Schüsse in Wien: Mann tödlich verletzt - Polizei nennt erste Details

Von: Nadja Zinsmeister

In Wien wird ein Mann angeschossen und tödlich verletzt.

In Wien ist am Sonntag ein Mann angeschossen worden. Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter gefasst.

Update vom 07. Mai, 16.59 Uhr: Nachdem in Wien am Sonntag ein Mann durch Schüsse tödlich verletzt wurde, hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich dabei um einen 34-jährigen iranischen Staatsangehörigen, wie aus einer Pressemitteilung der Polizei hervorgeht. Er habe einen 37-jährigen Mann, der laut Medienberichten ebenfalls die iranische Staatsbürgerschaft besitzt, angeschossen und sei daraufhin geflüchtet. Das Opfer erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Die Polizei konnte den Tatverdächtigen laut eigener Angabe gegen 16.30 Uhr festnehmen, Hintergründe zur Tat blieben zunächst aber unklar. Wie oe24.at berichtet, handele es sich beim Tatort offenbar um eine kleine Visitendruckerei im Bezirk Simmering in Wien. Demnach sei die Glastür des Geschäfts zerstört. Es ist nicht bekannt, ob die Tür während des Angriffs durch den Täter oder später durch die Polizei zerstört wurde.

Schüsse in Wien: Mann wird tödlich verletzt - Täter auf der Flucht

Erstmeldung vom 7. Mai: Wien – Ein Mann ist am Sonntag in Wien in Österreich offenbar angeschossen und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei gegenüber heute.at bestätigte, hat ein Unbekannter den Mann im Brustbereich angeschossen. Das Opfer sei laut Informationen der Zeitung umgehend in ein Spital gebracht worden. Laut Medienberichten erlag er dort seinen schweren Verletzungen. Offiziell bestätigt wurde diese Information bislang nicht.

Mann in Wien angeschossen: Polizei sucht mit Großaufgebot nach dem Täter

„Wir haben hier einen laufenden Einsatz“, teilte die Polizei Wien auf eine Anfrage zu den Geschehnissen auf Twitter mit. Zu Details und Hintergründen machte sie keine Angaben. Die österreichische Zeitung derstandard.de berichtet unterdessen mit Verweis auf eine Polizeisprecherin, dass der Täter vom Tatort geflüchtet ist. Die Beamten seien demnach mit einer Großfahndung auf der Suche nach dem Unbekannten.

Die Tat hat sich laut heute.at in der Simmeringer Hauptstraße in Wien abgespielt. Ob der Mann in einem Lokal oder draußen auf der Straße angegriffen wurde, ist bislang unklar. Die Straße ist aufgrund des Großeinsatzes aktuell gesperrt.

