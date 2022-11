„Tödlicheres Virus als Covid-19“: Experte warnt Fußball-Fans in Katar vor „engem Kontakt zu Dromedaren“

Die Fußball-WM 2022 in Katar steht in der Kritik. Fans, die dennoch in den Wüstenstaat reisen, sollten Hinweise bezüglich eines gefährlichen Virus beachten.

München/Doha - In rund zweieinhalb Wochen startet die Fußball-WM 2022 in Katar. Am 20. November eröffnet der Gastgeber gegen Ecuador das Turnier. Die Vorfreude auf die Großveranstaltung in dem Wüstenstaat hält sich bei vielen Fußball-Fans bislang in Grenzen – um es einigermaßen positiv auszudrücken. Zu den ohnehin schon vielen negativen Schlagzeilen rund um die Winter-WM kommen nun auch noch Berichte über ein Virus in Katar, das einem britischen Experten zufolge „tödlicher als Covid-19“ ist.

MERS-CoV-Gefahr auf der arabischen Halbinsel: Kamele spielen Rolle bei Infektionen

Dabei handelt es sich um das Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV). Die Infektionskrankheit wurde laut Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) im Jahr 2012 erstmals bei Patienten auf der arabischen Halbinsel nachgewiesen – dort liegt auch das WM-Gastgeberland Katar. Seitdem löst das Virus in der Region vereinzelt schwere Atemwegserkrankungen aus. Der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurden bislang mehr als 2400 laborbestätigte Fälle, vor allem aus Katars Nachbarland Saudi-Arabien, gemeldet – darunter mehr als 800 Todesfälle.

Die Biologie des Coronavirus MERS-CoV ist nach Angaben des Auswärtigen Amtes nicht abschließend geklärt. „Ein enger Kontakt zu Dromedaren, d. h. direkt oder über z. B. den Verzehr von unzureichend erhitzten tierischen Produkten, scheint bei der Übertragung eine Rolle zu spielen“, schreibt die Bundesbehörde in ihrem Merkblatt zum Virus. Auch das RKI erklärt, dass viele Infizierte Kontakt zu den einhöckrigen Kamelen hatten, allerdings seien nicht alle Fälle darauf zurückzuführen.

Fußball-Fans in Katar sollen Kamele meiden: Experte warnt vor „tödlicherem Virus als Covid-19“

Kamele sind in vielen Wüstenstaaten eine Touristenattraktion – so auch in Katar. Experten zufolge sollten Fußball-Fans während der WM jedoch lieber auf Kamelreiten und Co. verzichten. Die WHO rät Reisenden auf die arabische Halbinsel, den Kontakt zu Dromedaren zu vermeiden und auch auf den Besuch von Farmen und Märkten, auf denen sich die Tiere aufhalten, zu verzichten. Eine offizielle Reiseeinschränkung oder -warnung bezüglich MERS-CoV gibt es aber weder von der WHO noch vom Auswärtigen Amt.

Der britische Professor Paul Hunter von der University of East Anglia in Norwich warnte die englischen und walisischen Fußball-Fans, die zur WM 2022 nach Katar reisen wollen, dennoch eindringlich. „Fans sollten sich in Katar von Kamelen fernhalten“, sagte er der Sun. Das gebiete der „gesunde Menschenverstand“, um das Infektionsrisiko gering zu halten. „Es ist ein böses Virus, viel tödlicher als Covid-19, mit einer sehr hohen Sterblichkeitsrate und es gibt aktuell keinen wirksamen Impfstoff“, sagte Hunter weiter.

Informationen zum Verlauf einer MERS-CoV-Infektion: „Die Inkubationszeit beträgt in der Regel ein bis zwei Wochen. Bei gesunden Menschen verläuft die Erkrankung in der Regel asymptomatisch oder mit milden grippeähnlichen Symptomen. Bei schweren Verläufen kann sich eine Pneumonie (Lungenentzündung, Anm. d. Red.) entwickeln, die in ein akutes Atemnotsyndrom übergehen kann. Ein häufiges Begleitsymptom ist Durchfall; außerdem kann es zu Nierenversagen kommen. Schwere Verläufe treten überwiegend bei Menschen mit chronischen Vorerkrankungen auf, wie z. B. Diabetes, Herzerkrankungen, chronische Nieren- oder Lungenerkrankungen.“ (Quelle: RKI, Stand: 3. November 2022)

MERS-CoV-Übertragung: Keine Hinweise auf unkontrollierte Ausbreitung

Eine Übertragung von Mensch zu Mensch ist laut dem RKI bei MERS-CoV zwar selten, aber ebenfalls möglich. „In Krankenhäusern haben sich schon mehrere, zum Teil große Ausbrüche ereignet“, teilt das Institut auf seiner Homepage mit. Laut dem Auswärtigen Amt hatten Infizierte in den bekannten Fällen sehr engen Kontakt zu kranken Personen.

Bislang gebe es allerdings keine Hinweise auf eine anhaltende, unkontrollierte Mensch-zu-Mensch-Übertragung. „Importierte Krankheitsfälle sind jedoch jederzeit möglich und könnten, wenn sie nicht rechtzeitig erkannt werden, im Krankenhaus zu weiteren Ansteckungen führen“, warnt das RKI. In Deutschland wurden seit 2012 insgesamt drei MERS-Fälle verzeichnet.

Fußball-WM 2022 in Katar: Gastgeber in der Kritik

