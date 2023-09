Australier entdeckt „schönste Straßenbahn ganz Deutschlands“ in Baden-Württemberg

Von: Sina Alonso Garcia

„I love these Straßenbahns“: Ein Australier, der seit Kurzem in Deutschland wohnt, ist entzückt von der Karlsruher Tram. © holzbible/TikTok/dpa/Uli Deck (Fotomontage BW24)

Auf seinem TikTok-Kanal zeigt der Australier Brendon, wie er die deutsche Kultur erlebt. In einer Stadt in Baden-Württemberg hat er die „schönste Straßenbahn Deutschlands“ entdeckt.

Karlsruhe – Seit etwa einem Jahr lebt der Australier Brendon in Deutschland. Kulturschocks sind da vorprogrammiert. Auf seinem TikTok-Kanal holzbible berichtet er in unterhaltsamen Videoclips von seinem neuen Leben. Hier nimmt er die Community mit, wenn er deutsche Städte entdeckt, das Oktoberfest besucht oder sich über deutsche Gepflogenheiten wundert. Mehr als 30.700 Follower und 2,4 Millionen Likes (Stand 11. September, 13.23 Uhr) zeigen: Brendons sympathische Art kommt auf der Plattform gut an. Nun hat der Australier offenbar die „schönste Straßenbahn Deutschlands“ in Baden-Württemberg entdeckt.

Australier über Straßenbahn in Karlsruhe: „Ich liebe es, wie die Trams hier aussehen“

„Ich habe gerade die Straßenbahn mit dem coolsten Look in ganz Deutschland gefunden“, sagt der Australier im Video. Wie man unschwer erkennen kann, befindet er sich in Karlsruhe. „Ich liebe es, wie die Trams hier aussehen. Stimmt ihr mir zu?“ In den Kommentaren zeigt sich ein gespaltenes Bild. Der Karlsruher Verkehrsverbund kommentiert: „Ja“, einige Nutzer nennen jedoch andere Städte, die ihrer Meinung nach schönere Straßenbahnen haben. Manche von ihnen finden etwa Berlins Tram noch schöner.

Während sich über die Optik natürlich streiten lässt, macht dem Karlsruher ÖPNV in Sachen Infrastruktur so schnell niemand etwas vor. So ergab ein kürzliches ÖPNV-Ranking, dass Karlsruhe den besten Nahverkehr in Deutschland hat. Entscheidend waren im Schnellcheck die Anzahl der Bahnen und Busse, die Gesamtzahl der Linien sowie die Schnelligkeit in Relation zur Größe der Stadt.

Australier spricht über Leben in Deutschland: „Bittersüße Erfahrung“

Wie Brendon in einem seiner Videos gesteht, fällt es ihm in seiner neuen Heimat nicht immer einfach, sich anzupassen. „Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, in Deutschland hat man es leicht, sich zu integrieren“, sagt er. Das tägliche Leben sei teilweise „deutlich stressiger“ als in Australien. Für ihn persönlich sei es bislang eine „bittersüße Erfahrung“. Dennoch empfinde er Deutschland als ein „phänomenales Land“. Hier zu leben, habe einen „tafferen und leistungsfähigeren Menschen“ aus ihm gemacht. „Dafür sage ich: Vielen Dank, Deutschland und auf eine weitere, wunderbare Zeit!“