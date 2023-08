Trigema-Chef Wolfgang Grupp: „Meine Frau entscheidet, welches Kind Chef wird“

Von: Sina Alonso Garcia

Teilen

Die Familie hinter Trigema: Wolfgang Junior, Elisabeth, Wolfgang Senior und Bonita Grupp (v.l.n.r.). © Sebastian Gollnow/dpa

Im Hause Grupp bleibt es weiter spannend: Noch immer ist nicht abschließend geklärt, ob Tochter Bonita oder Sohn Wolfgang Junior den Vater als Trigema-Chef beerbt. Am Ende liegt die Entscheidung bei Mutter Elisabeth.

Burladingen - Mehr als 50 Jahre lang wachte er über das Unternehmen, nun steht er kurz vor der Übergabe des Chefpostens: Trigema-Chef Wolfgang Grupp wird noch in diesem Jahr offiziell seine Karriere beenden und die Firma vollständig in die Hände der vierten Generation legen. Ob Tochter Bonita (*1989) oder Sohn Wolfgang Junior (*1991) den Vater als Geschäftsführer beerben wird, ist noch nicht abschließend geklärt. Anders, als viele vielleicht denken würden, entscheidet jedoch nicht Grupp selbst über seine Nachfolge – sondern seine Frau Elisabeth.

„Mein Wunsch war ja, dass nur ein Kind die Firma bekommt“, sagt Grupp gegenüber dem SWR. Beide könnten weiter im Unternehmen arbeiten – eines solle jedoch eigenverantwortlich die Entscheidungen treffen. Ende 2023 wird Grupp zunächst alle Firmenanteile an seine Frau übergeben. Diese hat dann sechs Monate Zeit, um das Unternehmen an eines ihrer Kinder zu übergeben. „Sie kann auch entscheiden, dass es beide Kinder bekommen, aber mir wäre es lieber, dass einer die Verantwortung hat“, so Grupp.

Wolfgang Grupp: „Kinder sollen sich ein Leben lang lieben und nicht ein Leben lang streiten“

Für Grupp steht fest: Wenn es nur einen Geschäftsführer gibt, bleiben einem viele Diskussionen erspart. „Die Kinder sollen sich ein Leben lang lieben und nicht ein Leben lang streiten.“ Ob der Sohn oder die Tochter in seine Fußstapfen tritt, vermag er zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu sagen: „Ich kann es noch nicht entscheiden, weil ich noch nicht weiß, wo der Lebensweg meiner Kinder hinführt.“ So sei auch deren Partnerwahl ein ausschlaggebendes Kriterium. Noch seien weder Bonita noch Wolfgang Junior verheiratet. „Aber wenn ein Kind ins Ausland heiratet, kann es ja die Firma nicht führen.“

Solange Bonita und Wolfgang Junior in Burladingen vor Ort sind, möchte ihr Vater sich nicht auf einen von ihnen als Nachfolger festlegen. Dass die Firma in der Hand der Familie bleibt, steht für ihn außer Frage. Konkurrenzdenken scheint unter den Kindern derweil kein Thema zu sein. „Sie freuen sich und verstehen sich blendend. Jeder gönnt es dem anderen und sagt: Das wird sich entscheiden. Es ist keiner neidisch.“

Wolfgang Grupp ist überzeugt: Man muss sich dem Wandel anpassen

Die Kontrolle abzugeben, scheint für Wolfgang Grupp nach fünf Jahrzehnten als Geschäftsführer nicht einfach zu sein. Trotz seines Karriereendes will der Trigema-Chef weiter im Unternehmen präsent sein. Die Entscheidungen werden bald jedoch andere treffen. Für neue Projekte zeigte sich der Firmenpatriarch in letzter Zeit sehr offen – etwa, als Trigema mit einer angesagten Streetstyle-Marke kooperierte. „Das, was ich vor 53 Jahren begonnen habe, muss ich dem Wandel anpassen“, ist Grupp überzeugt.