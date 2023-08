Schnitzel für über 30 Euro und ohne Beilage: Promi-Wirt aus Österreich jammert dennoch

Von: Patrick Mayer

Teilen

Gruß an seine Kritiker: Ein Promi-Wirt bietet in Salzburg und Bad Hofgastein teure Schnitzel an, während er sich bei Instagram über Inflation beschwert.

Salzburg – Man kennt ihn: Josef „Sepp“ Schellhorn ist ein bekannter Gastronom in Österreich, der in den Sozialen Netzwerken polarisiert. Er betreibt die Restaurants „M32“ im „Museum der Moderne Salzburg“, das Lokal „Der Seehof“ in Goldegg und das „Angertal 1180“ im berühmten Touristen- und Kurort Bad Hofgastein im Gasteinertal.

Inflation in Österreich: Salzburger Wirt fordert hohe Preise für Schnitzel

Der 56-jährge Unternehmer ist aber auch aus der Politik bekannt. Zwischen 2014 und 2021 saß er als Abgeordneter im österreichischen Nationalrat in Wien. Von Juni 2018 bis Juni 2021 war er sogar stellvertretender Bundesvorsitzender der NEOS, dem Austria-Pendant zur deutschen CDU.

In der Alpenrepublik weckt der Wirt heute aber vor allem dadurch Aufmerksamkeit, dass er die heimische Gastronomie auffordert, wie selbstverständlich hohe Preise für Schnitzel zu verlangen. Mit Verweis auf die Inflation, weswegen Kritiker ihm zuletzt „Gierflation“ vorwarfen. Jetzt revanchierte sich der Gastronom aus der Salzburger Innenstadt mit einem wohl satirisch gemeinten Beitrag bei Instagram.

Konkret: Sepp Schellhorn teilte ein Video, wie er in der Küche eines seiner Restaurants ein Schnitzel zubereitet. „Kein Schnitzi, aber fast!“, steht bei dem Beitrag, nebst der Überschrift: „Saltimbocca.“ Gemeint ist damit das aus Italien stammende Schweineschnitzel mit Salbei und Prosciutto, also luftgetrocknetem Rohschinken.

Schnitzel-Diskussion in Österreich: Kult-Wirt aus Salzburg veräppelt Kritiker bei Instagram

Schellhorn bereitet nun das Schnitzel akribisch, aber auch humoristisch zu, indem er die Zutaten ins Fleisch einklappt und dieses bei reichlich Fett in einer Pfanne brät – ein freches Grinsen inklusive. Auf die Pointe des Postings muss man einen Moment warten. „27 Euro, nein Scherz! Ich mache jetzt sowas Ähnliches wie ein Schnitzi, ein italienisches Schnitzel. Naturschnitzel gefüllt mit Prosciutto und Salbei. Nennt man? Eins, zwei, drei – Saltimbocca“, sagt er anfangs und löst sein Rätsel selber auf. Der kurze Verweis auf die angeblich 27 Euro für das Gericht dürfte als Anspielung an seine Kritiker gedacht sein. Mutmaßlich.

Schließlich spannt er den thematischen Bogen in seinem ironischen Beitrag, als er die Schnitzel anrichtet und lachend behauptet: „Zwei Wiener Schnitzel – Dagobert! Jetzt regen sie sich wieder alle auf.“ Schellhorn hält schließlich einen Kassenbon hoch, auf dem zwei Wiener Schnitzel für je 32 Euro und zusammen 64 Euro boniert sind. „Inflation, ihr wisst. 32!“, meint er mit einem schelmischen Gesichtsausdruck. Es ist wohl wirklich als Scherz gemeint, dass keine echten Wiener Schnitzel angerichtet, diese aber angeblich zu einem satten Preis verkauft werden. Was freilich nicht stimmen dürfte.

Schnitzel-Diskussion in Österreich: Kult-Wirt fordert 28 Euro – und verkauft für 32 Euro

Ein Post als nächster Anstoß für Diskussionen? Laut Nachrichtenportal heute.at hatte Schellhorn noch im Mai 28 Euro als Standardpreis für ein Wiener Schnitzel in Wirtshäusern sowie Restaurants in die Debatte eingebracht. In seinem Lokal – welches von beiden wird nicht erwähnt – stieg der Preis demnach bereits auf 32 Euro. Ohne Beilage, wohl gemerkt, die in Österreich oftmals hinzubestellt werden muss. Bleibt die Frage, wer sich das noch leisten kann. Oder will. Darauf ging Ex-Politiker Schellhorn nicht ein. (pm)

Es muss nicht immer ein Restaurant sein: Selbst in den Freibädern Österreichs haben die Essens-Preise ordentlich angezogen. Eine Preis-Explosion in Kroatien sorgte jetzt dafür, dass etliche Urlauber nicht mehr dort hinreisen wollen.