„Hupkonzert“ an Österreichs Touri-Hotspot stört Idylle – wütende Urlauber reisen ab

Von: Josefin Schröder

Teilen

Der Wörthersee in Kärnten lockt jährlich Zehntausende Touristen an. Eine Gemeinde bietet Urlaubern Erholung pur, wäre da nicht der andauernde Bahnlärm.

Kärnten – Pörtschach am Wörthersee heißt jährlich viele Gäste willkommen. Sie finden hier das, was sie suchen: Erholung und Ruhe. Wobei letzteres dort immer wieder durch den Lärm von vorbeifahrenden Güterzügen gestört wird. Am vergangenen Wochenende führte der Bahnlärm sogar dazu, dass Urlaubsgäste die Idylle freiwillige und frühzeitig verließen. Das berichtete die Kroner Zeitung. Zuletzt hatte ein brennendes Boot auf dem Wörthersee für Aufregung gesorgt.

Touristen genervt: Güterzüge und Warnsignale zerstören Urlaubs-Idylle am Wörthersee

Der Grund für die frühe Abreise der Urlauber sei aber nicht nur der Lärm der fahrenden Züge, sondern auch die nächtlichen Warnsignale der Bahn gewesen. Ursächlich seien Reparaturmaßnahmen am Schienennetz, teilte eine Sprecherin der Österreichischen Bundesbahnen auf Nachfrage der Kroner Zeitung mit. Diese mussten in der Nacht durchgeführt werden und seien eine Ausnahme, heißt es.

Der nächtliche Bahnverkehr verscheucht Urlauber am Wörthersee (Symbolbild) © Antonio Guillem/Panthermedia/Imago

Aus Sicherheitsgründen ertönte auch immer wieder das Warnsignal. Als „Hupkonzert“ beschrieben es hingegen die Urlauber. Einige zögerten nicht lange und brachen ihre Reise ab. Das trifft natürlich auch die Hotelbetreiber, die Umsatzeinbußen fürchten. Auch Silivia Häusl-Benz, Bürgermeisterin von Pörtschach treibt das Lärmproblem in dem beliebten Touristen-Ort um. Ihr Wunsch an die Bundesbahnen: Arbeiten an den Bahnanlagen sollen außerhalb der Hauptsaison erfolgen.

„Stop dem Bahnlärm“: Proteste gegen Lärm am Wörthersee

Sowie Pörtschach geht es einigen Wörthersee-Gemeinden. Proteste gegen den Bahnlärm und die Schienenverbindungen zwischen Klagenfurt und Villach sind daher kein neues Streitthema. Initiativen wie „Stop dem Bahnlärm“ setzen sich seit Jahren für eine Lärmschutzzone am Wörthersee ein.

Der Wörthersee im österreichischen Bundesland Kärnten. Die Bahnstrecke durch einige Gemeinden um den See trübt die Idylle. (Symbolbild). © IMAGO / Panthermedia

Auch zwischen Nachbarn ist Lärm oft ein Thema. Die freche Reaktion auf einen Beschwerde-Zettel sorgte bei diesem Fall für Diskussionen im Netz. Was Gartenbesitzern an ihren Nachbarn am meisten nervt, zeigt eine Umfrage. (Josefin Schröder)