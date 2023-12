Eisregen und Temperaturen bis Minus 15 Grad – das kommt auf Österreich am Wochenende zu

Von: Julia Stanton

Nach dem Schneechaos letzte Woche bleibt es in Österreich weiterhin kalt. Die Schneefallgrenze steigt zwar, dafür könnte Eisregen zu Problemen führen.

Wien — Österreich stehen kalte Tage und besonders kalte Nächte bevor. Ein Schneechaos wie am vergangenen Wochenende wird es zwar vorerst nicht geben, unterschätzt werden sollten die Temperaturen allerdings nicht. Am Donnerstagabend ist sogar mit Temperaturen von bis zu minus 15 Grad zu rechnen. Auch am Wochenende bleibt es eisig. Anfang kommender Woche werden die Temperaturen in Österreich laut dem ORF dann jedoch milder.

Ein erneutes Schnee-Chaos wird es in Österreich am zweiten Adventswochenende nicht geben. Dennoch bleibt es zunächst kalt und auf den Straßen deshalb gefährlich. (Archivbild) © Screenshot/Landes-Feuerwehrverband Tirol/Facebook

Wettervorhersage für Österreich: Erhöhte Glättegefahr

An Mariä Empfängnis am Freitag, 08. November, ist es vielerorts bewölkt und neblig, mit Temperaturen von bis zu minus 5 Grad. Im Sellraintal, das westlich von Innsbruck liegt, ist mit Neuschnee zu rechnen. Die Schneefallgrenze steigt auf etwa 1000 Meter an, in tiefer liegenden Regionen ist Regen zu erwarten. Im Burgenland und in Niederösterreich scheint für ein paar Stunden die Sonne. In der Nacht auf Samstag regnet und schneit es leicht. Zum Teil ist Eisregen mit dabei. Autofahrer sollten deshalb besonders vorsichtig fahren.

Wetterprognose Österreich Temperaturen Freitag, 08.12. -5 bis 0 Grad Samstag, 09.12. -2 bis 7 Grad Sonntag, 10.12. 1 bis 9 Grad Montag, 11.12. 5 bis 10 Grad Quelle: wetter.orf.at

Am Samstag ist besonders im Salzburgerland mit etwas Regen und Schneefall rechnen. Dadurch kann es wieder zu erhöhter Glättegefahr kommen. Im Vorarlberg, Tirol, im Pinzgau und in Kärnten ist es zeitweise sonnig, mit Temperaturen von minus 2 bis plus 7 Grad.

Nach Schneechaos in Österreich: Ab Sonntag beginnt es zu tauen

Ab Sonntag beginnt dann die Wetter-Wende. Zu erwarten sind Temperaturen zwischen 1 Grad in manchen Alpentälern und 9 Grad im Rheintal. In der Früh ist es bewölkt, mit etwas Regen und Schneefall. Dabei besteht besonders morgens noch Glatteisgefahr durch gefrierenden Regen. Im Laufe des Tages wird es dann zunehmend sonniger.

Am Montag und Dienstag ist zeitweise Regen zu erwarten, vor allem in den Alpen und im Norden. Die Schneefallgrenze steigt auf 2000 Meter Höhe. Die Temperaturen steigen auf 5 bis 10 Grad, im Süden ist es etwas kälter. (jus)