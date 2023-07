Wolfgang Grupp über seine geheime Reichtum-Erfolg-Formel: „Alles eine Erziehungsfrage“

Von: Sina Alonso Garcia

Teilen

In einer ZDF-Dokumentation sprechen fünf Reiche aus Deutschland über ihre Lebenswege. Unter ihnen ist auch Trigema-Chef Wolfgang Grupp – der sorgt mal wieder mit markanten Aussagen für Aufsehen.

Burladingen - Villen, schicke Autos und ein Alltag völlig abseits der Norm: So stellen sich viele Menschen das Leben der Reichen vor. Was in elitären Kreisen vor sich geht, kann man als Außenstehender allerdings oft nur erahnen. Häufig bleiben die Türen verschlossen und die Wohlhabenden unter sich. Einen eher unkonventionellen Weg wählt da der Burladinger Unternehmer Wolfgang Grupp. Ganz bewusst zeigt der Trigema-Chef sein Privatleben in den Medien – etwa seine Villa, seine Hauskapelle oder seinen Pool. Sein Credo: „Ich habe nichts zu verbergen.“ Auch in einer aktuellen ZDF-Dokumentation tritt der 81-Jährige als Protagonist auf und versucht gemeinsam mit vier weiteren Millionären zu ergründen: Wie wird man eigentlich (erfolg-)reich?

In der ZDF-Dokumentation „Mensch Millionär“, die am Dienstagabend im TV lief, kommen fünf Reiche an einem Tisch zusammen. Während sie über ihre Lebenswege und Karrieren sprechen, werden immer wieder filmische Ausschnitte aus ihrem Alltag eingeblendet. Grupp führt die Kamera hinter die Kulissen seiner Textilfirma Trigema. Dabei lässt er wie gewohnt den einen oder anderen markanten Spruch verlauten. „Wir haben auch einen Hubschrauber – das ist aber kein Statussymbol“, erklärt er etwa. Alles, was er sich kaufe, erfülle einen bestimmten Zweck. Von sinnlosen Anschaffungen oder Protzerei hält er wenig.

ZDF-Doku: „Mensch Millionär! – Reichtum, Neid, Gerechtigkeit“ In der ZDF-Mediathek ist die Doku „Mensch Millionär! – Reichtum, Neid, Gerechtigkeit“ seit Dienstag, 18. Juli verfügbar. Im ZDF-Hauptprogramm lief sie am 18. Juli um 20.15 Uhr.

Wolfgang Grupp: Dass eines der Kinder die Firma übernimmt, steht außer Frage

In mehr als 50 Jahren als Trigema-Chef hat Wolfgang Grupp viel für den Erfolg seines Unternehmens getan. 1969 übernahm er die Firma hochverschuldet von seinem Vater, binnen weniger Jahre tilgte er sämtliche Schulden. Inzwischen ist Trigema Deutschlands größter Hersteller von Sport- und Freizeitkleidung. Grupps Vermögen wird auf rund 100 Millionen Euro geschätzt. Im Falle von Grupps Tod wird sein Vermögen vererbt, seine Firma soll bereits zu Lebzeiten in die Hände eines seiner Kinder übergehen.

Für Trigema-Chef Wolfgang Grupp (81) steht fest: Das Unternehmen muss in der Familie bleiben. © Uwe-Jens Igel/Imago

Dass Tochter Bonita (*1989) oder Sohn Wolfgang (*1991) einmal die Unternehmensnachfolge antreten, steht für Wolfgang Grupp außer Frage. „Meine Kinder – da gibt es keine Diskussion – werden selbstverständlich die Nachfolge antreten“, sagt er im Gespräch mit dem ZDF. „Und dass die Kinder sagen, das will ich nicht – das gibt es nicht! Das ist alles eine Erziehungsfrage von klein auf.“ Auch, wenn der Leistungsdruck nicht gering zu sein scheint: Grupps Kinder geben sich im Hinblick auf die Anforderungen ihres Vaters entspannt. „Die Freude überwiegt da glaube ich, weil es ist auch eine Riesenchance, in eine Unternehmer-Familie reingeboren sein zu dürfen“, sagt etwa der Sohn, Wolfgang Grupp Junior.

Wolfgang Grupp wurde in einer Unternehmerfamilie groß

Auch Grupp Senior hat von Kindesbeinen an erfahren, was es heißt, in einem Familienunternehmen Verantwortung zu tragen. „Ich saß mit sechs Jahren einer Näherin auf dem Schoß. Und die hat mir schon gesagt: Du gibst mal den zukünftigen Chef.“ Seine Erziehung soll streng gewesen sein: „Man hat gehorcht und der Vater war natürlich auch sehr streng. Ich wollte mal ein Moped, und mein Vater hat gesagt: Das gibt es nicht. Da hätte ich nie sagen dürfen: Das kaufe ich von meinem Sparbuch. Wenn die Eltern gesagt haben: Das Moped bekommst du nicht – dann durfte ich es nie vom eigenen Geld kaufen.“