„Wir bekommen ein Baby“: Frau verliert Ehemann – und erfährt am Tag der Beerdigung von Schwangerschaft

Von: Christoph Gschoßmann

Drucken Teilen

Eine junge Witwe begräbt ihren Ehemann. Am Tag des Abschieds jedoch erfährt sie, dass ein lange verwehrter Traum doch in Erfüllung geht.

Bad Rappenau – Ein junger Mann stirbt durch einen Autounfall – und am Tag seiner Beerdigung erfährt seine Frau, dass sie schwanger ist. Was klingt wie die unglaubliche Geschichte eines Hollywoodfilms, ist echt: Die 32 Jahre alte Olga machte am Tag der Beisetzung ihres verstorbenen Ehemanns einen routinemäßigen Schwangerschaftstest, und dieser war positiv. Dabei hatten die beiden zuvor jahrelang versucht, ein Kind zu bekommen, doch hatten keinen Erfolg.

Mann wird auf E-Bike von Autofahrer übersehen – Freunde der Witwe starten Kampagne

Ihr 34 Jahre alter Mann Andreas starb am 23. August 2023 bei einem Autounfall im Landkreis Heilbronn (Baden-Württemberg). Auf seinem Pedelec-E-Bike übersah ihn ein 67 Jahre alter Autofahrer, er wurde unter dem Wagen eingeklemmt und starb Polizeiangaben zufolge kurz darauf im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.

Olga und ihr verstorbener Mann am Tag ihrer Hochzeit - rechts das Grab am Tag der Beerdigung. © Gofundme/Privat

Die beiden hatten erst im Sommer 2022 geheiratet. Sie planten ihre gemeinsame Zukunft, doch ein wichtiger Bestandteil fehlt in ihrem Leben: Sie beide wünschten sich Nachwuchs. Dies geht aus einem Bericht ihrer Freunde hervor, die ohne ihr Wissen auf der Spendenwebsite Gofundme eine Kampagne für Olga gestartet haben. Die Witwe hat nun als schwangere, alleinerziehende, werdende Mutter mit finanziellen Problemen zu kämpfen. Eine Absicherung für den Todesfall habe es nicht gebeben – und der verstorbene Mann war der Hauptverdiener gewesen.

Beide hätten sich in den letzten Jahren „nichts sehnlicher“ gewünscht, „als eine eigene Familie zu gründen“, heißt es auf der Seite. Jedes Mal jedoch, wenn Olga einen Schwangerschaftstest gemacht hatte, sei die ernüchternde Botschaft „negativ“ erschienen. Bis zum Tag der Beerdigung.

Emotionale Abschiedsworte bei der Beerdigung: „Wir bekommen ein Baby“

Als Abschiedsworte soll Olga laut der Kampagne ihrem Mann auf der Beerdigung „Wir bekommen ein Baby“ zugeflüstert haben. Mutter und Kind befand sich am 20. November bereits in der 16. Schwangerschaftswoche, heißt es.

Vom Spendenziel 30.000 Euro sind bereits 28.655 Euro erreicht. Von den Spendern und Spenderinnen erhalten sie neben dem Geld auch bewegende Nachrichten. „Wir wünschen euch viel Kraft und sind in Gedanken bei euch“, schreibt ein Spender. Eine Spenderin schreibt, Olgas Schicksal habe sie berührt. „Viel Kraft in dieser unglaublich schweren Zeit“, wünscht ein anderer. Die Freunde der Witwe zeigen sich „überwältigt von so viel Anteilnahme und Unterstützung.“ Olga sei „tief gerührt und dankbar.“ Weiter heißt es: „Jede Spende bedeutet für Olga, mehr Zeit mit ihrem kleinen Wunder und weniger Existenzängste“, sodass nach diesem tragischen Ereignis immerhin das Kind des Verstorbenen ein möglichst glückliches Leben führen kann. (cgsc)