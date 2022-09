Sogar Gabalier besang das Gebirge: Jetzt „fehlen fünf Meter Schnee“ - Gletscher-Pisten bleiben zu

Von: Patrick Mayer

Muss im Herbst und Winter zu bleiben: das beliebte Skigebiet am Dachsteingletscher in der Steiermark. © IMAGO / imagebroker

Schlechte Nachricht für Ski-Fans und Winterurlauber: Das bekannteste Skigebiet der österreichischen Steiermark gibt bekannt, das ein wesentlicher Teil in dieser Saison geschlossen bleibt.

München/Schladming - Der österreichische Musik-Star Andreas Gabalier besingt den Gipfel in einem YouTube-Video, das mehr als 1,3 Millionen Mal aufgerufen wurde - Stand 15. September. Denn: Der hohe Berg liefert den Titel für die Landeshymne der Steiermark, welche die Heimat Gabaliers ist. So beginnt das „Dachsteinlied“ in seiner ersten Strophe pathetisch mit eben jenem Dachsteingletscher.

Skigebiet Schladming-Dachstein: Wegen Schnee- und Eisschmelze - Pisten am Dachsteingletscher bleiben zu

„Hoch vom Dachstein an, wo der Aar noch haust, bis zum Wendenland am Bett der Sav‘“, heißt es im ersten Abschnitt des Liedes. Allein daran lässt sich die Bedeutung des Dachsteins für die Steiermark bemessen, die mit rund 1,25 Millionen Einwohnern das viertgrößte Bundesland Österreichs ist.

Einwohner und Touristen zugleich müssen nun eine Art Hiobsbotschaft verkraften. Denn: Wie das Skigebiet „Schladming-Dachstein“ bekanntgab, wird am Dachsteingletscher im kommenden Herbst und Winter kein Skiliftbetrieb möglich sein.

Als Grund werden extreme Schnee- und Eisschmelze am Gletscher angegeben. Wie das Online-Portal wetter.at berichtet, hätten Wärme, Regen und Saharasand dem Eis auf dem höchsten Berg der Steiermark nahe dem weltweit bekannten Skigebiet Schladming stark zugesetzt. „Es fehlen bis zu fünf Meter Schnee. Wir müssten die Stützen um fünf Meter versetzen und die Gletscherspalten an den Pisten schließen“, erklärte Georg Bliem, Geschäftsführer der Planai-Hochwurzen-Bahnen, die für den Liftbetrieb zuständig sind. Er bestätigte wetter.at damit, was zuerst die Kleine Zeitung aus Graz berichtet hatte: Das höchstgelegene Skigebiet der Steiermark kann nicht öffnen.

Es fehlen bis zu fünf Meter Schnee.

Wie es in dem Online-Bericht weiter heißt, hätten überdurchschnittlich hohe Temperaturen und Regenschauer bis auf 3500 Meter Seehöhe im Sommer Gletscherspalten aufgerissen. Die folgende Schmelze habe den Stützen der Schlepplifte enorm zugesetzt. Sie müssten versetzt werden, „das ist ein Riesen-Aufwand und wir haben keine Garantie, dass es nicht nächstes Jahr wieder zu machen ist“, erklärte Bliem.

Winterurlaub in Österreich: Skigebiet Schladming (Steiermark) ist durch alpinen Ski-Weltcup bekannt

Schladming ist weit über die Grenzen Österreichs hinaus für seine Rennen im alpinen Ski-Weltcup bekannt, insbesondere für seinen Nacht-Slalom, der als einer der Höhepunkte im Wettkampfjahr gilt. (pm)