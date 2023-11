„Frühwinter brettert richtig rein“: Wetter-Experte kündigt Schnee-Wochenende für Deutschland an

Von: Carolin Gehrmann

Der Jetstream ändert zum Wochenende den Kurs – und gibt den Weg frei für Winter-Wetter aus Skandinavien, inklusive Überraschungen. Vorher wird es turbulent.

München – Es soll Experten zufolge nun nicht mehr lange dauern, bis zum ersten richtigen Wintereinbruch mit Schnee in Deutschland. Doch vorher wird es noch einmal wechselhaft. Denn Tief Niklas ist im Anmarsch. Nach einer durchziehenden Wärmefront, die am Donnerstag (23. November) Regen und Sturmböen mit sich bringt, soll es so weit sein mit der skandinavischen Kälte: Dann „brettert der Frühwinter so richtig rein“, wie es Meteorologe Dominik Jung auf der Plattform wetter.net ausdrückt. Was bedeutet das? Der Wetter-Fahrplan für die nächsten Tage.

Jetstream macht Platz für kalte Luftmassen aus Nordeuropa – und Schnee am Wochenende

Am Freitag (24. November) rutscht der Jetstream laut Jung weiter nach unten und befindet sich dann über Südwestdeutschland. Zuvor hatte er sich weiter nördlich aufgehalten – und damit der kalten Luft aus Skandinavien den Weg nach Deutschland versperrt. Zudem hatte dadurch immer wieder milde Luft aus Südosteuropa zu uns hinauf wandern können.

Doch durch die Kursänderung des Jetstreams, mit der Jung zum Wochenende rechnet, kommt die Kälte aus dem hohen Norden doch noch zu uns – und breitet sich über Deutschland aus. Das ist gewissermaßen der Prolog für die mögliche Schnee-Überraschung am Wochenende. Der Jetstream ist das Starkwindband um die Nordhalbkugel, erläutert Jung bei YouTube.

Donnerstag wird es plötzlich wieder mild – dann dreht der Kurs auf Winter-Wetter

Am Donnerstag soll es nach einer kühlen Nacht mit minus 2 bis 5 Grad plötzlich noch einmal mild werden. Es könnte Werte zwischen 7 und 12 Grad geben. Im Süden ist es dabei kälter als im Norden. Dazu wird es bewölkt und vor allem im Nordosten zeitweise regnerisch, aber auch noch einmal turbulent. Im Norden wird es laut dem Deutschem Wetterdienst (DWD) stürmisch. An der Nordsee wird sogar eine leichte Sturmflut erwartet.

Samstagmorgen (25. November) könnte beim Blick aus dem Fenster eine Überraschung winken, sagen Experten. © IMAGO/Kimberli Fredericks

Am Freitag wird es schon deutlich kühler. Denn dann ziehen die ersten kalten Luftmassen aus dem Norden zu uns. Die Temperaturen liegen bei 4 bis 7 Grad. Im Südwesten werden noch einmal 9 Grad erreicht. Bis in mittlere und zum Teil tiefe Lagen ist dem DWD zufolge mit Graupel und Schneeregen zu rechnen. Oberhalb von 300 bis 400 Metern kann es am Freitag weiß werden. An der See und im Bergland ist mit Sturm zu rechnen.

Wintereinbruch in Deutschland: In der Nacht zu Samstag gibt es eine Überraschung

Die Nacht zu Samstag (25. November) hat eine Überraschung parat, verkündet Experte Jung. Bis in tiefe Lagen soll es dann nämlich schneien. Im Osten, in der Mitte von Deutschland und im Süden ist dann am Samstagmorgen eine weiße Decke auch im Flachland möglich. Die Temperaturen liegen um die 0 Grad.

Samstag soll sich der Frühwinter dann wieder ein wenig zurückziehen. Es wird eher nasskalt in den tiefen Lagen, weshalb die meisten Regionen auch keine Schneedecke abbekommen werden. Im Westen kommen die Niederschläge als Regen herunter, überall sonst rechnet der DWD mit Schneeregen. Damit der Schnee liegen bleiben kann, ist es noch zu mild, mit Temperaturen zwischen 2 Grad im Osten und 7 Grad im Westen. Nur über 400 Meter würde es kalt genug sein für eine weiße Schneedecke.

Winter-Wetter zieht sich Sonntag wieder zurück, es bleibt aber winterlich kühl

Auch Sonntag (26. November) wird es laut Wetter-Experte Jung wieder wolkig. Im Süden sind kräftige Schneefälle bis ins Flachland möglich. In den übrigen Regionen ist eher eine Wetterberuhigung in Sicht, sogar mal mit etwas Sonnenschein. Dabei bleibt es aber recht kühl, 0 bis maximal 4 Grad sind möglich.

Längere Prognosen hinsichtlich des Dezember-Wetters und der Wahrscheinlichkeit für Schnee an Weihnachten sind derzeit noch unsicher.