„Liebe Kolleginnen und Georg“: Er wird in Job-Rundmail persönlich angesprochen – weil er einziger Mann ist

Der Screenshot einer Job-Rundmail geht viral: Georg wird persönlich angesprochen, weil er der einzige Mann ist. Raten Sie mal, was er beruflich macht.

Wien - 8.400 „Gefällt mir“-Angaben und mehrere hundert Retweets in rund zwei Tagen! Der Beitrag eines Twitter-Nutzers geht ziemlich durch die Decke. Dabei enthält er nichts weiter als einen E-Mail-Screenshot nebst kurzer Erklärung. Doch dieser fällt ungewohnt aus. Man dachte eigentlich, sämtliche Anredeformen für interne elektronische Post gelesen zu haben - von „Hallo“ über „Sehr geehrte Damen und Herren“ oder „Liebe Kolleginnen und Kollegen“ bis hin zu gegenderten Varianten.

„Liebe Kolleginnen und Georg“: Wiener ist einziger Mann im Job

Georg allerdings hat seinen Angaben zufolge eine E-Mail bekommen, die beginnt mit „Liebe Kolleginnen und Georg“. Seine Erläuterung nebst Emoji: „Das Geschlechterverhältnis an meinem Arbeitsplatz einfach erklärt.“ Der Tweet zieht wohl auch deswegen so viel Aufmerksamkeit auf sich, weil er Fragen offen lässt: Wer ist Georg? Was macht er beruflich, dass er von lauter Frauen umgeben ist?

Unter seinem Tweet sowie auf Anfrage von tz.de sorgt Georg bereitwillig für Aufklärung. „Bin 32, wohne in Wien und arbeite im Klimaschutzministerium in der Naturschutzabteilung“, so die Eckdaten. Sein Twittername „Georg Waldmensch“ kommt nicht von ungefähr. „Mir gefällt die Arbeit sehr, da ich das Gefühl habe, etwas Sinnvolles für unsere Gesellschaft zu leisten. Aber es ist auch privat meine Leidenschaft, mich für die Natur einzusetzen. Ich bin auch Forstwirt und arbeite am Wochenende in meinem eigenen Wald in Kärnten, wo ich versuche, Holznutzung und Naturschutz unter einen Hut zu bringen. Dazu baue ich den Wald von einer Monokultur in einen Mischwald um und schaue das genügend Totholz und Habitatbäume vorhanden sind. Wald und Naturschutz sind meine großen Leidenschaften!“

Georg (32): Die Waldbegeisterung ist schon seinem Pulli mit Baum-Motiv zu entnehmen. © privat

Georg aus Wien überrascht auf Reaktionen zu seinem Tweet

Dass sein Tweet so durch die Decke gehen würde, hatte er nicht erwartet. „Ich war sehr überrascht“, räumt Georg ein. „Ich fand es einfach lustig, wie die Mail formuliert war. Es freut mich sehr, dass andere Menschen das auch so lustig finden. Und es ist wohl leider noch nicht so typisch, dass mal wo mehr Frauen als Männer arbeiten (abgesehen von Sozialberufen).“ Insgesamt sei er von etwa zehn Frauen in seiner Abteilung umgeben.

In den Kommentaren unter seinem Tweet gibt es dann auch einiges zu schmunzeln. „Das ist niedlich“, und „Oh ein Hahn im Korb“, heißt es. „Der/Die Schreibende findet offenbar nur die Kolleginnen lieb“, schaut jemand genau hin. „Erinnert mich an meinen Deutsch-LK: 17 Mädels und ich. Die Kursfahrt war super, ich hatte ein 6er-Zimmer, Dusche usw. alles für mich alleine“, erinnert sich ein weiterer Nutzer.

Ein ungleiches Geschlechterverhältnis wie bei Georg im Job ist wohl kein Einzelfall, wie aus manchem Kommentar hervorgeht. „Hier in einer Gärtnerei wäre es ‚Liebe Kolleginnen und Manfred'" und „Same here: Volksschule, aber er ist ein Alex", schreiben Nutzerinnen. Andere sind eher vertraut mit der gegenteiligen Version. „Bei mir ist's immer… Liebe Kati, liebe Kollegen" und „Als Frau in technischem Beruf kenne ich die umgekehrte Variante gut" lauten nur zwei solcher Reaktionen.