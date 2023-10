Wolfgang Grupp nutzt im Büro weder Smartphone noch Computer: „Ich bin nicht für diese modernen Dinge“

Von: Sina Alonso Garcia

Trigema-Chef Wolfgang Grupp gilt als Unternehmer vom alten Schlag. Ein Handy oder einen Computer sucht man an seinem Arbeitsplatz vergeblich. Stattdessen nutzt er Fax oder greift direkt zum Telefon.

Burladingen - Über Trigema-Chef Wolfgang Grupp wird in diesen Tagen viel gesprochen. Zuerst irritierte er mit Aussagen zum Thema Homeoffice, kurz darauf sorgte er mit seiner ablehnenden Haltung gegenüber Betriebsräten für Wirbel. Zu einigen Entwicklungen in der modernen Arbeitswelt hat der 81-jährige Unternehmer eine kritische Meinung. Seine eigene Firma führt der Patriarch recht unkonventionell – wie nun erneut in einem Interview mit RFHaktuell deutlich wird.

Wie BW24 bereits berichtete, hat der Trigema-Chef keinen Computer und lässt sich alle Mails ausdrucken. „Ich bin für diese modernen Dinge nicht zu haben“, betont er nun nochmals gegenüber RFHaktuell. „Ich greife zum Telefon, ich spreche, ich schreibe einen Brief, ein Fax oder auch eine E-Mail, die ich meinem Sekretariat diktiere.“ Zwar habe er selbst ein Handy, dieses liege aber ausgeschaltet im Schrank, solange er nicht unterwegs sei.

Wolfgang Grupp kritisiert die neue Arbeitswelt: „Man arbeitet nur noch mit der Glotze“

Dass man sich heutzutage „die ganze Zeit SMS oder E-Mails schickt und nur noch mit der Glotze arbeitet“, kann Wolfgang Grupp nicht nachvollziehen. „Wenn ich einem Mitarbeiter etwas zu sagen habe, dann gehe ich zu ihm und sage ihm das. Er kann Rückfragen stellen und ich weiß, ob er es verstanden hat.“ Die persönliche Unterhaltung sei „natürlich effizienter, als eine SMS zu schicken.“

Für die Entwicklungen in der neuen Arbeitswelt hat Trigema-Urgestein Wolfgang Grupp (81) nur wenig übrig. © dpa/Patrick Seeger/Hannes P Albert (Fotomontage BW24)

Das „Hin- und Herschicken von SMS“ hält Grupp für zu umständlich. „Dafür habe ich nicht die Zeit und das ist auch nicht mein Ding. Ich möchte Ergebnisse haben.“ Ein generelles Handy-Verbot gelte bei Trigema zwar nicht. „Aber selbstverständlich, wenn ein Abteilungsleiter ständig am Handy ist, dann muss ich das entsprechend kritisieren.“ Natürlich dürfe das Smartphone „am Arbeitsplatz liegen“, jedoch nicht benutzt werden. „Denn der soll ja seine Arbeit machen und nicht am Handy rumspielen.“