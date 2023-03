„Im Hochsommer die Kack-Sauna benutzen“ – User lachen über gläsernes Bad in eBay-Kleinanzeigen-Wohnung

Von: Momir Takac

In einer Leipziger Wohnung kann man direkt aus dem Bett auf die gläserne Toilette gehen. © Ebay Kleinanzeigen/Screenshot

Bei Ebay Kleinanzeigen sorgt eine außergewöhnliche Wohnung für Aufsehen. Sie zeichnet sich durch eine einsehbare Toilette mitten im Zimmer aus.

München/Leipzig – Dass auf eBay Kleinanzeigen auch Wohnungen angeboten oder gesucht werden, ist nicht selten. Schließlich erreicht man darüber viele Menschen. Auch eine Familie in Not suchte über das Portal ein neues Zuhause – mit einem lustigen Text. Ein User hat jetzt eine Anzeige für eine außergewöhnliche Wohnung entdeckt. Angepriesen wird sie mit „Coole Wohnung gesucht? Coole Wohnung gefunden!“

Wohnung mit Glasbadezimmer bei Ebay Kleinanzeigen angeboten

Ob sie nun „cool“ ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Besonders ist sie allemal, allerdings nicht wegen eines Wucher-Preises. Angeboten wird auf eBay Kleinanzeigen eine „attraktive Maisonette Wohnung, im Zentrum des beliebten Leipziger Stadtteil Gohlis“, wie die Beschreibung des Angebots es formuliert. Wohnfläche knapp 100 Quadratmeter, dazu gibt es einen „schönen großen Balkon, welcher direkt an eine geräumige, lichtdurchflutete Küche angrenzt“, heißt es weiter.

Bei Ebay Kleinanzeigen wird eine Wohnung mit einem „Glasbadezimmer“ angeboten. © Ebay Kleinanzeigen/Screenshot

Kaltmiete 970 Euro pro Monat, dazu 291 Euro Nebenkosten, macht gesamt 1.261 Euro. Weiter heißt es im Inserat bei eBay Kleinanzeigen: „Die Wohneinheit überzeugt vor allem durch das oben gelegene Schlafzimmer mit Glasbadezimmer.“ Wie bitte? Ein Bad mitten im Zimmer? Wer die Fotos der angebotenen Wohnung betrachtet, erkennt eine Toilette, die nicht durch eine Wand getrennt, sondern nur durch Glas eingefasst ist. Das ist offenbar nicht jedermanns Geschmack, wie die Reaktionen in den sozialen Medien zeigen.

Wohnung mit Glasklo im Zimmer: Netz macht sich über „Dachstuhl“ lustig

Die Anzeige wurde mit der Überschrift „Wer im Glashaus stuhlt...“ auf Reddit veröffentlicht. Und es wirkt so, als handele es sich um ein echtes eBay-Kleinanzeigen-Angebot. Während sich einige User nach dem Sinn des Glasklos fragen, dominieren Spott und Häme. „Schön im Hochsommer die Kack-Sauna benutzen“, schreibt einer in Anspielung auf die hohen Temperaturen, die im Sommer in einer Dachgeschosswohnung herrschen. „So machen Hauspartys wieder Spaß“, findet ein anderer.

Wiederum ein anderer nennt es die „perfekte Wohnung“, „wenn du nicht willst, dass der Besuch bei dir einen abseilt“. Ein Reddit-Nutzer kommentiert pointiert: „Schöner Dachstuhl!“ Skurrile Wohnungsangebote gibt es immer wieder. In München etwa wurde eine unmoralische Wohnungsanzeige geschaltet. Ebenfalls in der bayerischen Landeshauptstadt sorgte eine Wohnung für 8.600 Euro Miete für Verwunderung. (mt)