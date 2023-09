Trinkgeld-Pflicht sorgt für Aufsehen: Gast soll in Österreich für Tisch in Lokal zahlen

Von: Michelle Brey

Für die meisten Menschen ist es normal, dem Kellner für guten Service im Restaurant zehn Prozent Trinkgeld zu geben. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa

Erzwungenes Trinkgeld? Dieses Thema sorgt in Österreich für Aufmerksamkeit. Ein Kellner forderte offenbar zehn Prozent als Gegenleistung für einen Platz.

Wien – Wirbel in der Gastronomie-Branche: Zuletzt haben Extra-Gebühren für zusätzliches Geschirr in Restaurants für Aufsehen gesorgt. Nun entfachte eine regelrechte Trinkgeld-Debatte.

Restaurant-Platz nur gegen Trinkgeld-Versprechen - „Hat was Mafiöses?“

Den Anstoß für hitzige Diskussionen im Internet gab ein Tweet von Michael Jungwirth, stellvertretender Chefredakteur von der Kleinen Zeitung. Auf der Kurznachrichtenplattform schrieb er: „Ist es neuerdings üblich, dass man in populären, großen Lokalen in Wien, wo schwer ein Platz zu finden ist, wenn man nicht reserviert hat, nur dann einen freien Tisch bekommt, wenn man vorab dem Kellner zehn Prozent Trinkgeld verspricht?“ Er fügte an: „Hat was Mafiöses?“

Das Restaurant, in dem dem Journalisten das passiert offenbar ist, nannte er nicht. Aus Perplexität heraus habe er dem Kellner das Trinkgeld zugesichert, erklärte Jungwirth auf Anfrage der österreichischen Zeitung Heute. Auf Twitter fügte er an: „Das widerspricht freilich komplett unserem Ansatz, dass wir nach freiem Ermessen, abhängig von der Qualität des Services, die Höhe des Trinkgeldes definieren.“

Trinkgeld-Pflicht in Österreich: Meinungen spalten sich

Er hinterfragte außerdem die Forderung des Kellners: Würden Kellner finanziell schlechter wegkommen, weil Gäste aufgrund der Inflation weniger Trinkgeld geben? Und: Sollten automatisch zehn Prozent Trinkgeld hinzugerechnet werden? Mit letzterem spielt der Journalist auf die USA an, in der jedoch auch schon einmal Prozentbeträge von 20 bis 30 als Trinkgeld gefordert werden.

„Die Leute (inklusive mir) geben auch weniger Trinkgeld, weil der Service nicht mehr so gut ist. Man hat ja nichts zu verschenken“, gab eine Twitter-Userin ihre Meinung preis. „Trinkgeld sollte immer aus freien Stücken gegeben werden“, kommentierte ein weiterer User. „Zehn Prozent Trinkgeld ist doch Standard“, schrieb jemand, und stand mit dieser Meinung nicht alleine da. Ganz nach dem Motto: Wenn schließlich sowieso zehn Prozent Trinkgeld gegeben werden, wieso nicht gleich verpflichtend?

Trinkgeld-Debatte in Österreich: Pflicht als „bodenlose Frechheit“

Für einige User ist der geschilderte Vorfall von Pflicht-Trinkgeld jedoch nichts Neues. „Wieso neuerdings, das war schon immer so“, lautete ein weiterer Kommentar. Erzwungenes Trinkgeld bezeichnete ein 68-Jähriger auf Anfrage von Heute als „bodenlose Frechheit“.

Eine weitere Befragte erläuterte gegenüber der Zeitung: „Die Unternehmen müssen ihre Arbeitnehmer besser bezahlen. Es kann nicht sein, dass das auf den Kunden abgewälzt wird.“ Nicht zuletzt sind auch in Österreich die Preise bei einem Gastro-Besuch gestiegen. So muss in Graz bis zu elf Prozent mehr für Getränke gezahlt werden als noch 2022. (mbr)