Torsten Sträter will nicht mehr für Trigema werben – prompt meldet sich Wolfgang Grupp

Von: Sina Alonso Garcia

Kabarettist Torsten Sträter (links) will nicht mehr für Trigema werben – und zieht damit offenbar Wolfgang Grupps Ärger auf sich. © Imago/Future Image/Viadata (Fotomontage BW24)

Bislang war Kabarettist Torsten Sträter überzeugter Trigema-Fan. Inzwischen möchte er jedoch nicht mehr für die Marke werben. Wolfgang Grupp will das nicht unkommentiert lassen.

Berlin/Burladingen – „Regional gefertigt und läuft nicht ein“: Kabarettist Torsten Sträter war lange überzeugt von der Marke Trigema. In einem Podcast hat er deshalb eine Zeit lang gerne für die Burladinger Textilfirma geworben. Inzwischen tut er sich allerdings schwer mit bestimmten Aussagen von Trigema-Chef Wolfgang Grupp und hat die Werbepartnerschaft eingestellt. In Burladingen zog der Kabarettist mit seiner Abfuhr offenbar den Groll der Geschäftsführung auf sich. So meldete sich der Trigema-Chef persönlich per Videokonferenz bei Sträter.

Von der Auseinandersetzung mit Wolfgang Grupp berichtet Sträter im Podcast Apokalypse und Filterkaffee des Moderators Micky Beisenherz, der live vor Publikum in Dortmund aufgezeichnet wurde. Wie Sträter erklärt, habe Trigema in seinem eigenen Podcast, in dem er gemeinsam mit Hennes Bender und Gerry Streberg Filme diskutiert, Werbung geschaltet gehabt. „Ich habe in einem kleinen Werbeblock auch persönlich gesagt, dass das Trigema-Produkt schön ist, weil es nicht einläuft.“ Das sei auch „wegen der Plautze super“. Neuerdings hätte ihn allerdings die Haltung des Trigema-Chefs zum Ukraine-Krieg irritiert.

Nach Abfuhr an Trigema – Familie Grupp beruft Sträter in Videokonferenz

Laut Sträter habe sich Grupp hingesetzt und gesagt: „Hier, die Ukrainer, die haben doch auch Dreck am Stecken.“ Und zwar „ohne Not“, wie der Kabarettist kritisiert. Daraufhin habe ein Podcast-Kollege von ihm gesagt: „So dringend ist das jetzt nicht mit Trigema.“ Sträter habe dem zugestimmt und seinen Kollegen aufgefordert, zu schreiben, dass man nicht mehr für Trigema werbe. „Und dann bekamen wir eine Woche später eine E-Mail von der Tochter von Herrn Grupp – mit der Frage, wieso man nicht mehr für Trigema werbe“, so Sträter. „Unser Popel-Podcast!“, wie er scherzhaft anmerkt.

In ihrer Antwort an Bonita Grupp kommunizierten Sträter und seine Kollegen, dass die Aussagen ihres Vaters zur Ukraine ihnen missfallen hätten. In Burladingen war die Sache damit jedoch nicht abgehakt. „Bonita Grupp schrieb, dass sie gerne trotzdem einen Videocall mit uns machen würden.“ Sträter habe sich gedacht: „Meine Fresse, dafür? Wir können nur für fünf Mark Socken verkauft haben. Aber gut, Videocall.“

„Habe mich zur Sau machen lassen“: Torsten Sträter in Videocall mit Trigema-Chef

Kurze Zeit später sah sich Sträter, der sich gerade in einem Hotel in Berlin befand, Bonita Grupp gegenüber. In der Videokonferenz zugeschaltet: Gerry Streberg in Bochum. Erneut habe man erklärt, dass die Aufkündigung der Werbepartnerschaft in Zusammenhang mit Grupps Äußerungen stehe. „Wir haben gesagt: Wir sind ein kleiner Podcast, machen Sie sich keine Gedanken.“

In Burladingen wollte man die Aussagen von Sträter und Kollegen so nicht stehen lassen – und zitierte die Podcaster kurzerhand per Videoschalte in die Chefetage. „Bonita Grupp sagte: Mein Vater will Ihnen auch etwas dazu sagen.“ Plötzlich sei er, im Hotelzimmer in Berlin und ohne Hose, Grupp persönlich gegenüber gesessen. „Und dann hab ich mich von dem zur Sau machen lassen“, so Sträter. „Ich konnte kurz fragen, wo er seine Sakkos anfertigen lässt, weil mich das interessiert hat – er lässt sehr, sehr schön in München fertigen. Aber ansonsten hat er uns gesagt, dass das manchmal nicht ganz klug ist, sich so auszudrücken.“ Dennoch habe Grupp darauf bestanden, dass er recht habe. „Und dann habe ich den ganzen Vortrag nochmal eins zu eins gehört.“

„Es war traumatisch für mich“: Torsten Sträter „einfach so“ zu Grupp durchgestellt

Hätte er gewusst, dass er mit Grupp persönlich sprechen würde, hätte er weiter Trigema-Werbung geschaltet – um dieser Erfahrung zu entgehen – sagt Sträter rückblickend scherzhaft. „Es war traumatisch für mich, dass man einfach so durchgestellt wurde“, so der Kabarettist. „Aber wie gesagt, die Sachen laufen nicht ein.“

Neben Sträters persönlichen Erfahrung mit Grupp kommen bei Apokalypse und Filterkaffee auch andere, markige Aussagen des Trigema-Chefs zur Sprache. So polarisierte Grupp erst kürzlich mit einer abwertenden Aussage über Betriebsräte oder hält Menschen mit großen Problemen für Versager. „Er passt jetzt nicht so ganz in unser Zeitalter, muss man sagen“, resümiert Micky Beisenherz. „Es ist alles leicht toxisch und doch sehr hilfreich“, scherzt Sträter. Zwar sei Grupp extrem involviert in viele Themen, dabei aber „leicht übergriffig“.