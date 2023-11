Schneefallgrenze sinkt extrem ab - Winter bricht „mit Pauken und Trompeten“ über Deutschland herein

Von: Alina Schröder

Zum Beginn der Adventszeit wird es knackig kalt. Ein Wetter-Tief beschert ganz Deutschland frostige Winter-Temperaturen und Schnee.

München – Winterstimmung kam in den letzten Tagen vermutlich kaum auf, schließlich zeigte sich der November eher nass und mild. Der erste Schnee war demnach erstmal von Tisch, wie Wetter-Prognosen zeigten. Doch das soll sich jetzt blitzschnell ändern: Auf Deutschland zieht das frostige Tief Niklas zu – zudem wird es stürmisch.

Laut Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net zieht ab Freitag (24. November) Polarluft aus dem Norden heran, das Winterwetter mit sich bringt. „Mit Pauken und Trompeten wird es kälter“, so Jung. Dabei sinke die Schneefallgrenze extrem ab – selbst im Flachland sei eine weiße Decke möglich.

„Der Winter vor der Haustür“: Schnee-Wetter erreicht Deutschland

Der plötzliche Schneefall könnte besonders Autofahrer auf den Straßen überraschen – auch herrscht Glättegefahr. „Ab 400 bis 500 m sollte dann niemand mehr ohne Winter- oder Ganzjahresreifen unterwegs sein“, sagte Jung. Entgegen der ursprünglichen Erwartungen könne der Frühwinter sogar zunächst einige Tage in Deutschland bleiben. Nachts fallen die Temperaturen in höheren Lagen auf teils minus 15 Grad. Ein sogenannter „Arctic Outbreak“ steht bevor. Zum Vergleich: Am Sonntag (19. November) wurden noch 17 Grad im Südwesten des Landes gemessen.

„Lange Zeit sah es danach aus, als würde die milde West- bis Südwestwetterlage gar nicht mehr aufgeben wollen und nun ist auf einmal der Winter vor der Haustür“, erklärte der Meteorologe. Doch ob das frostige Wetter auch bis Weihnachten anhält, ist unsicher.

So wird das Wetter die nächsten Tage:

Freitag (24. November): 4 bis 9 Grad, Wintergewitter möglich

Samstag (25. November): 2 bis 7 Grad, ab 400 Meter Schneeschauer, in niedrigeren Lagen Regen oder Schneeregen

Sonntag (26. November): minus 1 bis 5 Grad, ab 400 Meter beständiger Schneefall

Montag (27. November): minus 1 bis 4 Grad, bewölkt, Schneeregen und Schneefall

Dienstag (28. November): minus 1 bis 3 Grad, bewölkt, Schneefall möglich

Mittwoch (29. November): minus 1 bis 3 Grad, Sonne-Wolken-Mix, vereinzelt Schneeschauer

Wetter-Warnung vor Sturm und Frost im ganzen Land

Besonders im Mittelgebirge und am Alpenrand soll es dank Tief Niklas kräftig schneien. „In Lagen ab 400 bis 500 m kann man zumindest schon mal den Schlitten startklar machen.“ Darunter komme der Wintereinbruch allerdings nicht vollständig an. Dort ist eher mit „nasskaltem Schmuddelwetter“ zu rechnen, wie Jung betonte. Ausschließlich nachts seien hier einige Flocken möglich.

In Deutschland wird es zum Beginn der Adventszeit frostig. Schnee bis ins Flachland ist möglich. Dazu gesellen sich starke Sturmböen. © Montage: Screenshot/DWD/Arno Burgi/dpa

Neben dem frostigen Wintereinbruch wird es auch ziemlich stürmisch. In Hamburg und an der Nordseeküste hat eine Sturmflut in der Nacht zu Freitag bereits viel Wasser an Land und Küsten gedrückt. Der Hamburger Fischmarkt wurde überschwemmt. Fähren zwischen den Nordseeinseln und dem Festland entfallen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab eine landesweite Sturmwarnung heraus. Besonders betroffen sind neben den Küstenregionen vor allem der Südwesten, die Alpenregionen sowie Teile Thüringens und Sachsens. Anfang November wütete bereits ein heftiger Orkan in Deutschland, der DWD warnte vor Gefahren. (asc/dpa)