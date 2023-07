„Eine Frechheit“: Urlauber empört über aufgespießtes Lamm mitten am Adria-Strand

Von: Carolin Gehrmann

Adria-Urlauber waren schockiert, auf welche Ideen manche Menschen am Strand so kommen. Denn Badegäste hatten ein eher ungewöhnliches Grillgut dabei.

Montenegro – Seeluft macht hungrig, sagt man. Kein Wunder also, dass sich viele Urlauber nach dem Bad im Meer gerne ein ausgiebiges Picknick am Strand gönnen. Belegte Brote, Wassermelone, Eis oder kalte Getränke machen so manchen Strandtag erst richtig perfekt. In Budva an der Adria in Montenegro nahm dies allerdings ein Ausmaß an, das dann für einige doch zu viel des Guten war.

Der Anblick, der sich Urlaubern dort bot, sorgte für Entsetzen. In einem Video, das am Sonntag, dem 9. Juli 2023, im Netz geteilt wurde, ist zu sehen, wie Badegäste am Strand von Budva ein aufgespießtes Lamm auf einem Lagerfeuer braten. Neben Ekelgefühlen geht von solchen Grillaktionen auch eine tatsächliche Gefahr aus: Denn selbst, wenn die Flammen sich auf einem Kieselstrand befinden, wie in diesem Fall, können durch Funkenschlag Wald- oder Flächenbrände ausgelöst werden.

Schockierender Anblick am Strand – Badegäste sind entsetzt über aufgespießtes Lamm

Viele Instagram-User reagierten schockiert auf das Video von dem improvisierten Lammspieß, andere wütend. Manche wiederum sahen das ungewöhnliche Picknick eher gelassen.

In Budva waren die Erholungssuchenden aber offenbar ziemlich erstaunt, als sich hinter einem Stapel aus Plastik-Liegestühlen plötzlich ein Lammbraten am Spieß über dem Feuer drehte. Zur Orientierung: Ein ganzes Lamm hat eine sehr lange Garzeit, je nach Gewicht zwischen fünf und sieben Stunden. So lange mussten die anderen Badegäste die damit einhergehende Geruchs- und Rauchbelästigung wohl hinnehmen.

Ein Lamm wird am Spieß am Strand in Budva Montenegro gegrillt. © Podgorički vremeplov/Instagram (Screenshot)

Video von gebratenem Lamm am Strand sorgt für Aufregung und Entsetzen

Das Video sorgte daher auch für jede Menge Aufruhr im Netz. Viele User reagierten entsetzt, andere auch mit reichlich Spott für die überambitionierten Griller. „Sie haben die Strände … zu einem Jahrmarkt gemacht“, kommentiert einer. Und ein anderer schreibt: „Früher haben Schafhirten die Schafe gehütet. Heute drehen sie sie am Strand auf dem Spieß herum.“

Eine Userin ist sichtlich entsetzt: „Schrecklich ist eine Untertreibung für diese Szene“, findet sie. Ein anderer ist ähnlicher Meinung: „Wir haben wirklich unseren Tiefpunkt erreicht“, schreibt er, auch wenn er angesichts der steigenden Preise verstehen könne, dass man Sandwiches und ähnliches mit an den Strand nimmt. Aber „mit einem Schwein, einem Lamm oder einem anderen Tier an den Strand zu kommen“, ist in seinen Augen „eine Frechheit“.

Lamm am Spieß am Strand gebraten – einige sehen die ungewöhnliche Grillaktion gelassen

Andere hingegen verteidigen den Grillspaß der Gruppe, der aber nicht für alle ein Vergnügen darstellt. „Lasst sie dort abhängen, lasst sie sich freuen und den Spieß drehen. Wen es stört, der soll sich einen anderen Strand aussuchen. Die Adria ist groß“. Um wen es sich genau bei den Grillmeistern gehandelt hat und was der Anlass war, geht aus dem Video nicht hervor.

Ein User unterstellt dem Filmer sogar so etwas wie Futterneid. „Wenn er nicht aufnehmen würde, dann würde er wahrscheinlich selbst warten, bis das Lamm fertig ist“. Fest steht: Ob Lamm am Spieß im Urlaub ein angebrachtes Strand-Accessoire ist oder nicht, entscheiden letztlich wohl die lokalen Ordnungsbehörden.

Wer jetzt trotzdem Appetit Gegrilltes bekommen hat, der sollte seine leckeren Grillspieße und Würstchen am besten dort zubereiten, wo es niemanden stört – und auch mit der Menge nicht übertreiben. Im Nachbarland Kroatien, ebenfalls an der Adria gelegen, schimpfen Urlauber über etwas ganz anderes: Preisexplosionen. Viele wollen deshalb gar nicht mehr dorthin.