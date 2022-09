Nicht nur in Deutschland: Wiener stocksauer auf Post – Zu Recht?

Von: Anna Lorenz

In Wien sorgte eine, vermeintlich gleichgültige Postzustellung für eine Schimpftirade auf Twitter. Inwieweit die Kritik berechtigt ist, darüber lässt sich streiten.

Wien – Nahezu täglich machen Nutzer der Social-Media-Plattform Twitter ihren Unmut über Postboten und Paketzusteller online Luft. Die Post-Posts zeigen des Öfteren das Ergebnis von Lieferungen, die nicht lege artis erfolgt sind. Auch, dass der Zusteller schlichtweg nicht klingelt und Sendungen daher verspätet eintreffen, erhitzt nicht selten die Gemüter. Jenseits der Landesgrenzen ist das Problem ebenfalls bekannt: In Österreich beschwerte sich ein Mann nun mit deutlichen Worten über einen Postboten. Wie berechtigt die Kritik im konkreten Fall war, ist allerdings Ansichtssache.

Wien: Tweet feuert gegen Post – Doch ist das gerecht?

Es sei der Post „doch egal, was mit deinem Paket passiert“, echauffiert sich der Mann über den Fund, den er im Abholkasten der österreichischen Post AG machte. Die Bestellung, die er dort abholen wollte, war nämlich in der Mitte geknickt, um das Päckchen in dem Fach unterzubringen. Dumm nur: In dem Umschlag befanden sich „Kunstdrucke im Wert von 130 Euro“.

Da manch ein Paketzusteller eine Ablagegenehmigung äußerst abenteuerlich auslegt oder Sendungen mit Ach und Krach in den Briefkasten stopft, ist die Möglichkeit, seine Bestellungen in einem unternehmenseigenen Post-Fach abzuholen, zunehmend beliebter geworden. Bleiben auch hier Beschädigungen des Inhalts nicht aus, ärgert das den betroffenen Kunden nachvollziehbarerweise doppelt, da die Post doch eigentlich passende Fächer zur Verfügung hätte – oder haben sollte. In vorliegendem Fall allerdings ist die, dem Postboten unterstellte Gleichgültigkeit allerdings womölich fraglich.

Vielmehr erscheint es als Fehler des Versenders, die wertvollen Bilder in einem instabilen Versandumschlag zu verschicken. Wie ein User kommentiert, müsse nämlich „man ehrlicherweise auch sagen“, dass „der Lieferant [...] es anders verpacken“ sollte. Ohne entsprechenden Hinweis, das Paket solle nicht geknickt werden, kann der Postbote schließlich nicht ahnen, dass ein Abbiegen des Päckchens die Lieferung beschädigt. Er darf eher davon ausgehen, dass die gewählte Versandart Rückschlüsse auf die Robustheit des Inhalts zulässt. Ob ein solcher Hinweis auf dem Paket zu finden war, wird aus dem Foto nicht ersichtlich, eine andere Nutzerin weist aber darauf hin, dass ein „Nicht knicken“-Hinweis wohl hilfreich gewesen wäre.

Freilich gibt es auch Pakete, die in einem Zustand ankommen, den Kunden zurecht als „Frechheit“ bezeichnen – einen flexiblen Umschlag zu knicken gehört allerdings nicht dazu. Insofern ist die Kritik des Twitter-Users nachvollziehbar, richtet sich allerdings womöglich an den Falschen. (askl)