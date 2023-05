Wo ist Rodi Chalil? Polizei jagt Tatverdächtigen nach tödlichem Schuss in Lüdenscheid

Von: Olaf Moos

Teilen

Rodi Chalil (23) steht in dringendem Tatverdacht, am Montag in Lüdenscheid einen Menschen erschossen zu haben. Die Mordkommission fahndet mit Hochdruck nach dem bewaffneten Mann. © Polizei NRW

Wenige Tage nach der Erschießung eines 24 Jahre alten Mannes am Zentralen Omnisbusbahnhof (ZOB) am Sauerfeld in Lüdenscheid fahndet die Polizei mit Hochdruck nach dem Tatverdächtigen - und veröffentlicht Foto und Namen des Gesuchten.

Lüdenscheid – Der 23 Jahre alte Mann namens Rodi Chalil wird dringend verdächtigt, am 1. Mai in einer Fußgängerunterführung auf sein Opfer geschossen und tödlich verletzt zu haben. Der Tatort lag in unmittelbarer Nähe zum ZOB. Der Tatverdächtige flüchtete und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen machen?

Nachdem ein 24-jähriger syrischer Staatsangehöriger am Montag in Lüdenscheid durch eine Schussabgabe tödlich verletzt wurde, führten bisherige Ermittlungen der Hagener Kriminalpolizei zu dem 23-jährigen Rodi Chalil, berichtet wa.de.

Wo ist Rodi Chalil? Polizei jagt Tatverdächtigen nach tödlichem Schuss am Lüdenscheider Omnibusbahnhof

Der mutmaßliche Schütze, ebenfalls syrischer Staatsangehörige, und das Opfer kannten sich nach Erkenntnissen der Fahnder bereits vor der Tat. Das Opfer befand sich auf der Rolltreppe des Zentralen Omnibusbahnhofes in Lüdenscheid, als der Tatverdächtige nach jetziger Erkenntnislage auf ihn schoss.

Die Polizei sucht nun per Öffentlichkeitsfahndung nach dem geflohenen 23-Jährigen. Bei dem Gesuchten handelt sich um einen südländisch aussehenden Mann mit Vollbart, 1,74 Meter groß und schlank, mit dunklem Haar. Er führt eine scharfe Schusswaffe mit sich.

Personen, die Angaben zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden. In einer Mitteilung heißt es: „Bitte, werden Sie nicht selbst tätig, geben Sie Ihren Hinweis unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 an die Polizei weiter.“

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ergeben sich keine Zusammenhänge zwischen der aktuellen Tat vom 1. Mai und dem tödlichen Schuss, durch den im Mai 2022 ein 40-Jähriger auf der Lüdenscheider Kirmes ums Leben gekommen ist.