Wintereinbruch: Am Wochenende sollten Sie sich warm einpacken

Vorbei sind sie, die schönen Spätherbst-Tage. Nun soll es richtig kalt werden - und das in ganz Deutschland. Pünktlich zum Wochenende stehen Wind, Schnee und Regenschauer auf dem Tagesprogramm.

Wer die vergangenen Tage schon ordentlich gefroren hat, sollte sich in den kommenden Tagen noch auf mehr Kälte gefasst machen: Der Winter rückt näher, vor allem am Wochenende.

Der Freitag leitet das winterliche Wochenende ein: In ganz Deutschland sollen sich, so berichtet der Deutsche Wetterdienst, dicke Wolkenfronten am Himmel breit machen. Von der Mitte des Landes weiten sich Regenschauer bis in den Süden hin aus. Im Norden werden die Wolken im Laufe des Nachmittags zwar etwas weniger - im Gegenzug dazu kommt es dort dann aber auch zu Schauern und kurzen Gewittern. Nicht nur Regenschauer und ein stark bedeckter Himmel machen den Freitag zu einem Tag, an dem man lieber zuhause bleiben sollte: Auch starke Winde, vor allem an den Küsten, werden für den Freitag vorhergesagt. Nachts kann es in den Hochlagen der Mittelgebirge auch zu Schneefall kommen.

Auch die Vorhersage für den Samstag, 11.11, verspricht keine Besserung: Viele Wolken, zum Teil lang andauernder Regen. Bewohner des südlichen Mittelgebirges und der Alpen sollten sich auf größere Regenschauer einstellen. Bei einer Höchsttemperatur zwischen 5 und 13 Grad weht in ganz Deutschland ein kalter Wind. Im Süden und an den Küsten sowie in höheren Lagen kann es sogar richtig stürmisch werden. In der Nacht auf den Sonntag zieht sich der Regen, dem Wetterbericht zufolge, an die Alpen und nach Baden-Württemberg zurück.

Am Sonntag bleibt es ungemütlich - und kälter wird es auch noch. Die Höchstwerte sollen sich nur noch zwischen 4 und 8 Grad bewegen. Regen, Sturm und starke Bewölkung stehen auch am letzten Tag des Wochenendes an. Mit einer Ausnahme: im Osten wird es „freundlicher“. Dort soll es nur bewölkt und stürmisch werden, wohl bleibt es dort trocken. In den Tieflagen kann es tagsüber, vor allem dann aber in der Nacht auf Montag, zum ersten Schnee kommen.

