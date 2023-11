Jäger warnen vor Wölfen – Spaziergänger hängt absurdes Schild dazu

Den „großen, bösen Wolf“ gibt es nur im Märchen. Warnungen vor den Raubtieren sind natürlich trotzdem ernstzunehmen; trotz humorvoller Anspielung.

München – Warnung vor dem Wolf – ein ernstzunehmendes Thema. Schließlich handelt es sich um gefährliche Raubtiere. Auch in Bayern treten diese immer wieder auf, bedroht die Almwirtschaften, die Artenvielfalt und Schafherden. Doch manche nehmen die Warnungen vor den Tieren offenbar auch mit Humor.

Im sozialen Netzwerk Reddit postete ein User ein Foto, das einen Warnhinweis zeigt. Ein Beobachter nahm es sich heraus, diesen Hinweis mit einem eigenen, laminierten Hinweis zu ergänzen. Deshalb fand jener kuriose Hinweis auch seinen Weg in das Forum „Aber bitte laminiert“.

Jäger warnen vor Wölfen – Spaziergänger hängt Zusatz-Hinweis auf

„Wölfe suchen in diesem Gebiet nach Beute. Hunde an kurzer Leine führen. Kinder bitte beaufsichtigen. Die Jagdberechtigten“, steht auf einem laminierten Stück Papier geschrieben, das an einem Baum befestigt wurde. Und genau darunter, nicht nur laminiert, sondern auch in einen zusammengetackerten Holzrahmen eingefügt, steht in Handschrift: „Achtung. Gefährlich für kleine Mädchen mit roten Mützen, die ihre Oma besuchen wollen.“

Worauf sich dieses nicht ganz ernst gemeinte Hinweisschild bezieht, dürfte den allermeisten verständlich sein: Es geht um das Märchen „Rotkäppchen“, in dem der titelgebenden Figur ein „großer, böser Wolf“ gefährlich wird, weil dieser die Großmutter des Mädchens frisst und sich anschließend als diese ausgibt.

Wolf-Warnhinweis bei Reddit amüsiert Nutzer: „Würde ich durchgehen lassen“

„Leider nur in Klarsichtfolie, trotzdem gültig?“, fragt der Ersteller des Reddit-Beitrags in die Runde.“ Einige sind dafür: „Der Mensch hat auf jeden Fall einen Tacker und weiß ihn auch zu benutzen“, schreibt ein User. Ein anderer stimmt zu: „Schön eingerahmt ... würde ich durchgehen lassen!“ Ein weiterer Nutzer zollt dem Ersteller des Schild auch Respekt: „Ich finde, der Ersteller des unteren Schilds hat sich auf jeden Fall viel mehr Mühe gegeben.“

Auch am Wortlaut des Märchenschilds stört sich ein Nutzer, der es ganz genau nimmt.: „Bin mir nicht sicher, aber ist es nicht vor allem gefährlich für Omas, die im Einzugsgebiet des Wolfs wohnen und Besuch von kleinen, rote Mützen tragenden Mädchen erwarten?“ Wer das Märchen der Gebrüder Grimm nachschlägt, weiß, dass sowohl Großmutter als auch Rotkäppchen Gefahr droht. Beide werden vom Wolf gefressen und später durch den Jäger wieder aus dem Bauch des Bösewichts befreit.

Auch andere Märchen finden Erwähnung: „Auch gefährlich für kleine Schweinchen in Strohhütten“, schreibt ein User und beruft sich auf ein anderes Märchen, in dem ein Wolf der Antagonist ist, und die drei Schweinchen in ihrer Hütte bedroht. Ein bedrohliches Verhalten zeigte zuletzt auch ein Wolf in Norddeutschland. So gefährlich Wölfe für Menschen auch sein können: So schlimm wie im Märchen sind sie ganz bestimmt nicht. Wer entgegen der Wahrscheinlichkeit im Wald auf einen treffen sollte, sollte einige Tipps beachten. (cgsc)