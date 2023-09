Bis zu 3.000 Mal am Tag: Hier steht der erfolgreichste Blitzer Deutschlands

Von: Dominik Grill

Im Landkreis Reutlingen befindet sich der erfolgreichste Blitzer Deutschlands. Bis zu 100.000 Euro Umsatz macht die fiese Radarfalle – pro Tag.

Reutlingen - Blitzer sind der Feind vieler Autofahrer. Besonders viel Wut dürfte der Reutlinger „Super-Blitzer“, wie er von bussgeldportal.de bezeichnet wird, auf sich ziehen. Tückisch hinter einem Brückenpfeiler versteckt, befindet er sich an der B27 bei Stuttgart, einer der meistbefahrenen Straßen in ganz Deutschland. Für den Staat eine mehr als rentable Kombination: Mit bis zu 3.000 geblitzten Autofahrern pro Tag gilt er als der fleißigste Blitzer des Landes.

Bis zu 70.000 Fahrzeuge pro Tag zählte die Bundesanstalt für Straßenwesen 2018 auf der B27 in Baden-Württemberg. Im selben Jahr wurde bei Walddorfhäslach (Kreis Reutlingen) der Blitzer aufgestellt, der sich schnell zum deutschlandweiten Rekordfotografen der teuren Porträtbilder mausern sollte. Die 50.000 Euro teure Inbetriebnahme rentierte sich schon innerhalb kürzester Zeit. An Rekordtagen macht die Radarkontrolle bis zu 100.000 Euro Umsatz, im Jahr summieren sich die Einnahmen auf rund vier Millionen Euro.

„Blitzt wie in einer Disko“ – Hier befindet sich Deutschlands Rekordblitzer

Durch Rekorde wie diese brachte es der Blitzer zu landesweiter Prominenz – sogar das Fernsehmagazin Galileo berichtete darüber. „Hier unten, da blitzt es wie in einer Disko“, sagt ein Anwohner in dem Video. Ein anderer bezeichnet das Gerät schlicht als „Gelddruckmaschine“. Die beiden Ortskundigen werden sich kaum noch von dem Blitzer überraschen lassen – ganz im Gegensatz zu vielen Autofahrern, die häufig auch aus anderen Bundesländern kommen. Von der Schweizer Grenze nahe des Bodensees verläuft die Bundesstraße quer durch Baden-Württemberg, durch Bayern und Hessen bis in den Harz.

Achtung Blitzer: Auf der B27 bei Walddorfhäslach steht Deutschlands gefährlichste Radarfalle. © Screenshot/Google Maps

Gut versteckt hinter einem Brückenpfeiler und ohne Hinweisschild, das die Autofahrer warnt, ist die Radarfalle bei einem Tempolimit von 120 Kilometern pro Stunde kaum auszumachen. Mitunter geraten derart viele Fahrzeuge in die Radarkontrolle, dass die zuständigen Behörden mit dem Versenden der Bescheide völlig überlastet sind. Daher wurde deren Bearbeitung zwischenzeitlich an einen externen Dienstleister ausgelagert.

Radarkontrolle an der B27 – Nur 62 Prozent der Blitzerfotos verwertbar

Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass längst nicht jede Geschwindigkeitsmessung verwertbar ist. Bussgeldportal.de schreibt zum Super-Blitzer in Walddorfhäslach, dass 2020 rund 50.000 Fahrzeuge erfasst, aber lediglich 31.000 Bußgeldbescheide ausgestellt wurden. Diese Quote von 62 Prozent sei auf die besonders hohe Verkehrsdichte und Probleme bei Schlechtwetter zurückzuführen. Eine Beanstandung des Bescheids könnte sich in diesem Fall also besonders lohnen.

Nicht alle Radarkontrollen im Ländle sind Gelddruckmaschinen. Einer der weniger erfolgreichen Artgenossen steht in Remshalden im Rems-Murr-Kreis. Er gilt als der unrentabelste Blitzer der Region Stuttgart und macht sogar Tausende Euro Verlust. Dank des leistungsstarken Kollegen von der B27 ist das aber wohl zu verkraften.