenhaus im Beisein seiner Gattin und seiner Kinder. (kh)