Wolfgang Grupp überzeugt: „Burnout dürfte gar nicht in Erscheinung treten“

Von: Sina Alonso Garcia

Trigema-Chef Wolfgang Grupp stößt mit seinen konservativen Ansichten gegenüber der modernen Arbeitswelt immer wieder auf Kritik. Nun kursiert ein Statement von ihm, in dem er erklärt, dass es Burnout nicht geben dürfe.

Burladingen – Erst kürzlich polarisierte er mit abwertenden Aussagen über Betriebsräte, nun macht erneut ein markiges Statement von ihm die Runde: In einem Interview spricht Unternehmer Wolfgang Grupp über das Thema Burnout. Wie er sagt, dürfte dieses „gar nicht in Erscheinung treten“. Seine Begründung: „Ich muss das ja merken, wenn ein Mitarbeiter überlastet ist oder mit seiner Aufgabe überfordert ist und muss erkennen, dass es, wenn wir ihn weiter überfordern, zu einem Burnout kommt.“

In dem Interview, das unter anderem vom TikTok-Kanal aktienavocado geteilt wurde, erklärt Grupp weiter: „Burnout entsteht ja, weil ein Mitarbeiter ewig im Stress ist, nicht hinterherkommt und immer meint, er schafft es nicht.“ Die beste Prävention laut Grupp: Die Angestellten motivieren. „Wir müssen die Mitarbeiter begeistern, sodass sie merken, dass sie gebraucht werden, dass sie wichtig sind und dass sie es mit Freude schaffen.“ Wenn die Mitarbeiter eine Aufgabe erledigt hätten, müsse man ihnen sagen: „Top, das haben Sie gut gemacht.“

Wolfgang Grupp: Ob er mit seiner Strategie wirklich Burnout vorbeugen kann?

Wie Grupp betont, sei es wichtig, „auch mal ein Lob auszusprechen“. Sicherlich motiviert ein solches Vorgehen viele Angestellten. Ob Grupps Strategie jedoch tatsächlich Burnout vorbeugen kann? So mancher User im Netz bezweifelt es. „Das macht kein Chef“, meint etwa ein TikTok-Nutzer in den Kommentaren. Auch ein anderer meint ironisch: „Ja, Burnout erkennt er persönlich bei allen Mitarbeitenden.“

Die Aussagen des Trigema-Chefs in Hinblick auf Burnout spiegeln recht gut seinen generellen Umgang mit Problemen wider. So ist er überzeugt, dass Menschen mit großen Problemen Versager sind. „Jedes Problem war einmal klein und hätte man es gelöst, als es klein war, hätte man kein großes“, so Grupp.