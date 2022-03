New York: Terroranschläge auf World Trade Center – Aufnahmen zeigen völlig neuen Blickwinkel

Von: Josefine Lenz

Zwei Jahrzehnte nach den Terroranschlägen vom 11. September wurde ein Video veröffentlicht, das eine neue Perspektive auf die Türme zeigt.

New York – Was haben Sie am Mittwoch vor einer Woche getan? Bei dieser Frage fangen die meisten Menschen an, lange zu grübeln und tief im Gedächtnis zu kramen. Doch was wir alle an einem Dienstag vor 20 Jahren gemacht haben, wissen wir bis heute noch ganz genau. Am 11. September 2001 stand die ganz Welt still und jeder schaute auf die schockierenden Bilder aus New York City. Die Terroranschläge auf die World Trade Center gelten als einschneidendes geschichtliches Ereignis, das für viele das Ende einer „unschuldigen und einfachen“ Welt bedeutete. Fast 3000 Menschen starben bei den Flugzeugattentaten in New York und Washington.

Die Terroranschläge auf die Twin Towers wurden in zahlreichen Fotos und Videos festgehalten. Viele davon stammten von Privatpersonen, die mit ihren Hobbykameras die entsetzlichen Minuten aufgenommen hatten. Nun ist auf der Videoplattform YouTube ein Video aufgetaucht, das das Attentat in einem völlig neuen Blickwinkel zeigt.

Terroranschläge auf die World Trade Center – noch nie gezeigte Aufnahmen veröffentlicht

Mehr als 20 Jahre nach den Terroranschlägen vom 11. September veröffentlicht Kevin Westley seine Aufnahmen. Der Clip dauert rund acht Minuten und beginnt, als bereits der Nordturm in Flammen steht. Westleys Film zeigt, wie der Rauch in den Himmel aufsteigt und Feuer aus dem 99. Stockwerk lodert. Zur Erinnerung: Zu diesem Zeitpunkt gingen die meisten Menschen noch von einem schrecklichen Unfall aus. Das änderte sich jedoch spätestens, als das zweite entführte Flugzeug den Südturm ansteuerte.

In den bislang unbekannten Videoaufnahmen des US-Amerikaners ist das Flugzeug etwa nach zwei Minuten zu sehen. Es rast mit einem lauten Knall in den Südturm, Menschen unmittelbar neben Kevin Westley schreien fassungslos auf.

Anschläge auf die World Trade Center – neues Video aufgetaucht

Doch was macht das Video, das erst zwei Jahrzehnte nach den Terroranschlägen in New York veröffentlicht wurde, so interessant? Es zeigt die Attentate aus einer völlig anderen Perspektive als bisherige Aufnahmen, denn Kevin Westley befand sich zum Zeitpunkt der Anschläge auf einem Boot, das vor der Insel Manhattan auf dem Hudson River schipperte.

Das Video wurde am 24. Februar 2022 auf YouTube online gestellt und erreichte innerhalb weniger Tage über zwei Millionen Menschen. Aber warum wurde es erst jetzt veröffentlicht? In der Videobeschreibung beantwortet Kevin Westley diese Frage: „Ich habe dieses Video in den 2000er Jahren gepostet, es aber versehentlich bis jetzt privat gelassen. Ich hielt einen Sonntagsgottesdienst auf einem Pfadfinderausflug (...) Ich bemerkte, dass das Video privat war und machte es öffentlich.“

Terroranschläge vom 11. September – um 8.46 Uhr begann der Albtraum

Am Dienstag, den 11. September 2001 wurden insgesamt vier US-Flugzeuge vom islamistischen Terrornetzwerk Al-Qaida entführt. Zwei Maschinen trafen die Twin Towers in New York, die dritte traf das Pentagon, die vierte stürzte aufgrund von Gegenwehr der Passagiere in der Nähe von Pittsburgh ab. Ziel der letzten Maschine war das Kapitol.

Um 8.46 Uhr flog das erste Flugzeug in den Nordturm. Während den Menschen im Südturm geraten wurde, Ruhe zu bewahren, machte sich schon die nächste Maschine auf den Weg. 17 Minuten später wurde der Südturm dann getroffen. Innerhalb einer Stunde brachen die World Trade Center zusammen und verschlungen alle Personen darin.

Fast 3000 Menschen ließen an diesem Tag ihr Leben. Jedes Jahr wird an die Opfer der Terroranschläge gedacht. Wo früher die Twin Towers standen, befindet sich heute eine Gedenkstätte. Seit 2014 steht in New York das One World Trade Center. (jol)