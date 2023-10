Traurige Winter-Prognose für Deutschland: „Sehr milder Dezember“

Von: Karolin Schäfer

Während der Herbst noch ein paar sonnige Tage bringt, wagen Meteorologen schon Prognosen für den Winter. Der könnte nicht so ausfallen, wie gehofft.

München – Die Uhren werden umgestellt, draußen wird es früher dunkel: Der Winter in Deutschland naht. Viele wünschen sich dann auch wieder den Schnee zurück. Während in den Alpen bereits im Hochsommer Schnee fiel, könnte das Flachland in diesem Jahr leer ausgehen. Darauf deuten zumindest erste Prognosen hin.

Winter-Prognose 2023/2024: „Das wäre ein sehr milder Dezember“

Dem US-Wetterdienst NOAA zufolge, könnte der bevorstehende Winter 2023/2024 etwa 1 bis 2 Grad zu warm ausfallen. Auch Wetter-Experte Dominik Jung von wetter.net informierte in seinem neusten Video über einen ähnlichen Trend. Der Dezember könnte 1 bis 2 Grad über dem neuen Klimamittel zwischen 1991 und 2020 liegen.

„Das wäre ein sehr milder Dezember“, erklärte der Meteorologe. Das sind keine guten Aussichten für eine weiße Weihnacht. Der Januar präsentiert sich ebenfalls nicht als kräftiger Wintermonat, stellte Jung fest. Hier könnte es sogar eine noch höhere Abweichung mit 2 bis 3 Grad wärmer als das Klimamittel geben.

Die Chancen auf Schnee sind vermutlich auch im Februar gering. Im dritten Wintermonat könnte es 1 bis 2 Grad wärmer werden. Diese Prognose ist, das gibt Jung selbst zu, allerdings noch nicht hundertprozentig sicher. Bei den Berechnungen handele es sich vorerst um „lockere Monatstrends“. Dadurch ließe sich lediglich abschätzen, ob ein Monat wärmer oder kälter ausfällt.

Schnee im Winter? Wetter-Experte mit düsterer Prognose

Gibt es also doch Schnee in diesem Winter? „Auch in einem milden Februar kann es mal ein, zwei Tage mit viel Schnee geben“, erklärt der Meteorologe. Doch wie die anderen beiden Wintermonate soll der Februar insgesamt zu mild ausfallen. Damit könnte sich der Winter im Bereich der wärmsten Winter seit Beginn der Wetter-Aufzeichnungen einordnen

Wetter-Experte Dominik Jung sagt eine düstere Prognose für den Winter voraus. © Christoph Reichwein/dpa

Viel geändert hat sich zu Jungs Winter-Prognose von Anfang Oktober daher nicht. Bereits damals befürchtete der Wetter-Experte einen zu milden Winter. Zudem könnte das Wetter im Süden und Westen des Landes nasser als gewohnt werden. Zumindest in höheren Lagen dürfte es dann zwar Schnee geben, allzu große Erwartungen sollten Winter-Freunde aber nicht haben. Wie der SWR berichtete, gehen Meteorologe davon aus, dass die kommenden Winter insgesamt feuchter werden.

Dieser Trend dürfte dann auch in den nächsten Jahren so weiter gehen. Klimaforscher erwarten zum Ende des Jahrhunderts noch wärmere Winter und immer weniger Dauerfrost oder Schnee, meldete das Wissenschaftsmagazin Spektrum. Bereits zu Beginn des Jahres warnten Forscher vor einem Tiefststand der Meereismenge. Dagegen gab es kürzlich im Norden Schwedens ein Schneechaos – so früh wie seit 93 Jahren nicht mehr. (kas)