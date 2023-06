Trigema-Chef Grupp bezeichnet Schlecker, Neckermann und Co. als „Versager“

Von: Sina Alonso Garcia

Trigema-Chef Wolfgang Grupp (l.) sagt deutlich, was er über Unternehmer wie Anton Schlecker denkt. Dessen Drogeriemarktkette ging 2012 insolvent. © dpa/Patrick Seeger/Deniz Calagan (Fotomontage BW24)

Wenn es um die Definition wirtschaftlicher Erfolge geht, mahnt Trigema-Chef Wolfgang Grupp vor verfrühter Euphorie. So nennt er Neckermann und Schlecker als Beispiele dafür, wie Unternehmer durch falsche Entscheidungen zu „Versagern“ werden.

Burladingen - Als leidenschaftlicher Vollblut-Unternehmer hat Trigema-Chef Wolfgang Grupp zu vielen wirtschaftlichen Themen eine Meinung – seine markanten Sprüche sind mitunter provokant. Auch sein eigenes unternehmerisches Handeln versucht er stets kritisch zu hinterfragen. Gegenüber dem BVL Podcast, der sich mit der digitalen Transformation in Firmen befasst, erklärt Grupp, was Erfolg für ihn persönlich bedeutet. Dabei nimmt er andere Unternehmer in die Mangel.

Auf die Frage des Moderators, welche frühen Erfolge die Firma Trigema auf den richtigen Weg gebracht haben, antwortet Grupp: „Wissen Sie, ich habe nie von Erfolg gesprochen. Denn Erfolg zu haben, ist keine Kunst. Den Erfolg durchzustehen, ist eine Kunst.“ Statt sich zu früh auf seinen Lorbeeren auszuruhen, mahnt Grupp, erstmal abzuwarten. „Ob ich erfolgreich war, können Sie sagen, wenn Sie an meinem Grab stehen.“

Wolfgang Grupp rechnet mit Schlecker und Neckermann ab: „Versager“

Zwar habe es viele Unternehmen gegeben, die in ihrer Anfangszeit sehr erfolgreich waren. „Neckermann, Schlecker und wie sie alle heißen“, nennt Grupp als Beispiele. „Die werden aber nicht als erfolgreiche Unternehmer beerdigt, sondern sie werden als Versager beerdigt“, wettert er weiter. Stattdessen müsse man konstant den Wandel der Zeit erkennen, ihn mitmachen und entsprechend das entscheiden, womit man auch in der Zukunft bestehen könne.

Anton Schlecker, der einst zu den geheimnisvollen Milliardären in Baden-Württemberg gehörte, setzte nach der Insolvenz seines Unternehmens 23.000 Mitarbeiter auf die Straße. 2011 schätzte das US-Magazin Forbes sein Vermögen noch auf über drei Milliarden US-Dollar, 2012 ging die nach ihm benannte Drogeriekette und die dazugehörigen Tochterfirmen pleite. Wegen Insolvenzverschleppung, Betrugs und Untreue wurden die Kinder von Anton Schlecker, Lars und Meike, zu Haftstrafen verurteilt. Anton Schlecker bekam eine Bewährungsstrafe, lebt aber laut Recherchen von RTL Life auch heute noch im Luxus.

Insolvenz von Großkunden läutete für Wolfgang Grupp den „Niedergang der Textilindustrie“ ein

Neckermann galt einst als eines der führenden Versandhandelsunternehmen in Europa. 2012 meldete das Unternehmen jedoch Insolvenz an. Einst war Neckermann ein Kunde von Trigema. „Als ich in die Firma kam, waren unsere Großkunden die Kaufhaus-Könige und die Versandhauskönige“, erinnert sich Grupp. „Neben den Kaufhaus-Giganten Karstadt, Galeria Kaufhof oder Peek & Cloppenburg hatten wir auch die Versandhäuser Neckermann, Quelle, Schöpflin und so weiter als Kunden.“ Dass einige der genannten Unternehmen pleite gingen, sei die „Ursache des Niedergangs der Textilindustrie“. Denn, so Grupp, „wenn die Großkunden nicht mehr kaufen, dann wird‘s schwierig.“

In Burladingen gab es einst 26 Textilfabriken. „Man hat sich gegenseitig die Leute abgeworben“, sagt Grupp. „Jeder war stolz, wenn er im Sortiment der Kaufhaus- oder Versandhauskönige war.“ Allerdings hätten die Kauf- und Versandhäuser den Wandel der Zeit ignoriert und die Preise zunehmend gedrückt. „Die haben gesagt, ich schmeiße Sie aus dem Sortiment, wenn Sie mir den Preis nicht machen.“ Daraufhin habe er gesagt: „Sie brauchen mich gar nicht rausschmeißen. Wenn Sie den Preis nicht bezahlen wollen, dann kriegen Sie keine Ware mehr.“ Dadurch habe er die Großkunden als erster verloren. „Und dann war ich verpflichtet, neue Kunden zu suchen. Und als Großkunden kamen dann die SB-Kunden (Selbstbedienungs-Kunden, Anm. d. Red.) – allen voran Metro.“

Wolfgang Grupp: „Je billiger ein Kunde meine Ware verkauft, desto schneller kauft er nach“

„Für andere Marken war es, auf Deutsch gesagt, unter der Gürtellinie, wenn man seine Ware an die Metro verkauft hat“, sagt Grupp. Ihm selbst liege eine solche „Arroganz“ fern. „Ich habe immer gesagt: Je billiger ein Kunde meine Ware verkauft, desto schneller kauft er nach.“ Neben der Metro habe er mit Trigema auch Discounter beliefert – allen voran Aldi. „Und Aldi hat mit mir am Schluss 36 Millionen Euro Umsatz gemacht“, betont er stolz.

„Wenn ich einen Koch habe und der lehnt ab, zu kochen – dann gibt es nur eins: Sterben oder selber kochen.“

Aldi sei ein „Top-Kunde“ gewesen, so Grupp. Allerdings habe der Discounter irgendwann eine Eigenmarke gefordert und wollte die Preise um 30 bis 40 Prozent senken. „Und dann habe ich gesagt: Das geht nicht. Das ist der Anfang vom Ende. Heute wollen sie 30 bis 40 Prozent, morgen nochmal 10 Prozent. In einer bedarfsgedeckten Wirtschaft muss ich endlich auch einen Teil der Handelsfunktion in eigene Hände übernehmen.“ Grupp beendete die Partnerschaft mit Aldi aus Prinzip und zog seine eigenen Testgeschäfte hoch. „Ich habe gesagt: Wenn ich einen Koch habe und der lehnt ab, zu kochen – dann gibt es nur eins: Sterben oder selber kochen.“ Ihm war klar: Um weiter Erfolg zu haben, muss er seine Ware teilweise selbst verkaufen, um nicht in eine vollständige Abhängigkeit zu geraten.

Mit seiner Strategie hat Wolfgang Grupp offenbar Erfolg. So kann Trigema auch heute noch zu 100 Prozent in Deutschland produzieren und gilt als der bundesweit größte Hersteller von Sport- und Freizeitbekleidung. Grupp weiß um Trigemas Stärken, gibt aber auch zu, dass es an Konkurrenz fehlt: „Wenn Sie der Letzte in einer Branche sind, sind Sie automatisch der Größte.“