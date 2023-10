Skifahren in Österreich wird deutlich teurer – Tabelle zeigt, wie viel Sie das Vergnügen kostet

Von: Hannes Niemeyer

Kosten-Schock in Österreich: Die Skigebiete ziehen ihre Preise saftig an. Nahezu überall wird es teurer. Eine Tabelle zeigt, welche Kosten anfallen.

München – Dass Skifahren kein von Grund auf günstiges Vergnügen ist, ist bekannt. Ausrüstung leihen oder kaufen, Unterkunft, Skipass: Das alles geht schnell ins Geld. Und die steigenden Energiepreise für Lifte, Schneekanonen und ähnliches, auch getrieben durch das Klima und den ausbleibenden Schnee, machen auch vor den Gebieten in Österreich nicht Halt. Die Folge für Wintersport-Fans: Wer in der anstehenden Saison seinen Skiurlaub im Nachbarland plant, der muss sich darauf einstellen, noch tiefer als bisher in die Tasche greifen zu müssen.

Skiurlaub in Österreich wird in der kommenden Wintersaison erneut spürbar teurer. Die Preise für Liftkarten steigen kräftig - durchschnittlich zwischen sieben und zehn Prozent, wie die Nachrichtenagentur APA am Sonntag berichtete. „Die Energiepreise sind eine Katastrophe für uns“, sagt etwa Werner Frießer, Geschäftsführer der Axamer Lizum in Tirol der Presseagentur. Statt früher 360.000 Euro würden mittlerweile Zahlungen von über einer Million anfallen. Zinsen für getätigte Investitionen würden das Problem nur noch verstärken.

Auf die Wintersport-Fans – wie hier in Ischgl – kommen in Österreich in der Ski-Saison 2023/2024 steigende Preise zu. © Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Ski-Saison 2023: Österreichische Betreiber ziehen die Preise an – Arlberg in Tirol mit größtem Anstieg

Am heftigsten fällt der Preisanstieg demnach am Arlberg in Tirol aus. Dort kostet die Tageskarte 75 Euro, das sind 12 Prozent mehr als in der vergangenen Saison. Der Preiseinstieg sei angepasst an die Inflation und die „spezifischen Kosten“, wie Prokurist Arthur Moser gegenüber der APA angab. Er bezeichnete den Preissprung außerdem als „absolut stimmig“. In den Gebieten von Ski amadé, dem größten Salzburger Skiverbund fällt die Tageskarte in den meisten Gebieten mit 73,50 Euro ins Gewicht, andere bekannte Skigebiete wie Sölden (73 Euro), die Zillertal-Arena (72,50 Euro) oder Kitzbühel (72 Euro) und Ischgl (72 Euro, Wochenskipass für 387 Euro) folgen.

Die Preissteigerungen machen auch vor den Wochenkarten nicht Halt. Die „Alpin-Card“ für die Gebiete Saalbach-Hinterglemm, Leogang, Fieberbrunn, Schmittenhöhe und Kitzsteinhorn steigt im Preis etwa auf 409 Euro, in den Gebieten von Ski amadé liegt sie bei 413 Euro. Bereits im Vorjahr waren die Seilbahnpreise durchschnittlich um acht Prozent gestiegen. Eine Besonderheit gibt es aber doch: Am Gaberl bleibt es nämlich 2023 gleich teuer. Genau wie im vergangenen Jahr kostet der Tagesskipass hier 33 Euro. „Wir haben nicht erhöht, weil wir wollen die Preisspirale nicht mitmachen“, sagte Betreiber Thomas Gauss der APA.

Tabelle zeigt Ski-Preise: So viel kostet der Tagesskipass in den Gebieten in Österreich 2023

Skigebiet Preis 2023 Arlberger Bergbahnen 75 Euro (Vorjahr: 67 Euro) Gastein 73,90 Euro (Vorjahr: 68,50 Euro) Salzburger Sportwelt 73,50 Euro (Vorjahr: 68,50 Euro) Schladming-Dachstein 73,50 Euro (Vorjahr: 68,50 Euro) Hochkönig 73,50 Euro (Vorjahr: 68,50 Euro) Großarltal 73,50 Euro (Vorjahr: 68,50 Euro) Sölden 73 Euro (Vorjahr: 68 Euro) Zillertal Arena 72,50 Euro (Vorjahr: 65 Euro) Mountopolis Mayrhofen 72,50 Euro (Vorjahr: 65 Euro) Alpin Card (Saalbach-Hinterglemm/Leogang/Fieberbrunn, Schmittenhöhe und Kitzsteinhorn) 72 Euro (Vorjahr: 66 Euro) Kitzbühel 72 Euro (Vorjahr: 65 Euro) Ischgl 72 Euro (Vorjahr: 67 Euro) Damüls-Mellau 66 Euro (Vorjahr: 61 Euro) Dachstein-West 64 Euro Kreischberg 62 Euro Nassfeld 62 Euro Bad Kleinkirchheim 62 Euro Mölltaler Gletscher 62 Euro Katschberg 60,50 Euro Obertauern 59 Euro Hinterstoder 59 Euro Großglockner-Heiligenblut 56,50 Euro Wurzeralm 56 Euro Axamer Lizum 55 Euro Lachtal 55 Euro Goldeck 51 Euro Petzen 45,50 Euro Klippitztörl 43 Euro Gaberl 33 Euro (Vorjahr: 33 Euro)

Wer trotz der Preissteigerungen sparen will, sollte sich aber vorab informieren. In einigen Gebieten sind die Wochenkarten bereits günstiger im Vorverkauf zu erwerben. Ein ähnlicher Blick lohnt sich auch bei den Tageskarten, manche Betreiber bieten diese online günstiger an, als an der Tageskasse. (han/mit dpa-Material)