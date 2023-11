Wintereinbruch in Deutschland: Orkantief aus Skandinavien bringt wohl die erste Schneebombe

Von: Mark Stoffers

Drucken Teilen

Das Wetter in Deutschland könnte zum Wochenende richtig ungemütlich werden. Der Ausläufer eines Orkantiefs könnte Glätte und eine ganze Menge Schnee bringen.

München – Das Wetter war in den vergangenen Tage eher regnerisch und trüb. Doch nun kündigt sich am Wochenende möglicherweise der Wintereinbruch in Deutschland an. Denn über Skandinavien braut sich ein Orkantief zusammen, dessen Ausläufer laut Wetterprognose die Bedingungen hierzulande stark beeinflussen könnten.

Während es in den Hochlagen zu einer regelrechten Schneebombe kommen könnte, bleibt laut der aktuellsten Wettervorhersage für Deutschland auch das Flachland nicht von Kälte, Glatteis und Schnee verschont.

Wintereinbruch in Deutschland: Orkantief aus Skandinavien bringt Schnee, Glätte und Kälte

„Es geht schon los am Dienstagabend (21. November; Anm. d. Red.), da sehen wir kräftigen Schneefall“, erklärt Meteorologe Jan Schenk von the weather channel in seiner aktuellen Wettervorhersage über einen möglichen Wintereinbruch in Deutschland. „Vor allem im Süden und Osten gibt es Schnee, aber auch im Harz und in anderen Mittelgebirgen.“

Das bedeutet also, dass es ab einer Höhe von 300 Metern zu Schneefall kommen könnte. Der meiste Schnee sollte laut Wetterprognose jedoch in höheren Lagen vom Himmel kommen. „In den Hochlagen können es bis zu 15 bis 20 Zentimeter werden, aber schon im Erzgebirge sind es nur wenige Zentimeter“, gibt Schenk seine eigene Schnee-Prognose ab. Somit wird es zur ersten weißen Winterlandschaft wohl eher weniger kommen. Vielmehr sollten Autofahrer und Fußgänger aufpassen, da der Schneefall in den niedrigeren Lagen vermehrt zu glatten Straßen führen könnte. Wer also aufs Autofahren angewiesen ist, sollte den Wagen deshalb dringend winterfest machen.

Wettervorhersage für Deutschland: „Zweite Schneelage kommt am Wochenende“

Deutlich unangenehmer könnte sich die Wettervorhersage für Deutschland aber zum Wochenende hin gestalten. Ab Donnerstag (23. November) soll es nochmal stürmisch werden. Erst vergangene Woche gab es Unwetter mit Dauerregen und sogar Orkanböen. Nun soll der Wind aufgrund der Ausläufer des skandinavischen Orkantiefs aus dem Norden aufkommen. „Damit kommt es auf jeden Fall zu Schnee, Schneeregen und vielleicht auch Schneematsch“, gibt Schenk seine weitere Wetterprognose für Deutschland ab. In Bezug auf einen möglichen Wintereinbruch resümiert er: „Angenehm wird das kommende Wochenende sicher nicht.“

In Deutschland könnte es zu Schneegestöber kommen. Der erste Wintereinbruch ist laut Prognosen für die Woche möglich. (Symbolbild) © dpa/Bernd März

Und weiter heißt es vom Wetter-Experten: „Es gibt noch eine zweite Schneelage und die kommt am Wochenende.“ Am 26. und 27. November könne damit so richtig viel Schnee zusammenkommen. Doch auch diesmal bleibt der Schnee in den meisten Teilen des Landes nicht dauerhaft am Boden, abgesehen von bergigen Regionen, erklärt der Meteorologe. In den kalten Nächten könne der Schnee zwar liegenbleiben, schmelze tagsüber jedoch wieder weg.

Wetterprognose für Deutschland: Wintereinbruch winkt mit Schneebombe von bis zu 30 cm

Am Freitag zeichnen sich als Vorboten des Wintereinbruchs laut der Wetterprognose für Deutschland die Ausläufer Orkantiefs in Form eines Niederschlagsgebiets ab. Schneefall oder zumindest Schneeregen könnten bis ins Tiefland die Folge sein. Die einzigen Ausnahmen bilden wohl die Küsten und möglicherweise die Regionen am Rhein bilden. Aber ansonsten könnte es für viele Regionen die ersten Schneeflocken der Saison geben. Zunächst regnet es nur leicht, aber nach dem ersten Regen kommen Schnee- und Schneeregenschauer auf.

An den Alpen staut es sich zunächst, doch ab Freitagnachmittag kommt es ab einer Höhe von 600 Metern auch dort zu Schneefall. Samstag und Sonntag geht es mit dem Schneeschauerwetter weiter. Teilweise kann der Schneefall auch länger anhaltend sein. Einige Wettermodelle gehen in ihrer aktuellen Wettervorhersage sogar von bis zu 30 Zentimeter Schnee in den Alpen oder auch im Erzgebirge aus. In hohen Lagen ist eine Art Schneebombe also durchaus möglich. Somit wäre die erste wirkliche Winterlandschaft bereits Ende November denkbar.